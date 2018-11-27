Транспорт

Минтранс рекомендовал регионам изменить цвет дорожной разметки
РИА Новости
01:46

Минтранс РФ рекомендовал регионам в рамках работы по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" использовать желтую разметку для разделения встречных потоков движения, следует из методических рекомендаций ведомства к нацпроекту, с которыми ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости01:46
с чего всё началось

Золотая середина: двойную сплошную покрасят в желтый

ГОСТ, допускающий использование желтой и синей разметки, вступил в силу 1 июня. По документу все основные виды дорожных линий, разделяющих потоки и полосы движения (одинарная и двойная сплошная, прерывистая, комбинация прерывистой и сплошной), могут быть как белого, так и желтого цвета.
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