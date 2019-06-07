В Шереметьево осталась тонна неразобранного багажаКоммерсантъ 02:57

Столичный аэропорт Шереметьево привлек дополнительные силы для решения ситуации с обработкой багажа, количество багажа, которое задержано на складе, снижается, и в настоящее время не разобрано около тонны багажа, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

с чего всё началось

В аэропорту Шереметьево скопилась тонна неразобранного багажа, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Футбол Представлен календарь Российской премьер-лиги Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".

Общество Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».

Происшествия Корреспондент «Медузы» задержан в Москве Полиция задержала корреспондента отдела расследований "Медузы" Ивана Голунова в Москве.

Общество Население Сибири может увеличиться на миллиард человек Население Сибири может увеличиться на миллиард человек. К массовому переселению приведут климатические изменения, прогнозируют ученые.

Экономика Заявитель по делу Калви рассказал о 3,7 млрд рублей ущерба По версии следствия, Калви убедил акционера банка «Восточный» принять у ПКБ акции International Financial Technology Group S.C.A. в счёт долга и вместе с другими фигурантами завысил стоимость ценных бумаг с 600 000 руб. до 2,5 млрд.

Политика Путин пригласил американскую журналистку на татами Журналистка агентства Bloomderg Розалинд Мэтисон получила предложение от президента России Владимира Путина сразиться на татами.

Политика Посольство США отреагировало на отказ свердловских вузов от американских программ Письмо министерства образования Свердловский области об отказе от обучающих программ с американским участием напоминает обстановку 30-х годов прошлого века.

Политика Зеленский поручил вывезти на президентском самолете из Грузии 10 детей Президент Украины Владимир Зеленский поручил отправить из Грузии на президентском самолете десять задержанных детей.

Футбол Черчесов: стеснительные в футбол не играют Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке к домашним отборочным матчам Евро-2020 с командами Сан-Марино и Кипра.

Экономика Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.

Шоу-бизнес Звезда «Битвы экстрасенсов» Голунова вышла замуж Одна из участниц «Битвы экстрасенсов», 51-летняя Елена Голунова вышла замуж. Торжество происходило в Вернадском ЗАГСе.

Политика Роскосмос опробует «Государево око» в Тверской области Тверская область станет пилотным регионом по тестированию системы "Государево око", которая будет вести мониторинг территории страны со спутников в круглосуточном режиме, сообщил журналистам на Петербургском международном экономическом форуме глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Происшествия В Подмосковье четвероклассница забеременела от 47-летнего мужчины В Московской области 11-летняя ученица четвёртого класса забеременела от 47-летнего гражданина Узбекистана.

Общество Роскомнадзор пригрозил Google новыми штрафами "С Google все просто: либо они начнут обратно наращивать количество удаленных материалов, либо мы их опять оштрафуем - был штраф 500 000 тысяч рублей, будет 700 000", - сказал Жаров.

Армия и оружие Российский корабль чуть не столкнулся с американским крейсером В Восточно-Китайском море ракетный крейсер США Chancellorsville пересек курс российскому кораблю «Адмирал Виноградов».

Здоровье В Волгоградской области от ботулизма скончались двое человек На территории Волгоградской области чаще всего регистрируются заболевания ботулизмом, связанные с употреблением вяленой рыбы домашнего приготовления, сообщает МТВ.

Шоу-бизнес Суд признал Александра Головина отцом внебрачной дочери Сегодня же стал известен итог, развернувшийся драмы — по решению Щелковского городского суда Александр Головин был признан отцом ребенка.

Наука Названы семь простых способов предотвратить болезни сердца Американская кардиологическая ассоциация разработала список из семи правил, придерживаясь которых, согласно последним данным, можно снизить вероятность появления сердечно-сосудистых заболеваний почти на 80%.

Шоу-бизнес Фото с репетиции похорон Алибасова опубликовал адвокат Жорин Адвокат Сергей Жорин опубликовал в инстаграме фото с репетиции похорон продюсера Бари Алибасова, прошедшей 7 лет назад.

Армия и оружие В ДНР сообщили о попытке ВСУ прорваться на территорию республики Украинские силовики предприняли в четверг попытку прорыва на горловском направлении, она отбита ополчением, сообщил в пятницу представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Армия и оружие Бойцы ДНР точным минометным выстрелом уничтожили блиндаж с карателями «Азова»* По сведениям МВД Украины, на окраине поселка Новолуганское Бахмутского района ночью 7 июня мина калибра 120 мм. попала в блиндаж.

Шоу-бизнес Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.

Общество «Росконтроль» проверил качество крабового мяса «Росконтроль» проверил качество крабового мяса марок Vici, «Меридиан», «Русское море», «Санта Бремор» и «А`Море».

Происшествия Заммэра Якутска подозревают в получении взятки "По данным следствия, замглавы по развитию территории Якутска получил от коммерческого предприятия, занимающегося строительством многоквартирного жилого дома, взятку в виде имущественных прав на недвижимость в данном строящемся доме в размере 1,491 тыс. кв.м. на сумму 114 млн рублей", - говорится в сообщении.