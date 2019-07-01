Транспорт
Минтранс намерен изменить регулирование совместных поездок на автоИнтерфакс вчера в 21:59
Министерство транспорта РФ представило законопроект о регулировании совместных поездок на автомобиле (карпулинге - ИФ), сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".
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с чего всё началось
Минтранс 28 июня направил документ членам рабочей группы, которая занимается урегулированием правоотношений в подобных поездках (их также называют карпулинг или райдшеринг).Коммерсантъвчера в 18:01
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