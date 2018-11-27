Транспорт
Минтранс рекомендовал регионам использовать желтую разметку на дорогах
Минтранс рекомендовал регионам использовать желтую разметку на дорогахКоммерсантъ02:24
Минтранс предложил региональным властям использовать желтую разметку для обозначения линий, разделяющих встречные направления движения на двух- и трехполосных дорогах. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на методические рекомендации ведомства.
Коммерсантъ02:24
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Это намного ярче, чем белый цвет. Когда, например, стали делать пешеходные переходы жёлтые с белым — стало виднее водителям. Инициатива Минтранса абсолютно разумна.
— Сергей Канаев, российский общественный деятельRT на русском 01:26
с чего всё началось
ГОСТ, допускающий использование желтой и синей разметки, вступил в силу 1 июня. По документу все основные виды дорожных линий, разделяющих потоки и полосы движения (одинарная и двойная сплошная, прерывистая, комбинация прерывистой и сплошной), могут быть как белого, так и желтого цвета.Известиявчера в 16:01
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