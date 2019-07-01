Транспорт
Минтранс разработал правила для совместных поездокLenta.ru 03:35
Минтранс России разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях, таких как BlaBlaCar, BeepCar и «Яндекс.Попутка». Об этом сообщает «Коммерсантъ» в понедельник, 1 июля.
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с чего всё началось
Минтранс 28 июня направил документ членам рабочей группы, которая занимается урегулированием правоотношений в подобных поездках (их также называют карпулинг или райдшеринг).Коммерсантъвчера в 18:01
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Политика
Польша готовит резолюцию против возвращения России в ПАСЕ
Спикер польского Сената Станислав Карчевский заявил, что Польша, совместно со странами Балтии, обсуждает возможность разработки резолюции против того, чтобы восстанавливали полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Обновлено вчера в 23:20
Авто
Представлена спецверсия Renault Duster Black Collector
Компания Renault (Dacia) представила лимитированную версию кроссовера Duster – Black Collector.
Обновлено в 11:27
Хоккей
Панарину предложили стомиллионный контракт в НХЛ
Обновлено в 02:37
Происшествия
Унесенные рекой дома образовали затор перед трассой «Сибирь» в Тулуне
Затор из снесенных потоком воды домов образовался у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в городе Тулун в Иркутской области, который 28 июня оказался затоплен вышедшей из берегов рекой Ией.
Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес
Ирина Круг почтила память убитого 17 лет назад супруга
Обновлено в 09:41
Шоу-бизнес
Страшное горе постигло Николая Баскова
Обновлено в 11:25
Общество
В Москве завершился основной период сдачи ЕГЭ
Основной период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) завершился в Москве. Об этом 1 июля сообщается на сайте столичной мэрии.
Обновлено в 09:22
Энергетика
«Транснефть» возобновила поставки нефти по «Дружбе» в полном объеме
"Транснефть" с 1 июля возобновила поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в полном объеме, сообщил РИА Новости советник президента компании Игорь Демин.
Обновлено в 09:23
Футбол
Футболист Кварацхелия покинул «Локомотив»
Грузинский футболист Хвича Кварацхелия покинул московский "Локомотив". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба команды.
Обновлено в 11:16
Теннис
Хачанов вышел во второй круг Уимблдона
Российский теннисист Карен Хачанов обыграл корейца Сун Ву Квона в первом круге Уимблдона.
Обновлено в 10:44
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
С 1 июля в РФ вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные ЦБ. Теперь ежедневная процентная ставка не может превышать 1%.
Обновлено в 02:47
Армия и оружие
Усовершенствованная винтовка Мосина попала на видео
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры винтовки Мосина в новом обвесе. Модернизированный вариант оружия представили на форуме "Армия-2019".
Обновлено в 04:39
Общество
В красноярском Канске из-за паводка введен режим ЧС
В городе Канске Красноярского края из-за паводка введен режим чрезвычайной ситуации.
Обновлено вчера в 22:19
Общество
СМИ узнали о гонораре Катамадзе за прошлогоднее выступление в Самаре
По данным телеканала, в сентябре прошлого года артистка выступила в Самаре на Дне города.
Обновлено в 10:50
Музыка
Лоза прокомментировал решение певицы Катамадзе не выступать в России
Музыкант Юрий Лоза оценил высказывания певицы Нино Катамадзе в адрес России.
Обновлено в 08:24
Политика
В Крыму сообщили об ажиотаже со стороны украинских туристов
Обновлено в 10:36
Происшествия
В Чечне неизвестный убил полицейского на посту
Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Общество
Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов
Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.
Обновлено 29 июня в 10:58
Общество
Россиянам дали пенсионную льготу
С 1 июля вступила в действие специальная льгота в рамках пенсионной реформы.
Обновлено в 10:28
Общество
Обнародовано расследование Ивана Голунова
Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
Обновлено в 11:00
Путешествия
В Анапе запретили купаться на всех пляжах из-за шторма
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес
Успенская объяснила заезд Пугачевой по перрону
Певица Любовь Успенская прокомментировала телеканалу РЕН ТВ поездку Аллы Пугачевой по перрону вокзала на автомобиле.
Обновлено в 11:49
Политика
Россия предложила США обменять Ярошенко
Москва предлагает Вашингтону обменять летчика Константина Ярошенко, приговоренного к 20 годам тюрьмы в США, на американцев, осужденных в России, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Обновлено в 08:50
Происшествия
В Тель-Авиве пассажирский самолет успешно сел с поврежденным шасси
Пассажирский самолет благополучно приземлился в аэропорту израильского города Тель-Авива с поврежденным шасси, сообщили представители экстренных служб.
Обновлено в 09:36
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал скандал Темниковой с Серябкиной и Фадеевым
Российский продюсер Иосиф Пригожин в беседе с "Пятым каналом" отреагировал на скандал между певицей Еленой Темниковой и продюсером Максимом Фадеевым, которого она обвинила в романе с другой экс-участницей группы SEREBRO, Ольгой Серябкиной.
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл готовятся к крещению сына
Королевская супружеская чета – принц Гарри и Меган Маркл – готовится к знаменательному и важному в их жизни событию – крещению сына.
Обновлено вчера в 08:07
Здоровье
Ночная потливость может сигнализировать об онкологии
Британские ученые рассказали, о чем может сигнализировать повышенное потоотделение во время сна, передает издание «Актуальные новости».
Обновлено в 04:31
Гаджеты
Silicon Lottery предложит отборные процессоры AMD Ryzen 3000 (Matisse)
Интернет-магазин Silicon Lottery специализируется на продаже отборных процессоров с гарантией разгона до тех или иных тактовых частот.
Обновлено в 11:09
Общество
В России изменились правила продажи молочных продуктов
С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 20:36