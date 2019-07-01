Транспорт

Минтранс разработал правила для совместных поездокLenta.ru 03:35

Минтранс России разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях, таких как BlaBlaCar, BeepCar и «Яндекс.Попутка». Об этом сообщает «Коммерсантъ» в понедельник, 1 июля.
Читать в источнике
с чего всё началось

Карпулингу создают нормативную базу

Проект запрещает использовать наличные средства для компенсации водителям, число рейсов может быть ограничено двумя в сутки, а попутчиков — пятью. За нарушения агрегаторам и перевозчикам грозит блокировка. Юристы называют требования законопроекта «максимально мягкими».
Коммерсантъвчера в 18:01

Подробнее о событии

Координатор «Синих ведерок» оценил предложенные Минтрансом меры регулирования карпулинга

Известия10:07

Минтранс намерен изменить регулирование совместных поездок на авто

Коммерсантъ08:40

СМИ сообщили о разработке Минтрансом правил регулирования карпулинга

РБК01:59

BlaBlaCar прокомментировал инициативу о регулировании карпулинга

Rambler News Service05:19

«Коммерсантъ»: Минтранс разработал правила регулирования карпулинга

RT на русском03:44

Вместе безопаснее? Кто позаботится о попутчиках в совместных поездках

ТАСС06:30

Что случилось этой ночью: понедельник, 1 июля

Интерфакс00:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 16:50, Вашингтон
Политика

Россия отказалась верить в информацию о третьем «отравителе» Скрипалей

В посольстве России в Великобритании отказались принимать в расчет данные британских СМИ об участии третьего подозреваемого Дениса Сергеева в деле об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 13:28
Политика

Заявление об уходе подали три генерала Росгвардии

В СМИ поступила информация о том, что подал заявление об увольнении генерал-полковник Сергей Меликов, занимающий должность первого замдиректора ведомства.
Обновлено в 10:49
Политика

Медведев рассказал, как изменится система поддержки малоимущих россиян

Росстат с 2020 года будет адртсно рассчитывать уровень благосостояния с помощью специальной информационной системы, "которая будет учитывать индивидуальные возможности, особенности ситуации каждого нуждавшегося человека", заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 11:29
Политика

Зеленский прокомментировал сообщение об обстреле санитарной машины ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщение об обстреле санитарного автомобиля украинских силовиков в Донбассе.
Обновлено в 14:58
Политика

В центре Харькова установлены виселицы

Харьковские неонацисты установили импровизированные виселицы в центре города, на которых повесили чучела сторонников возвращения имени маршала Жукова проспекту.
Обновлено в 13:32
Хоккей

Просветов подписал контракт с «Аризоной»

«Аризона» объявила о подписании контракта новичка с российским голкипером Иваном Просветовым.
Обновлено в 16:38
Футбол

«Саутгемптон» выкупил Ингса у «Ливерпуля»

Обновлено в 15:34
Происшествия

Дело Голунова передали в Следственный комитет

Уголовное дело, в котором журналист «Медузы» Иван Голунов фигурировал в качестве обвиняемого, передали в Следственный комитет России.
Обновлено в 15:12
Армия и оружие

Усовершенствованная винтовка Мосина попала на видео

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры винтовки Мосина в новом обвесе. Модернизированный вариант оружия представили на форуме "Армия-2019".
Обновлено в 04:39
Происшествия

Кадыров прокомментировал нападение на блокпост в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнование родным сотрудника полиции, погибшего сегодня, 1 июля, от рук бандита.
Обновлено в 13:29
Происшествия

Врачам роддома предъявили обвинение в убийстве младенца

Обновлено в 02:49
Здоровье

Ночная потливость может сигнализировать об онкологии

Британские ученые рассказали, о чем может сигнализировать повышенное потоотделение во время сна, передает издание «Актуальные новости».
Обновлено в 04:31
Армия и оружие

Зеленский отказался обещать мир в Донбассе

Обновлено в 07:18
Политика

Совбез ООН обсудит принятие на Украине закона о языке по запросу РФ

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" будет рассмотрен на Совете Безопасности ООН по запросу России.
Обновлено в 15:56
Теннис

Винус Уильямс проиграла 15-летней теннисистке в первом круге Уимблдона

Американская теннисистка Винус Уильямс не смогла выйти во второй круг Уимблдона.
Обновлено в 14:40
Спорт

Поршневу присвоено звание «Мастер спорта России международного класса»

Министр спорта России Павел Колобков подписал приказ о присвоении звания «Мастер спорта России международного класса» российскому биатлонисту Никите Поршневу.
Обновлено в 10:46
Политика

В Кремле допустили встречу Путина с Зеленским

Ранее в понедельник секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк отметил, что встреча президента РФ Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским реальна.
Обновлено в 06:43
Общество

Жителей Земли ждет полное солнечное затмение

Обновлено в 01:37
Шоу-бизнес

Страшное горе постигло Николая Баскова

Обновлено в 11:25
Происшествия

Из летящего над Лондоном самолета выпал труп

Прибывшие на место правоохранители пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда воздушное судно, следовавшее рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, готовилось к посадке.
Обновлено в 13:42
Происшествия

Навального арестовали на 10 суток

Хорошевский суд Москвы арестовал блогера Алексея Навального за участие в несанкционированном марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 12:43
Армия и оружие

ВВС Израиля нанесли очередной удар по территории Сирии

Сегодня ночью самолеты ВВС Израиля нанесли ракетный удар по объектам САА в окрестностях Дамаска, а также в провинции Хомс.
Обновлено в 10:40
Происшествия

Британку не пустили в самолет из-за гигантского декольте

Обновлено в 09:24
Армия и оружие

Турция захотела приобрести российские самолеты вместо F-35

Обновлено в 16:24
Футбол

«Зенит» может приобрести австралийского полузащитника «Селтика»

Рогич, которому 26, в «Селтике» с 2013 года, перешел в клуб из австралийского «Сентрал Кост Маринерс» за полмиллиона евро.
Обновлено в 16:17
Армия и оружие

Евкуров может стать замминистра обороны по боевой подготовке

Экс-глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров может занять пост замминистра обороны по боевой подготовке вооруженных сил.
Обновлено в 02:48
Политика

Вакарчук обвинил Россию в захвате российского Крыма

Вокалист группы «Океан Эльзы» и лидер новой украинской партии «Голос» Святослав Вакарчук в рамках предвыборного «Тура Змин» («Тура изменений») назвал Крым российским.
Обновлено в 08:08
Наука

Умение определять негативные эмоции помогло подросткам не впасть в депрессию

Американские психологи выяснили, что от того, насколько ярко и точно подросток может описать собственные негативные эмоции, зависит то, как хорошо он справляется со стрессом, а также риск развития у него депрессии.
Обновлено в 15:37
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала

В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено в 12:40
Здоровье

Жительница США умерла от пыли, содержащей помет хомяка

Пыль, содержащая вирус, привела к развитию хантавирусного кардиопульмонального синдрома.
Обновлено в 14:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное