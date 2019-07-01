Транспорт
Минтранс разработал правила для совместных поездокLenta.ru 03:35
Минтранс России разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях, таких как BlaBlaCar, BeepCar и «Яндекс.Попутка». Об этом сообщает «Коммерсантъ» в понедельник, 1 июля.
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с чего всё началось
Минтранс 28 июня направил документ членам рабочей группы, которая занимается урегулированием правоотношений в подобных поездках (их также называют карпулинг или райдшеринг).Коммерсантъвчера в 18:01
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Напоминаем, что последний сезон «Игры престолов» не очень понравился зрителям – многие из них даже подписали петицию с требованием переснять концовку эпопеи.
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Под Брянском в ДТП с маршруткой погибли три человека
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Вышел трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень»
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В Чечне неизвестный убил полицейского на посту
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