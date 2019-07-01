Транспорт
«Ъ»: Минтранс разработал правила регулирования карпулингаТАСС вчера в 22:09
Минтранс РФ предлагает разрешить организуемые через онлайн-агрегаторы совместные поездки на авто (карпулинг) только при выполнении ряда условий - так, водитель сможет совершать не более двух таких поездок в сутки и получать деньги исключительно в безналичной форме.
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с чего всё началось
Минтранс 28 июня направил документ членам рабочей группы, которая занимается урегулированием правоотношений в подобных поездках (их также называют карпулинг или райдшеринг).Коммерсантъвчера в 18:01
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В Иркутской области пьяный водитель насмерть сбил ребенка
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В России изменились правила выдачи микрозаймов
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Протестующие в Гонконге попытались прорваться в здание парламента
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Обновлено в 02:45
Общество
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Одиноких Весов ждут приятные встречи, но вряд ли они окажутся судьбоносными.
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Власти ЕС дали производителям время заблаговременно подготовиться к новым правилам, разработав рекомендации еще несколько лет назад — для безопасности пешеходов, которые могут не слышать приближение электромобиля с бесшумным двигателем.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Шесть человек пострадали от взрыва газа на Ямале
Шесть человек пострадали от взрыва газового баллона в районе 609 километра автодороги Тарко-Сале.
Обновлено в 02:52
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Обновлено в 01:00
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Обновлено вчера в 19:40
Политика
Медведев заявил, что политическим партиям нужно меняться
Медведев отметил, что в эпоху Интернета собрать единомышленников и организовать политическое движение можно за несколько дней.
Обновлено вчера в 19:47
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Технологии
Avito, ЦИАН и другие компании объединились против «Яндекса»
Пять сайтов – частных объявлений Avito, поиска недвижимости ЦИАН, поиска специалистов Profi.ru, карт 2ГИС и онлайн-кинотеатр Ivi.ru – считают, что «Яндекс» ограничивает доступ к их сервисам, нарушая закон о конкуренции.
Обновлено вчера в 16:51
Происшествия
В Ленобласти асфальтоукладчик насмерть сбил рабочего
Обновлено в 02:41
Общество
В РФ изменились правила продажи молочных продуктов
В "Ашане" заявили также, что продукты без заменителя молочного жира будут выделены специальным значком.
Обновлено в 00:27
Армия и оружие
Зеленский прокомментировал разведение сил в Станице Луганской
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что разведение сил в Станице Луганской станет первым шагом к стабильному прекращению огня в Донбассе.
Обновлено в 01:49
Энергетика
Цены на газ «Газпрома» повысились для всех категорий потребителей
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Обновлено вчера в 22:57
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Соглашение по ограничению добычи нефти между странами, входящими в картель ОПЕК, и другими производителями не имеет смысла без согласия внутри организации стран-экспортеров нефти, заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане, передает иранское агентство Mehr.
Обновлено в 02:54
Экономика
На Украине запустили новый рынок электроэнергии
Новый рынок электроэнергии запущен в понедельник на Украине, несмотря на рекомендации международных партнеров об отсрочке его открытия.
Обновлено в 02:30
Политика
Нино Катамадзе удалила публикацию об отказе петь в России
Известная грузинская джазовая певица Нино Катамадзе удалила свою публикацию в Facebook, в которой говорила о намерении больше не выступать в России.
Обновлено в 00:06
Футбол
«Барселона» предложит «Интеру» € 112 млн за Лаутаро Мартинеса
Испанская «Барселона» собирается приобрести форварда сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса € 112 млн у миланского «Интера», сообщает Radio la red.
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Энергетика
Эксперт дал прогноз по ценам на топливо в России
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда в России могут повыситься цены на топливо.
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Происшествия
25 человек погибли в Индии при падении автобуса в ущелье
По меньшей мере 25 человек погибли в северном индийском штате Джамму и Кашмир в результате падения автобуса в горное ущелье, сообщает телеканал NDTV.
Обновлено в 00:37
Хоккей
«Коламбус» предложил Панарину контракт на $96 млн
Клуб НХЛ "Коламбус" предложил российскому форварду Артемию Панарину восьмилетний контракт на 96 миллионов долларов, сообщает theathletic.com.
Обновлено в 01:04
Экономика
Новые правила долевого строительства вступили в силу в РФ с 1 июля
С 1 июля в России переходят на новую схему финансирования долевого строительства жилья – с помощью счетов эскроу.
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Экономика
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
С июля начинается выход на пенсию по старости тех, кто попал в первую очередь пенсионной реформы, принятой в прошлом году, — женщин, которые родились в январе 1964 года, и мужчин, рожденных в январе 1959 года.
Обновлено вчера в 03:01
Транспорт
Беглов осмотрел открытую после капремонта «Академическую»
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов проинспектировал открывшуюся после 11-месячного ремонта станцию метро «Академическая», сообщает spbdnevnik.ru.
Обновлено в 02:42
Политика
Тимошенко отказалась идти на гей-парад в Киеве
Депутат Верховной рады Григорий Немыря объяснил, почему глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко не пошла на гей-парад в Киеве.
Обновлено вчера в 20:08
Энергетика
Цена на нефть WTI превысила $60 за баррель
Стоимость нефти марки WTI превысила $60 за баррель впервые с 23 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 02:39
Кино
Netflix экранизирует «Песочного человека» Нила Геймана
Потоковый сервис Netflix снимет многосерийную экранизацию культового комикса Нила Геймана «Песочный человек».
Обновлено в 01:51