Транспорт
Минтранс разработал новую методику размещения камер вдоль дорогВедомости вчера в 21:32
Минтранс разработал новую методику размещения видеокамер вдоль дорог, пишет «Коммерсантъ».
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с чего всё началось
В компании «МВС Груп» (оператор 1,5 тыс. подмосковных камер) обратили внимание на то, что методика не предписывает установку комплексов на дорогах, где происходит большое количество нарушений,— иными словами, не учитываются потенциально аварийные участки.Коммерсантъвчера в 18:29
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Происшествия
Пилот рассказал о моменте жесткой посадки А321 в поле
Обновлено в 01:43
Происшествия
Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка
Обновлено вчера в 00:49
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору школьного рюкзака
Роспотребнадзор дал россиянам советы по выбору школьного рюкзака в преддверии нового учебного года, список рекомендаций опубликован на сайте ведомства.
Обновлено в 02:29
Происшествия
Минюст предупредил о новом виде телефонного мошенничества
В Министерстве юстиций рассказали о новом виде телефонного мошенничества. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 03:56
Армия и оружие
В конструкторском бюро «Рубин» отмечают столетие Сергея Ковалева
Торжества начались с возложения цветов у мемориальной доски.
Обновлено в 03:56
Происшествия
В особняке миллиардера Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье
В особняке американского финансиста Джеффри Эпштейна, покончившего с собой в нью-йоркской тюрьме, обнаружили портрет бывшего президента США Билла Клинтона в синем платье и красных туфлях на каблуках.
Обновлено в 00:53
Происшествия
В Филадельфии задержан подозреваемый в стрельбе
Полиция Филадельфии (штат Пенсильвания) задержала человека, открывшего огонь по правоохранителям в северной части города.
Обновлено в 01:36
Шоу-бизнес
Лиза Галкина сдружилась с младшей дочерью Александра Реввы
На снимке девочка стоит вместе с Амели Реввой. Это младшая дочь популярного юмориста и певца Александра Реввы.
Обновлено в 00:09
Происшествия
Британка едва не лишилась зрения, сварив яйца по рецепту из интернета
Обновлено вчера в 11:40
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Обновлено вчера в 18:32
Политика
Жириновский обвинил Зеленского в копировании Путина
В своём личном Telegram-канале Владимир Жириновский высказал предположение о том, что команда нынешнего президента Украины, как и сам Владимир Зеленский пытаются копировать политические решения России.
Обновлено в 00:30
Хоккей
«Миша правильно сделал, что вернулся в КХЛ. Многого добился за два года!» Валерий Брагин о Михаиле Григоренко
Фото: © Андрей Голованов и Сергей Киврин — Несколько лет назад вы в интервью заявили, что Михаилу не хватает взрывной скорости.
Обновлено вчера в 02:13
Происшествия
Десять человек пострадали в ДТП на мосту под Саратовом
На мосту Саратов-Энгельс произошла авария, в результате которой пострадали десять человек.
Обновлено в 02:01
Происшествия
Самолет готовится к аварийной посадке в Шереметьево
Самолет Москва–Самара готовится к аварийной посадке в столичном аэропорту Шереметьево из-за отказа гидросистемы.
Обновлено в 02:10
Политика
Минприроды России допустило введение запрета на экспорт леса в Китай
Обновлено вчера в 21:16
Общество
Жители российских городов назвали размер справедливой зарплаты
Справедливым уровнем зарплаты россияне считают в среднем 66 тыс. руб. в месяц, следует из результатов опроса страховой компании «Сбербанк страхование жизни», проведенного в 39 городах (есть в распоряжении РБК).
Обновлено в 00:57
Происшествия
В Красноярске отец выкинул 4-месячную дочь из окна
Тело 4-месячной девочки с признаками падения с высоты было обнаружено сегодня на асфальтовой дорожке под окнами общежития в Ленинском районе города.
Обновлено в 00:38
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено вчера в 08:38
Спорт
Российские танкисты установили рекорды скорости на «Танковом биатлоне»
Российские танкисты установили рекорды скорости на конкурсе «Танковый биатлон» Армейских международных игр, разогнав боевые машины до скорости 80 и 82 км/ч.
Обновлено 12 августа в 09:53
Культура
РЕН ТВ запускает новую программу «Неизвестная история»
В субботу, 17 августа, на телеканале РЕН ТВ состоится премьера программы «Неизвестная история».
Обновлено вчера в 12:33
Политика
Путин поздравил власти Индии с Днём независимости
Обновлено в 03:48
Футбол
Михайличенко сегодня возглавит киевское «Динамо»
Спортивный директор киевского «Динамо» Алексей Михайличенко сегодня станет главным тренером команды.
Обновлено вчера в 22:38
Культура
Международный фестиваль фейерверков пройдет в Москве
В столице 17 и 18 августа пройдет V Международный фестиваль фейерверков «Ростех».
Обновлено в 01:04
Политика
Чиновникам в Забайкалье запретили судиться с пострадавшими от пожаров
Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов сообщил о запрете для местных чиновников выступать в судах против жителей, пострадавших от степных пожаров в регионе в апреле 2019 года.
Обновлено в 02:44
Гаджеты
Эксперт назвал три самые важные для россиян характеристики смартфона
Эксперты составили список из самых распространенных привычек владельцев,наносящих вред смартфонам.
Обновлено в 02:52
Футбол
«Спартак» сыграет ответный матч с «Туном» в Лиге Европы
Московский «Спартак» сыграет со швейцарским «Туном» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 03:20
Культура
Актер Эрик Робертс заявил о своем желании получить гражданство РФ
Обновлено вчера в 20:06
Происшествия
Более 50 заключенных пострадали во время драки в калифорнийской тюрьме
Обновлено вчера в 23:28
Политика
Глава Барнаула ушел в отставку по собственному желанию
Мэр Барнаула Сергей Дугин написал заявление об отставке по собственному желанию, документ зарегистрирован в городской думе.
Обновлено в 01:04