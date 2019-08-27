Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаМинтранс предложил улучшить систему подготовки пилотов

При подготовке пилотов будут лучше учитывать факторы опасности и риска, а расходы бюджета на обучение летчиков могут увеличить вдвое. Министерство транспорта совместно с другими ведомствами разработало предложения по совершенствованию системы подготовки пилотов.
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Минтранс хочет вдвое увеличить сумму на подготовку пилотов

URA.Ru05:09

Минтранс предложил поставить в летные вузы тренажеры для SSJ 100 на 8 млрд рублей

Коммерсантъ05:30

Минтранс назвал стоимость подготовки пилота в России

РБК04:11

Минтранс предложил увеличить сумму финансирования подготовки пилота

Московский Комсомолец03:44

Российских пилотов захотели научить летать после авиакатастрофы в Шереметьево

Lenta.ru03:30

Минтранс предложил усовершенствовать систему подготовки пилотов

RT на русском03:58

Минтранс предложил усовершенствовать систему подготовки пилотов

РИА Новости03:30
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Политика

Путин отдал сдачу от мороженого для Эрдогана на развитие авиации

Газета.Ru 10:09
Экономика

Чистая прибыль РСХБ по МФСО в I полугодии выросла почти в 17 раз

Чистая прибыль Россельхозбанка по МСФО в первом полугодии текущего года выросла почти в 17 раз по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 3,6 миллиарда рублей, следует из отчетности кредитной организации.
ПРАЙМ 09:18
Здоровье

В Нижнем Тагиле два хирурга передумали увольняться из больницы

Ранее заявление забрал ещё один хирург. Напомним, всего о своём решении уволиться заявили шестеро сотрудников больницы.
REGNUM 06:47
Общество

В продаже появились футболки с фразой бортпроводника Airbus A321

Авиакомпания "Уральские авиалинии" выпустила футболки с фразой, которую произнес бортпроводник Аэробуса 321, совершившего 15 августа экстренную посадку на кукурузном поле в Раменском округе Подмосковья.
Российская газета 07:46
Политика

Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия вчера в 09:28
Происшествия

РЖД подтвердили утечку данных более 700 тыс. сотрудников

«Российские железные дороги» (РЖД) проводят расследование в связи с сообщениями об утечке персональных данных сотрудников компании, в дальнейшем материалы внутренней проверки будут переданы в правоохранительные органы.
Коммерсантъ 09:02
Космос

Появилось видео стыковки «Союза МС-14» с роботом «Федор» с МКС

В Сети появилось видео стыковки космического корабля «Союз МС-14», на борту которого находится робот «Федор», с Международной космической станцией (МСК).
Известия 04:45
Футбол

Стало известно, во сколько обойдется России проведение Евро-2020

Подготовка и проведение в России матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года потребует финансирования в размере более чем в 6,3 миллиарда рублей, об этом говорится в проекте постановления правительства о программе подготовки организации российской части турнира, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 10:20
Политика

Макрон заявил о конце эпохи доминирования Запада

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил об окончании эпохи западного доминирования в мире из-за изменений в геополитике.
Коммерсантъ 06:58
Политика

Путин и Эрдоган договорились о мерах по стабилизации в Сирии

Президенты России и Турции на переговорах в рамках авиасалона МАКС обсудили ситуацию в Сирии, прежде всего, Идлиб, и наметили дополнительные совместные меры для нейтрализации террористических очагов.
Российская газета 11:35
Происшествия

Грозный отвергает причастность к убийству в Берлине выходца из Чечни

«Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах Чечни сообщает об отрицании Грозного своей причастности к расправе над бывшим жителем республики, проживавшем в Германии.
Вечерний курьер 07:03
Политика

Песков заявил об отсутствии приглашения Путину на саммит G7 от Трампа

Президент США Дональд Трамп пока не направлял в Кремль приглашение президенту Владимиру Путину на следующий саммит «Большой семерки».
РБК 04:55
Транспорт

Власти Москвы утвердили тарифы проезда по МЦД

Цена поездки по Московским центральным диаметрам (МЦД) в пределах Москвы будет равна стоимости билета в метро – 38 рублей, в пригороде - 45 рублей, тарифы в дальней зоне составят 23 рубля за зону, сообщается в материалах к заседанию президиума правительства столицы, прошедшему во вторник.
РИА Новости 10:48
Энергетика

Кобылкин заявил о росте числа месторождений с трудноизвлекаемой нефтью

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил о росте доли месторождений в России, где добывать нефть сложно.
RT на русском 12:05
Экономика

Сбербанк начал разработку нового логотипа

Сбербанк начал работу над новым логотипом, рассказал РБК источник, знакомый с подготовленными для обсуждения в кредитной организации материалами, и подтвердил источник, близкий к банку.
РБК 09:24
Общество

Почти 34 млн работающих россиян попали в «квалификационную яму»

Всего в «квалификационной яме» находятся 1,3 млрд людей, и за ближайшие 10 лет их станет на 100 млн больше, отмечается в докладе международного консалтингового агентства BCG и организации World Skills, подготовленном совместно с «Росатомом».
RT на русском 08:10
Экономика

В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала

Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.
Известия 10:23
Происшествия

В аэропорту Пекина задымился Airbus с пассажирами

Лайнер Airbus A330 авиакомпании Air China окутался дымом в аэропорту Пекина, когда пассажиры уже проходили на посадку, чтобы вылететь в Токио, сообщает японская телекомпания NHK.
РБК 09:17
Интернет

Нидерланды заподозрили Microsoft в сборе личных данных пользователей

Microsoft собирает данные пользователей операционных систем Windows Home и Windows Pro, что может нарушать положения о конфиденциальности.
РБК 10:42
Общество

В Арктике открыли пять новых островов

Гидрографическая группа Северного флота, работающая в составе комплексной экспедиции на архипелаге Земля Франца-Иосифа, подтвердила открытие пяти островов в Карском море.
РИА Новости 07:06
Экономика

Структура «Ростеха» подала иск к Boeing на сотни миллионов долларов

Лизинговая компания «Авиакапитал-сервис» (АКС; на 100% принадлежит госкорпорации «Ростех») подала иск к корпорации Boeing в суд округа Кук города Чикаго, пишет Financial Times со ссылкой на иск.
Ведомости вчера в 21:49
Авто

Компания Renault снизила цены на кузовные запчасти Duster

Компания «Рено Россия» сообщила о снижении цен на ряд кузовных запчастей для кроссовера Duster первого поколения.
Goroday.ru 09:03
Происшествия

Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу

РИА Новости вчера в 13:49
Теннис

Шарапова проиграла Серене Уильямс на US Open

Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).
Известия вчера в 21:51
Кино

Крик Батлера на съемках «300 спартанцев» заставил смеяться всю команду

REGNUM 08:02
Армия и оружие

Американские военные проехались на российских танках Т-80

Американские военные прокатились на "летающих" танках Т-80 во время учений в Южной Корее. Фотографии солдатов появились в сети.
Газета.Ru вчера в 06:58
Здоровье

Подросток из Вьетнама лечится в Волгоградской детской больнице

Подросток стал пациентом неврологического отделения в результате несчастья – в феврале он сильно отравился угарным газом.
Волга-Медиа 09:11
Общество

В Китае обезьяна применила орудие труда для побега из зоопарка

В зоопарке китайской провинции Хэнань обезьяна использовала заостренный камень, чтобы разбить стекло вольера и сбежать.
РИА Новости 09:53
Кино

Умерла известная актриса Людмила Мальцева

На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО 10:41
Экономика

Philip Morris может воссоединиться с Altria

Американская табачная компания Philip Morris International (PMI) официально сообщила, что ведет переговоры о слиянии с компанией Altria.
Коммерсантъ 11:36
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