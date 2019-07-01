Транспорт
Минтранс разработал правила для совместных поездокLenta.ru 03:35
Минтранс России разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях, таких как BlaBlaCar, BeepCar и «Яндекс.Попутка». Об этом сообщает «Коммерсантъ» в понедельник, 1 июля.
Читать в источнике
Оценить51
с чего всё началось
Проект запрещает использовать наличные средства для компенсации водителям, число рейсов может быть ограничено двумя в сутки, а попутчиков — пятью. За нарушения агрегаторам и перевозчикам грозит блокировка. Юристы называют требования законопроекта «максимально мягкими».Коммерсантъвчера в 18:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 16:50, Вашингтон
Политика
Россия отказалась верить в информацию о третьем «отравителе» Скрипалей
В посольстве России в Великобритании отказались принимать в расчет данные британских СМИ об участии третьего подозреваемого Дениса Сергеева в деле об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 13:28
Политика
Заявление об уходе подали три генерала Росгвардии
В СМИ поступила информация о том, что подал заявление об увольнении генерал-полковник Сергей Меликов, занимающий должность первого замдиректора ведомства.
Обновлено в 10:49
Политика
Медведев рассказал, как изменится система поддержки малоимущих россиян
Росстат с 2020 года будет адртсно рассчитывать уровень благосостояния с помощью специальной информационной системы, "которая будет учитывать индивидуальные возможности, особенности ситуации каждого нуждавшегося человека", заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 11:29
Политика
Зеленский прокомментировал сообщение об обстреле санитарной машины ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщение об обстреле санитарного автомобиля украинских силовиков в Донбассе.
Обновлено в 14:58
Политика
В центре Харькова установлены виселицы
Харьковские неонацисты установили импровизированные виселицы в центре города, на которых повесили чучела сторонников возвращения имени маршала Жукова проспекту.
Обновлено в 13:32
Хоккей
Просветов подписал контракт с «Аризоной»
«Аризона» объявила о подписании контракта новичка с российским голкипером Иваном Просветовым.
Обновлено в 16:38
Футбол
«Саутгемптон» выкупил Ингса у «Ливерпуля»
Обновлено в 15:34
Происшествия
Дело Голунова передали в Следственный комитет
Уголовное дело, в котором журналист «Медузы» Иван Голунов фигурировал в качестве обвиняемого, передали в Следственный комитет России.
Обновлено в 15:12
Армия и оружие
Усовершенствованная винтовка Мосина попала на видео
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры винтовки Мосина в новом обвесе. Модернизированный вариант оружия представили на форуме "Армия-2019".
Обновлено в 04:39
Происшествия
Кадыров прокомментировал нападение на блокпост в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнование родным сотрудника полиции, погибшего сегодня, 1 июля, от рук бандита.
Обновлено в 13:29
Происшествия
Врачам роддома предъявили обвинение в убийстве младенца
Обновлено в 02:49
Здоровье
Ночная потливость может сигнализировать об онкологии
Британские ученые рассказали, о чем может сигнализировать повышенное потоотделение во время сна, передает издание «Актуальные новости».
Обновлено в 04:31
Армия и оружие
Зеленский отказался обещать мир в Донбассе
Обновлено в 07:18
Политика
Совбез ООН обсудит принятие на Украине закона о языке по запросу РФ
Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" будет рассмотрен на Совете Безопасности ООН по запросу России.
Обновлено в 15:56
Теннис
Винус Уильямс проиграла 15-летней теннисистке в первом круге Уимблдона
Американская теннисистка Винус Уильямс не смогла выйти во второй круг Уимблдона.
Обновлено в 14:40
Спорт
Поршневу присвоено звание «Мастер спорта России международного класса»
Министр спорта России Павел Колобков подписал приказ о присвоении звания «Мастер спорта России международного класса» российскому биатлонисту Никите Поршневу.
Обновлено в 10:46
Политика
В Кремле допустили встречу Путина с Зеленским
Ранее в понедельник секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк отметил, что встреча президента РФ Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским реальна.
Обновлено в 06:43
Общество
Жителей Земли ждет полное солнечное затмение
Обновлено в 01:37
Шоу-бизнес
Страшное горе постигло Николая Баскова
Обновлено в 11:25
Происшествия
Из летящего над Лондоном самолета выпал труп
Прибывшие на место правоохранители пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда воздушное судно, следовавшее рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, готовилось к посадке.
Обновлено в 13:42
Происшествия
Навального арестовали на 10 суток
Хорошевский суд Москвы арестовал блогера Алексея Навального за участие в несанкционированном марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 12:43
Армия и оружие
ВВС Израиля нанесли очередной удар по территории Сирии
Сегодня ночью самолеты ВВС Израиля нанесли ракетный удар по объектам САА в окрестностях Дамаска, а также в провинции Хомс.
Обновлено в 10:40
Происшествия
Британку не пустили в самолет из-за гигантского декольте
Обновлено в 09:24
Футбол
«Зенит» может приобрести австралийского полузащитника «Селтика»
Рогич, которому 26, в «Селтике» с 2013 года, перешел в клуб из австралийского «Сентрал Кост Маринерс» за полмиллиона евро.
Обновлено в 16:17
Армия и оружие
Евкуров может стать замминистра обороны по боевой подготовке
Экс-глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров может занять пост замминистра обороны по боевой подготовке вооруженных сил.
Обновлено в 02:48
Политика
Вакарчук обвинил Россию в захвате российского Крыма
Вокалист группы «Океан Эльзы» и лидер новой украинской партии «Голос» Святослав Вакарчук в рамках предвыборного «Тура Змин» («Тура изменений») назвал Крым российским.
Обновлено в 08:08
Наука
Умение определять негативные эмоции помогло подросткам не впасть в депрессию
Американские психологи выяснили, что от того, насколько ярко и точно подросток может описать собственные негативные эмоции, зависит то, как хорошо он справляется со стрессом, а также риск развития у него депрессии.
Обновлено в 15:37
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала
В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено в 12:40
Здоровье
Жительница США умерла от пыли, содержащей помет хомяка
Пыль, содержащая вирус, привела к развитию хантавирусного кардиопульмонального синдрома.
Обновлено в 14:02