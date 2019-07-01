Транспорт

«Ъ»: Минтранс разработал правила регулирования карпулингаТАСС вчера в 22:09

Минтранс РФ предлагает разрешить организуемые через онлайн-агрегаторы совместные поездки на авто (карпулинг) только при выполнении ряда условий - так, водитель сможет совершать не более двух таких поездок в сутки и получать деньги исключительно в безналичной форме.
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с чего всё началось

Карпулингу создают нормативную базу

Минтранс 28 июня направил документ членам рабочей группы, которая занимается урегулированием правоотношений в подобных поездках (их также называют карпулинг или райдшеринг).
Коммерсантъвчера в 18:01

Подробнее о событии

Минтранс хочет ограничить поездки и запретить использование наличных в BlaBlaCar

Snob.ru02:13

СМИ сообщили о разработке Минтрансом правил регулирования карпулинга

РБК01:59

Минтранс намерен изменить регулирование совместных поездок на авто

Интерфаксвчера в 21:59

Минтранс разработал правила регулирования карпулинга

Известиявчера в 22:42

«Ъ»: Минтранс разработал правила регулирования карпулинга

ТАССвчера в 22:09

Минтранс представил законопроект о регулировании совместных поездок на автомобиле

Говорит Москва00:31

Карпулингу создают нормативную базу

Коммерсантъвчера в 18:01
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Футбол

AS: нападающий «Барселоны» может перейти в «Арсенал»

Форвард "Барселоны" Малком в летнее трансферное окно может перейти в клуб из чемпионата Англии, утверждает AS.
Обновлено в 02:59
Наука

Выявлено заболевание, повышающее риск развития рака

Ученые выяснили, что помимо рака органов дыхания пациентам с РС может грозить онкология центральной нервной системы — риск на 52% выше по сравнению со здоровыми людьми, а также онкология мочевыводящих путей (риск увеличен на 51%).
Обновлено в 01:25
Происшествия

В Иркутской области пьяный водитель насмерть сбил ребенка

Отмечается, что 43-летний пьяный водитель на иномарке сбил трех несовершеннолетних пешеходов, 11-летний ребенок погиб.
Обновлено вчера в 23:41
Экономика

В России изменились правила выдачи микрозаймов

1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Происшествия

Протестующие в Гонконге попытались прорваться в здание парламента

Как сообщает RTHK, несколько десятков протестующих попробовали прорваться в здание, пытаясь проломить с помощью подручных предметов окна здания из закаленного стекла.
Обновлено в 02:45
Общество

Гороскоп на неделю с 1 по 7 июля: стремимся к самовыражению

Одиноких Весов ждут приятные встречи, но вряд ли они окажутся судьбоносными.
Обновлено 29 июня в 02:06
Авто

Электромобили зашумели по команде

Власти ЕС дали производителям время заблаговременно подготовиться к новым правилам, разработав рекомендации еще несколько лет назад — для безопасности пешеходов, которые могут не слышать приближение электромобиля с бесшумным двигателем.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Шесть человек пострадали от взрыва газа на Ямале

Шесть человек пострадали от взрыва газового баллона в районе 609 километра автодороги Тарко-Сале.
Обновлено в 02:52
Шоу-бизнес

Королева людских сердец: 30 фотографий принцессы Дианы

Если взглянуть на фотографии Дианы Спенсер разных периодов жизни, становится очевидно, почему ее так обожали простые люди.
Обновлено в 01:00
Происшествия

При крушении самолета в Техасе погибли десять человек

На текущий момент есть информация о десяти погибших. Однако власти не знают точно, сколько человек находилось на борту в момент крушения.
Обновлено вчера в 19:40
Политика

Медведев заявил, что политическим партиям нужно меняться

Медведев отметил, что в эпоху Интернета собрать единомышленников и организовать политическое движение можно за несколько дней.
Обновлено вчера в 19:47
Политика

Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Технологии

Avito, ЦИАН и другие компании объединились против «Яндекса»

Пять сайтов – частных объявлений Avito, поиска недвижимости ЦИАН, поиска специалистов Profi.ru, карт 2ГИС и онлайн-кинотеатр Ivi.ru – считают, что «Яндекс» ограничивает доступ к их сервисам, нарушая закон о конкуренции.
Обновлено вчера в 16:51
Происшествия

В Ленобласти асфальтоукладчик насмерть сбил рабочего

Обновлено в 02:41
Общество

В РФ изменились правила продажи молочных продуктов

В "Ашане" заявили также, что продукты без заменителя молочного жира будут выделены специальным значком.
Обновлено в 00:27
Армия и оружие

Зеленский прокомментировал разведение сил в Станице Луганской

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что разведение сил в Станице Луганской станет первым шагом к стабильному прекращению огня в Донбассе.
Обновлено в 01:49
Энергетика

Цены на газ «Газпрома» повысились для всех категорий потребителей

С 1 июля ФАС РФ повышает регулируемые цены на газ "Газпрома".
Обновлено вчера в 22:57
Политика

Иран предупредил об обреченности ОПЕК

Соглашение по ограничению добычи нефти между странами, входящими в картель ОПЕК, и другими производителями не имеет смысла без согласия внутри организации стран-экспортеров нефти, заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане, передает иранское агентство Mehr.
Обновлено в 02:54
Экономика

На Украине запустили новый рынок электроэнергии

Новый рынок электроэнергии запущен в понедельник на Украине, несмотря на рекомендации международных партнеров об отсрочке его открытия.
Обновлено в 02:30
Политика

Нино Катамадзе удалила публикацию об отказе петь в России

Известная грузинская джазовая певица Нино Катамадзе удалила свою публикацию в Facebook, в которой говорила о намерении больше не выступать в России.
Обновлено в 00:06
Футбол

«Барселона» предложит «Интеру» € 112 млн за Лаутаро Мартинеса

Испанская «Барселона» собирается приобрести форварда сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса € 112 млн у миланского «Интера», сообщает Radio la red.
Обновлено в 01:51
Энергетика

Эксперт дал прогноз по ценам на топливо в России

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда в России могут повыситься цены на топливо.
Обновлено вчера в 21:30
Происшествия

25 человек погибли в Индии при падении автобуса в ущелье

По меньшей мере 25 человек погибли в северном индийском штате Джамму и Кашмир в результате падения автобуса в горное ущелье, сообщает телеканал NDTV.
Обновлено в 00:37
Хоккей

«Коламбус» предложил Панарину контракт на $96 млн

Клуб НХЛ "Коламбус" предложил российскому форварду Артемию Панарину восьмилетний контракт на 96 миллионов долларов, сообщает theathletic.com.
Обновлено в 01:04
Экономика

Новые правила долевого строительства вступили в силу в РФ с 1 июля

С 1 июля в России переходят на новую схему финансирования долевого строительства жилья – с помощью счетов эскроу.
Обновлено в 01:22
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

С июля начинается выход на пенсию по старости тех, кто попал в первую очередь пенсионной реформы, принятой в прошлом году, — женщин, которые родились в январе 1964 года, и мужчин, рожденных в январе 1959 года.
Обновлено вчера в 03:01
Транспорт

Беглов осмотрел открытую после капремонта «Академическую»

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов проинспектировал открывшуюся после 11-месячного ремонта станцию метро «Академическая», сообщает spbdnevnik.ru.
Обновлено в 02:42
Политика

Тимошенко отказалась идти на гей-парад в Киеве

Депутат Верховной рады Григорий Немыря объяснил, почему глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко не пошла на гей-парад в Киеве.
Обновлено вчера в 20:08
Энергетика

Цена на нефть WTI превысила $60 за баррель

Стоимость нефти марки WTI превысила $60 за баррель впервые с 23 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 02:39
Кино

Netflix экранизирует «Песочного человека» Нила Геймана

Потоковый сервис Netflix снимет многосерийную экранизацию культового комикса Нила Геймана «Песочный человек».
Обновлено в 01:51
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