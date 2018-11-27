ГОСТ, допускающий использование желтой и синей разметки, вступил в силу 1 июня. По документу все основные виды дорожных линий, разделяющих потоки и полосы движения (одинарная и двойная сплошная, прерывистая, комбинация прерывистой и сплошной), могут быть как белого, так и желтого цвета.

с чего всё началось

Это намного ярче, чем белый цвет. Когда, например, стали делать пешеходные переходы жёлтые с белым — стало виднее водителям. Инициатива Минтранса абсолютно разумна.

Минтранс предложил региональным властям использовать желтую разметку для обозначения линий, разделяющих встречные направления движения на двух- и трехполосных дорогах. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на методические рекомендации ведомства.

Транспорт Транспорт Конкурс на «аэроэкспресс» до «Пулково» вновь продлят Сроки проведения конкурса на концессию по созданию и использованию железнодорожной линии до петербургского аэропорта «Пулково» могут быть продлены еще на два месяца.

Транспорт Транспорт 29 ноября в Тюменской области ожидается снегопад За состоянием федеральных трасс в УрФО следят специалисты «Уралуправтодора», которые с помощью 90 видеокамер определяют участки на дорогах, на которые следует отправить технику для расчистки снега.

Транспорт Транспорт На улице Большая Татарская частично перекроют движение 30 ноября Движение транспорта перекроют 30 ноября на участке улицы Большая Татарская в связи с религиозным мероприятием.

Транспорт Транспорт РЖД запустят дополнительные поезда в новогодние праздники В период празднования новогодних и рождественских праздников с 21 декабря по 10 января запустят более 100 пар дополнительных пассажирских поездов.

Транспорт Транспорт С 9 декабря начнут курсировать «Ласточки» до Тосно На маршрут выйдут четыре транспортных средства. Отмечается, что "Ласточки" будут курсировать в усиленном режиме: они пойдут быстрее.

Транспорт Транспорт Улицы Волгограда с утра от первого снега чистят 40 дорожных машин По информации пресс-службы администрации Волгограда, на дороги вышли 40 комбинированных дорожных машин.

Транспорт Транспорт Пассажиры смогут предлагать обновления информации в электричках В начале следующего года МТППК планирует полностью обновить систему аудиоинформирования в электричках, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.

Транспорт Транспорт Завершен ремонт дороги в селе Первомайское Сотрудники Примавтодора завершили асфальтирование дороги в селе Первомайское Михайловского района.

Транспорт Транспорт Под Красноярском построят обход самого проблемного переезда Железнодорожные переезды в районе станций Зыково и Камарчага перестанут доставлять неудобства автомобилистам.В районе переезда железнодорожных путей на трассе Красноярск – Кузнецово – Зыково планируется построить обход длиной 3,4 километра.

Транспорт Транспорт 16 участков дорог отремонтируют в Екатеринбурге в следующем году

Транспорт Транспорт Собянин разрешил бесплатный проезд по новой «канатке» в течение месяца Протяженность новой канатки достигает порядка 720 м. Вчера, 26 ноября, градоначальник поздравил москвичей и гостей столицы с запуском Московской канатной дороги, связавшей Воробьевы горы со спорткомплексом «Лужники».

Транспорт Транспорт На «Беговой» и «Новокрестовской» исправляют более тысячи дефектов За прошедшие полгода использования новых станций зеленой ветки петербургского метрополитена, «Беговой» и «Новокрестовской», обнаружено более тысячи дефектов.

Транспорт Транспорт В Краснодаре участок улицы 40-летия Победы сделают четырехполосным Жителей новых районов Краснодара наверняка порадует новость о расширении улицы 40-летия Победы.

Транспорт Транспорт В Казани до 24 июля частично ограничили движение по ул. Гаяза Исхаки Движение перекрыто у дома № 8 по ул. Г. Исхаки Движение транспорта по ул. Гаяза Исхаки частично ограничили до 24 июля, сообщает пресс-служба исполкома.