с чего всё началось

Локального улучшения ситуации мы ожидаем к концу июля, кардинального улучшения и стабилизации — до 15 августа.

В российском Минтрансе прояснили ситуацию с выдачей багажа в московском аэропорту Шереметьево, передает РИА "Новости". В ведомстве отметили, что ситуация улучшится к концу месяца. Минтранс пообещал полностью решить проблему к 15 августа.

Минтранс прояснил проблему с выдачей багажа в Шереметьево

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