Транспорт
Минтранс РФ рекомендовал регионам в рамках работы по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" использовать желтую разметку для разделения встречных потоков движения, следует из методических рекомендаций ведомства к нацпроекту, с которыми ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости01:46
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с чего всё началось
ГОСТ, допускающий использование желтой и синей разметки, вступил в силу 1 июня. По документу все основные виды дорожных линий, разделяющих потоки и полосы движения (одинарная и двойная сплошная, прерывистая, комбинация прерывистой и сплошной), могут быть как белого, так и желтого цвета.Известиявчера в 16:01
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