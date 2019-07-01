Транспорт
Минтранс разработал правила для совместных поездокLenta.ru 03:35
Минтранс России разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях, таких как BlaBlaCar, BeepCar и «Яндекс.Попутка». Об этом сообщает «Коммерсантъ» в понедельник, 1 июля.
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с чего всё началось
Проект запрещает использовать наличные средства для компенсации водителям, число рейсов может быть ограничено двумя в сутки, а попутчиков — пятью. За нарушения агрегаторам и перевозчикам грозит блокировка. Юристы называют требования законопроекта «максимально мягкими».Коммерсантъвчера в 18:01
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 18:20, Вашингтон
Общество
«Вкусвилл» запустит новый формат магазинов
Компания «Вкусвилл» начала поиск помещений для открытия торговых точек нового формата, рассказали РБК три источника на рынке коммерческой недвижимости.
Обновлено в 06:32
Технологии
Пять российских компаний пожаловались на «Яндекс»
Компанию «Яндекс» обвинили в недобросовестной конкуренции пять российских онлайн-сервисов, включая сайт частных объявлений Avito и сайт по поиску недвижимости ЦИАН.
Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес
Дмитрий Нагиев поздравил младшего брата с днем рождения
Российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев поздравил своего младшего брата Евгения Нагиева с 48-летием.
Обновлено в 04:38
Экономика
Кормовой союз предупредил о возможном подорожании мяса на 10%
«По предварительным оценкам, сумма доначислений составит 4–7 млрд рублей», — приводит издание цитату из протокола Минсельхоза, в министерстве считают, что использование повышенной ставки НДС приведет к подорожанию мяса.
Обновлено в 18:11
Экономика
Счетная палата назвала МЧС лидером среди ведомств по числу долгостроев
Федеральным министерством с самым большим количеством долгостроев — 85 объектов с уже осуществленными инвестициями на 13,5 млрд руб. — стало МЧС России.
Обновлено в 17:00
Происшествия
Появилось видео задержания трех чиновников в Дагестане
Обновлено в 04:04
Общество
Полное солнечное затмение накроет Землю 2 июля
Землю со 2 июля ожидает череда солнечных и лунных затмений, которые увидят жители Аргентины, Чили и Южной Америки.
Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
Машина певицы Аллы Пугачевой двигалась по технической платформе на Рижском вокзале в Москве и, поэтому, не мешала пассажирам, но к поездам разрешено подъезжать только специальной технике, поэтому действия работников вокзала проверят, сообщили РИА Новости в дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.
Обновлено в 17:55
Происшествия
Дело Ивана Голунова передано в СКР
Дело о покушении на сбыт наркотиков, обвиняемым по которому ранее проходил Иван Голунов, передано в Следственный комитет России (СКР), сообщил адвокат журналиста Сергей Бадамшин в своем telegram-канале.
Обновлено в 17:33
Кино
Netflix показал первые кадры «Ведьмака»
Американская компания Netflix представила первые промо-материалы к сериалу "Ведьмак", премьера которого запланирована на декабрь 2019 года.
Обновлено в 17:10
Общество
Гороскоп на 1 июля: Львам лучше помедитировать, а Рыб побалует Фортуна
Сегодня, 1 июля, гороскоп советует не зацикливаться на временных неудачах и не обращать внимания на мнение недовольных угодить всем на свете нереально.
Обновлено вчера в 10:00
Общество
The Federalist (США): журнал Vogue пропагандирует подросткам карьеру проститутки (The federalist)
26 апреля журнал «Тин Вог» (Teen Vogue) для подростков опубликовал статью доктора Тлаленг Мофокенг (Tlaleng Mofokeng) «Почему секс-услуги — это серьезное занятие».
Обновлено в 17:50
Авто
Электрический Porsche Taycan сфотографирован без камуфляжа
Известно, что компания уже получила свыше 20 тысяч предзаказов на электрокар. Taycan получит силовую установку мощностью 600 лошадиных сил.
Обновлено в 16:11
Политика
Зеленский прокомментировал сообщение об обстреле санитарной машины ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщение об обстреле санитарного автомобиля украинских силовиков в Донбассе.
Обновлено в 14:58
Армия и оружие
Украина изменила планы учений с США из-за России
Обновлено в 11:22
Армия и оружие
AFP: на западе Нигера боевики атаковали лагерь правительственной армии
Боевики атаковали в понедельник лагерь правительственной армии Нигера на западе страны близ границы с Мали, сообщает агентство France Press со ссылкой на военные источники.
Обновлено в 15:52
Политика
Организаторы G20 представили Южные Курилы частью Японии
Организаторы саммита G20, который прошел в японской Осаке, разместили на сайте мероприятия видео, где показана карта Японии с включенными в нее российскими Курильскими островами, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:36
Музыка
Юрий Лоза прокомментировал антироссийскую позицию Нино Катамадзе
Певец Юрий Лоза заявил, что не пошел бы на концерт артиста, оскорбившего Россию и россиян, так как не поверил бы в его искренность во время выступления.
Обновлено в 11:14
Армия и оружие
Видео с места падения неизвестного объекта на Кипре появилось в сети
Пожар на месте падения неизвестного объекта на территории Северного Кипра сняли на видео очевидцы.
Обновлено в 08:13
Армия и оружие
CNBC сообщил о неспособности России сделать более 60 ракет «Авангард»
Россия не сможет произвести более 60 гиперзвуковых ракет «Авангард», так как не нашла производителя углеродного волокна с необходимыми характеристиками.
Обновлено в 16:40
Политика
Термокружка Путина стала хитом продаж в Китае
Белый термос, похожий на кружку президента России Владимира Путина, стал хитом продаж на китайской онлайн-платформе Taobao.
Обновлено в 11:40
Общество
Ставка на качество: Tele2 продолжает масштабное развитие в Воронежской области
Мобильный оператор Tele2 подвел промежуточные итоги работы в Воронежской области.
Обновлено в 10:46
Общество
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале
Обновлено в 16:34
Хоккей
Бобровский стал игроком «Флориды»
«Флорида» объявила о подписании контракта с российским голкипером Сергеем Бобровским.
Обновлено в 13:09
Политика
США намерены продолжить давление на Иран, пока он не изменит политику
Давление на Иран будет продолжено, пока он не изменит свою политику, не покончит с ядерными амбициями, заявили в Белом доме.
Обновлено в 15:49
Кино
Умерла актриса Надежда Чередниченко
Обновлено в 10:09
Политика
Климкин назвал конфликт с Зеленским «эмоциональной» историей
Глава МИД Украины Павел Климкин назвал конфликт с ним президента Украины Владимира Зеленского "эмоциональной" историей.
Обновлено в 17:54
Происшествия
Безбилетник выпал из самолета в небе над Лондоном
При посадке самолета авиакомпании Kenya Airlines в аэропорту Хитроу безбилетник выпал из отсека шасси.
Обновлено в 14:51
Общество
Унесенные рекой дома образовали затор перед трассой «Сибирь» в Тулуне
Затор из снесенных потоком воды домов образовался у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в городе Тулун в Иркутской области, который 28 июня оказался затоплен вышедшей из берегов рекой Ией.
Обновлено в 05:31
Политика
Совбез ООН 16 июля по запросу России обсудит закон о языке на Украине
Совет Безопасности ООН по запросу России 16 июля проведёт заседание по вопросу принятия на Украине закона о государственном языке.
Обновлено в 15:27