Минтранс 28 июня направил документ членам рабочей группы, которая занимается урегулированием правоотношений в подобных поездках (их также называют карпулинг или райдшеринг).

с чего всё началось

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