Минтранс разработал правила для совместных поездокLenta.ru 03:35

Минтранс 28 июня направил документ членам рабочей группы, которая занимается урегулированием правоотношений в подобных поездках (их также называют карпулинг или райдшеринг).

с чего всё началось

Минтранс России разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях, таких как BlaBlaCar, BeepCar и «Яндекс.Попутка». Об этом сообщает «Коммерсантъ» в понедельник, 1 июля.

Общество Союз потребителей поддержал новые правила продажи молочных продуктов Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в беседе с RT прокомментировал постановление российского правительства о введении с 1 июля новых правил реализации молочной продукции.

Политика Соловьев не уверен в востребованности Катамадзе в России Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова грузинской певицы Нино Катамадзе об отказе гастролировать в России.

Политика «Ъ» узнал об отставке первого замглавы Росгвардии Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов уходит в отставку. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Общество Москвичи смогут следить за своей пенсией в онлайн-режиме На официальном сайте мэра Москвы mos.ru появился пенсионный виджет: за своими накоплениями теперь можно следить в онлайн-режиме.

Экономика В России вступили в силу новые ограничения по кредитам до года Если кредит взят до июля 2019 года, то долг не может превышать размер займа более чем в 2,5 раза, если до января 2020 года – в два раза, позже этого срока – в полтора раза.

Авто В Россию запретят ввозить праворульные автомобили Завтра, 1 июля, в России в силу вступает закон, согласно которому будет запрещен ввоз на территорию страны праворульных автомобилей с числом посадочных мест более восьми.

Общество С 1 июля выплаты по уходу за детьми-инвалидами увеличились почти вдвое С июля пособие по уходу за детьми-инвалидами увеличится почти вдвое. С 5 с половиной тысяч до 10 тысяч рублей.

Политика Комитет Рады рекомендовал приостановить участие Украины в ПАСЕ Комитет Верховной рады Украины рекомендовал приостановить участие делегации страны в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), передает телеканал «112 Украина».

Происшествия Более 60 человек пострадали в результате взрыва в Кабуле Число раненных в результате мощного взрыва, прогремевшего в афганской столице в понедельник утром, достигло 65 человек, сообщил глава пресс-службы Минздрава Афганистана Вахидулла Меяр в своем твиттере.

Наука Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.

Энергетика С 1 июля в Новосибирске выросли тарифы на услуги ЖКХ С 1 июля в Новосибирске выросли тарифы на все основные коммунальные услуги. Киловатт электроэнергии теперь стоит 2 рубля 68 копеек.

Происшествия В Сестрорецке выпал из окна больной аутизмом ребенок Страдающий аутизмом ребенок накануне вечером выпал из окна в Сестрорецке. Об этом 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

Происшествия Число жертв паводков в Иркутской области выросло до семи Число погибших в результате паводка в Иркутской области выросло до семи человек.

Происшествия При крушении самолета в Техасе погибли десять человек На текущий момент есть информация о десяти погибших. Однако власти не знают точно, сколько человек находилось на борту в момент крушения.

Шоу-бизнес Аллу Пугачеву проводили с почестями в Ригу из Москвы Картедж автомобилей доставил Примадонну к собственному вагону поезда Известная Российская певица Алла Пугачева отправилась в очередной раз на отдых в Юрмалу.

Шоу-бизнес Пригожин разнес Темникову за скандал с Серябкиной и Фадеевым Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на скандал между певицей Леной Темниковой и продюсером Максимом Фадеевым, которого артистка обвинила в романе с другой экс-участницей группы Serebro - Ольгой Серябкиной.

Политика В офисе Зеленского разъяснили позицию по русскому языку в Донбассе Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным.

Политика Финляндия стала председателем ЕС Как заявляет правительство страны, занимая пост председателя ЕС, Финляндия намерена уделить внимание укреплению общих ценностей и верховенству закона, повышению конкурентоспособности и социальной привлекательности Европейского союза.

Общество Врио главы Челябинска Наталья Котова сокращает штат мэрии Временно исполняющая обязанности главы города Наталья Котова обязала замов и начальников управлений подготовить отчеты по структуре их подразделений в мэрии.

Финансы Банк России расширил маржинальные требования к брокерам С 1 июля Банк России вводит новые требования к брокерам при совершении сделок за счет клиентов не только с ценными бумагами, но и в отношении открытых позиций по производным финансовым инструментам и валютным позициям, сообщает Банк России.

Политика Туск приостановил саммит Евросоюза Глава Евросовета Дональд Туск приостановил саммит ЕС для дополнительных двусторонних консультаций по кандидатурам на ключевые посты в евроструктурах, дискуссии возобновятся позже, сообщил журналистам представитель Евросовета.