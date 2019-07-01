Транспорт

Минтранс разработал правила для совместных поездокLenta.ru 03:35

Минтранс России разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях, таких как BlaBlaCar, BeepCar и «Яндекс.Попутка». Об этом сообщает «Коммерсантъ» в понедельник, 1 июля.
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с чего всё началось

Карпулингу создают нормативную базу

Минтранс 28 июня направил документ членам рабочей группы, которая занимается урегулированием правоотношений в подобных поездках (их также называют карпулинг или райдшеринг).
Коммерсантъвчера в 18:01

Подробнее о событии

«Коммерсантъ»: Минтранс разработал правила регулирования карпулинга

RT на русском03:44

Вместе безопаснее? Кто позаботится о попутчиках в совместных поездках

ТАСС06:30

BlaBlaCar прокомментировал инициативу о регулировании карпулинга

Rambler News Service05:19

Минтранс намерен изменить регулирование совместных поездок на авто

Коммерсантъ08:40

СМИ сообщили о разработке Минтрансом правил регулирования карпулинга

РБК01:59

Что случилось этой ночью: понедельник, 1 июля

Интерфакс00:30

Минтранс разработал правила регулирования карпулинга

Известиявчера в 22:42
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Адвокат Алисы Аршавиной: «Дочь Андрея спрашивает, где папа»

Обновлено вчера в 23:00
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Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца

Обновлено вчера в 16:45
Наука

Учеными обнаружено новое свойство света

Ученые из Испании и Соединенных Штатов Америки обнаружили новое свойство светового излучения — свет, как оказалось, обладает так называемым "самокрутящим моментом".
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Самолет с поврежденным шасси приготовился аварийно сесть в Израиле

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На севере Египта при раскопках некрополя в Саккаре у подножия самой старой пирамиды в мире польские археологи обнаружили десятки мумий, возраст которых составляет около 2000 лет.
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Общество

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Жители иркутского города Тулун заявили, что не получали предупреждений от МЧС и властей о предстоящем масштабном наводнении.
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Политика

В Кремле допустили встречу Путина с Зеленским

Ранее в понедельник секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк отметил, что встреча президента РФ Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским реальна.
Обновлено в 06:43
Происшествия

Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно

Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
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Происшествия

Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 12 человек

Жертвами наводнения в Иркутской области, по последним данным, стали 12 человек.
Обновлено в 10:28
Общество

Опубликован первый материал Ивана Голунова после освобождения

Издание «Медуза» опубликовало материал Ивана Голунова о людях, контролирующих рынок ритуальных услуг в Москве и Подмосковье, и их связях с высокопоставленными сотрудниками ФСБ.
Обновлено в 09:03
Экономика

В Минфине рассказали о перспективах перехода на пластиковые деньги

Переход на пластиковые деньги в настоящее время не планируется, переодически проводятся технологические эксперименты, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, который возглавляет совет директоров "Гознака".
Обновлено в 09:47
Авто

Более 2 тысяч Porsche Panamera попали под отзыв в России

Росстандарт сообщает об отзыве в России 2 055 транспортных средств марки Porsche Panamera (тип 970).
Обновлено в 04:07
Кино

Джордж Мартин раскритиковал фанатов «Игры престолов»

Напоминаем, что последний сезон «Игры престолов» не очень понравился зрителям – многие из них даже подписали петицию с требованием переснять концовку эпопеи.
Обновлено вчера в 13:26
Общество

ФБК нашел у семьи вице-спикера Мосгордумы недвижимость на 6 млрд рублей

ФБК Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей.
Обновлено в 10:34
Шоу-бизнес

Николай Басков узнал о смерти отца перед выступлением в Минске

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Происшествия

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В Брянской области в аварии с участием маршрутного автобуса и грузовика погибли три человека и около десятка пострадали, из них четверо - тяжело.
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Общество

С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому

С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено в 07:35
Путешествия

Российские чартерные перевозчики увеличат топливный сбор на рейсах в Турцию

Российские чартерные перевозчики с 3 июля увеличивают топливный сбор на рейсах в Турцию с 35 до 40 евро.
Обновлено в 10:06
Энергетика

Бензин подорожал после отмены соглашения правительства с нефтяниками

Повышение цен на топливо зафиксировали после прекращения работы соглашения правительства с нефтяниками.
Обновлено в 09:01
Происшествия

Генпрокуратура начала проверку из-за задержек багажа в Шереметьево

Генеральная прокуратура России организовала проверку, чтобы установить причины систематических задержек с выдачей багажа в столичном аэропорту Шереметьево.
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Политика

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Украинским морякам, задержанным осенью 2018 года за провокацию в Керченском проливе, начали предъявлять обвинения в окончательной редакции.
Обновлено в 08:10
Политика

В Кремле прокомментировали заявление певицы Нино Катамадзе

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с отказом грузинской певицы Нино Катамадзе продолжать концертную деятельность на территории России.
Обновлено в 06:29
Хоккей

«Коламбус» предложил Панарину восьмилетний контракт на $96 млн

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Происшествия

Город в Мексике засыпало метровым слоем града

В городе Гвадалахара на западе Мексики прошел сильный град, в результате чего улицы оказались покрыты толстым слоем льда.
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Кино

Вышел трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень»

В YouTube опубликован первый трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень» Джейка Кэздана.
Обновлено в 09:48
Происшествия

В Чечне неизвестный убил полицейского на посту

Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Гаджеты

Samsung начала продажи Galaxy A80 в России

Компания Samsung с задержкой на месяц объявила о старте продаж нового смартфона Galaxy A80 на российском рынке электроники.
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Политика

МАГАТЭ подтвердило превышение Ираном уровня запасов урана

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано подтвердил, что Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов, сообщил в понедельник представитель пресс-службы МАГАТЭ Фредрик Даль.
Обновлено в 09:40
Кино

Дополнительный прокат «Мстителей: Финал» не помог превзойти «Аватара»

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Авто

GM-АвтоВАЗ обновил внедорожник Chevrolet Niva

Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
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