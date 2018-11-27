Транспорт
Глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев прокомментировал RT предложение Министерства транспорта региональным властям использовать жёлтую разметку для обозначения линий, разделяющих встречные полосы движения на трассах.
RT на русском01:26
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Это намного ярче, чем белый цвет. Когда, например, стали делать пешеходные переходы жёлтые с белым — стало виднее водителям. Инициатива Минтранса абсолютно разумна.
— Сергей Канаев, российский общественный деятельRT на русском 01:26
с чего всё началось
Рекомендация использовать желтую разметку «на двух- и трехполосных дорогах для обозначения линий, разделяющих встречные направления движения» в числе других мер приложена к письму за подписью замглавы Минтранса Иннокентия Алафинова губернаторам о реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» (есть у «Известий»).Известиявчера в 16:01
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