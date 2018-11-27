Рекомендация использовать желтую разметку «на двух- и трехполосных дорогах для обозначения линий, разделяющих встречные направления движения» в числе других мер приложена к письму за подписью замглавы Минтранса Иннокентия Алафинова губернаторам о реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» (есть у «Известий»).

с чего всё началось

Это намного ярче, чем белый цвет. Когда, например, стали делать пешеходные переходы жёлтые с белым — стало виднее водителям. Инициатива Минтранса абсолютно разумна.

Глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев прокомментировал RT предложение Министерства транспорта региональным властям использовать жёлтую разметку для обозначения линий, разделяющих встречные полосы движения на трассах.

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