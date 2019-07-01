Транспорт
Минтранс разработал правила для совместных поездокLenta.ru 03:35
Минтранс России разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях, таких как BlaBlaCar, BeepCar и «Яндекс.Попутка». Об этом сообщает «Коммерсантъ» в понедельник, 1 июля.
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с чего всё началось
Минтранс 28 июня направил документ членам рабочей группы, которая занимается урегулированием правоотношений в подобных поездках (их также называют карпулинг или райдшеринг).Коммерсантъвчера в 18:01
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Общество
Союз потребителей поддержал новые правила продажи молочных продуктов
Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в беседе с RT прокомментировал постановление российского правительства о введении с 1 июля новых правил реализации молочной продукции.
Обновлено в 02:56
Политика
Соловьев не уверен в востребованности Катамадзе в России
Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова грузинской певицы Нино Катамадзе об отказе гастролировать в России.
Обновлено в 04:15
Политика
«Ъ» узнал об отставке первого замглавы Росгвардии
Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов уходит в отставку. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 01:04
Общество
Москвичи смогут следить за своей пенсией в онлайн-режиме
На официальном сайте мэра Москвы mos.ru появился пенсионный виджет: за своими накоплениями теперь можно следить в онлайн-режиме.
Обновлено в 03:30
Экономика
В России вступили в силу новые ограничения по кредитам до года
Если кредит взят до июля 2019 года, то долг не может превышать размер займа более чем в 2,5 раза, если до января 2020 года – в два раза, позже этого срока – в полтора раза.
Обновлено в 03:30
Авто
В Россию запретят ввозить праворульные автомобили
Завтра, 1 июля, в России в силу вступает закон, согласно которому будет запрещен ввоз на территорию страны праворульных автомобилей с числом посадочных мест более восьми.
Обновлено вчера в 13:04
Общество
Жителей Земли ждет полное солнечное затмение
Обновлено в 01:37
Общество
С 1 июля выплаты по уходу за детьми-инвалидами увеличились почти вдвое
С июля пособие по уходу за детьми-инвалидами увеличится почти вдвое. С 5 с половиной тысяч до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 00:50
Армия и оружие
Неопознанный объект упал и взорвался на Кипре
Обновлено в 02:50
Автоспорт
Йос Ферстаппен: Леклер должен был отступить
Обновлено вчера в 13:12
Политика
Комитет Рады рекомендовал приостановить участие Украины в ПАСЕ
Комитет Верховной рады Украины рекомендовал приостановить участие делегации страны в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), передает телеканал «112 Украина».
Обновлено в 04:37
Происшествия
Протестующие штурмуют здание правительства в Гонконге
Обновлено в 03:14
Происшествия
Более 60 человек пострадали в результате взрыва в Кабуле
Число раненных в результате мощного взрыва, прогремевшего в афганской столице в понедельник утром, достигло 65 человек, сообщил глава пресс-службы Минздрава Афганистана Вахидулла Меяр в своем твиттере.
Обновлено в 02:19
Армия и оружие
Зеленский оценил разведение сил у Станицы Луганской
Обновлено в 04:22
Наука
Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака
Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
Обновлено вчера в 08:04
Энергетика
С 1 июля в Новосибирске выросли тарифы на услуги ЖКХ
С 1 июля в Новосибирске выросли тарифы на все основные коммунальные услуги. Киловатт электроэнергии теперь стоит 2 рубля 68 копеек.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
В Сестрорецке выпал из окна больной аутизмом ребенок
Страдающий аутизмом ребенок накануне вечером выпал из окна в Сестрорецке. Об этом 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:36
Происшествия
Число жертв паводков в Иркутской области выросло до семи
Число погибших в результате паводка в Иркутской области выросло до семи человек.
Обновлено в 03:41
Происшествия
При крушении самолета в Техасе погибли десять человек
На текущий момент есть информация о десяти погибших. Однако власти не знают точно, сколько человек находилось на борту в момент крушения.
Обновлено вчера в 19:40
Шоу-бизнес
Аллу Пугачеву проводили с почестями в Ригу из Москвы
Картедж автомобилей доставил Примадонну к собственному вагону поезда Известная Российская певица Алла Пугачева отправилась в очередной раз на отдых в Юрмалу.
Обновлено в 04:33
Шоу-бизнес
Пригожин разнес Темникову за скандал с Серябкиной и Фадеевым
Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на скандал между певицей Леной Темниковой и продюсером Максимом Фадеевым, которого артистка обвинила в романе с другой экс-участницей группы Serebro - Ольгой Серябкиной.
Обновлено в 04:33
Политика
В офисе Зеленского разъяснили позицию по русскому языку в Донбассе
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным.
Обновлено в 03:26
Экономика
На Украине запустили новый рынок электроэнергии
Обновлено в 02:30
Хоккей
Омский «Авангард» покинул нападающий Галимов
Обновлено в 03:28
Политика
Финляндия стала председателем ЕС
Как заявляет правительство страны, занимая пост председателя ЕС, Финляндия намерена уделить внимание укреплению общих ценностей и верховенству закона, повышению конкурентоспособности и социальной привлекательности Европейского союза.
Обновлено вчера в 18:56
Общество
Врио главы Челябинска Наталья Котова сокращает штат мэрии
Временно исполняющая обязанности главы города Наталья Котова обязала замов и начальников управлений подготовить отчеты по структуре их подразделений в мэрии.
Обновлено в 03:15
Финансы
Банк России расширил маржинальные требования к брокерам
С 1 июля Банк России вводит новые требования к брокерам при совершении сделок за счет клиентов не только с ценными бумагами, но и в отношении открытых позиций по производным финансовым инструментам и валютным позициям, сообщает Банк России.
Обновлено в 04:34
Политика
Туск приостановил саммит Евросоюза
Глава Евросовета Дональд Туск приостановил саммит ЕС для дополнительных двусторонних консультаций по кандидатурам на ключевые посты в евроструктурах, дискуссии возобновятся позже, сообщил журналистам представитель Евросовета.
Обновлено вчера в 18:15
Политика
Главред WikiLeaks заявил о поддержке Ассанжа до слушаний в 2020 году
WikiLeaks продолжит публикацию информации в поддержку основателя портала Джулиана Ассанжа до новых слушаний по делу о его экстрадиции в США в феврале 2020 года, заявил в интервью РИА Новости главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон.
Обновлено в 04:31