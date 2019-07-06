Транспорт

Минтранс прояснил проблему с выдачей багажа в ШереметьевоГазета.Ru 10:31

В российском Минтрансе прояснили ситуацию с выдачей багажа в московском аэропорту Шереметьево, передает РИА "Новости". В ведомстве отметили, что ситуация улучшится к концу месяца. Минтранс пообещал полностью решить проблему к 15 августа.
Читать в источнике
Евгений Дитрих
Локального улучшения ситуации мы ожидаем к концу июля, кардинального улучшения и стабилизации — до 15 августа.
— Евгений Дитрих, российский политикРБК 09:51
с чего всё началось
Ситуация с выдачей багажа в столичном аэропорту Шереметьево должна быть стабилизирована к 15 августа, к такому выводу пришли участники совещания
, которое провел министр транспорта России Евгений Дитрих.
Коммерсантъ09:42

Подробнее о событии

Минтранс потребовал решить проблему багажа в Шереметьеве к 15 августа

Москва 2409:34

Минтранс рассказал о мерах по преодолению коллапса с багажом в «Шереметьево»

Ведомости10:02

Минтранс дал Шереметьево 1,5 месяца для решения проблемы с выдачей багажа

РБК09:51

Министерство транспорта дало руководству «Шереметьево» меньше полутора месяцев для решения проблемы с выдачей багажа

Эхо Москвы12:03

Проблему багажа в «Шереметьево» собрались решать наймом дополнительных людей

Интерфакс09:33

Минтранс: ситуация с выдачей багажа в Шереметьево должна стабилизироваться к 15 августа

ТАСС09:22

Ситуацию с выдачей багажа в Шереметьево должны стабилизировать к 15 августа

РИА Новости09:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 16:14, Вашингтон
Происшествия

В Черном море перевернулось судно с туристами

Обновлено вчера в 12:49
Происшествия

Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде

По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press.
Обновлено в 13:52
Футбол

Месси удален за потасовку с игроком сборной Чили

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и защитник команды Чили Гари Медель были удалены с поля за потасовку во время матча за третье место на Кубке Америки.
Обновлено в 15:54
Политика

Украина получила первую партию нефти из США

На Украину поступила первая в истории страны партия нефти из США.
Обновлено в 13:47
Космос

В Сети появилось видео летающей пирамиды-НЛО

Видеоролик с полетом таинственной пирамиды набирает популярность в Сети.
Обновлено в 15:29
Космос

Заявление о возможной гибели экипажа «Федерации» раскритиковали

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев прокомментировал заявление представителя РКК «Энергия» о том, что в случае аварийного приводнения космического корабля «Федерация» в Тихом океане спасти экипаж будет невозможно.
Обновлено в 10:54
Футбол

Футболист «Локомотива» Ротенберг отметил тренерское искусство Семина

Московский "Локомотив" обыграл санкт-петербургский "Зенит" в матче за Суперкубок России благодаря тренерскому искусству Юрия Семина.
Обновлено в 15:50
Армия и оружие

Авианосец «Адмирал Кузнецов» назвали бесполезным

Напомним, что в прошлом году, представители 82-го судоремонтного завода, расположенного в Мурманской области, сообщили о чрезвычайной ситуации во время ремонта «Адмирала Кузнецова».
Обновлено в 15:11
Политика

Россия ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию

Министерство иностранных дел России ответило на критику американского дипломата Элизабет Руд о запрете авиасообщения России с Грузией.
Обновлено в 15:39
Игры

В Dota 2 появилось событие «Ярость Мо’рокай»

Обновлено в 10:13
Политика

Венгрия поставила Зеленскому ультиматум по НАТО

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна перестанет блокировать интеграцию Украины в НАТО при выполнении одного условия.
Обновлено в 11:10
Происшествия

В Москве в госпитале Бурденко произошел пожар

Обновлено в 15:44
Игры

Новую пасхалку нашли в игре Half-Life Decay

Обновлено в 09:37
Кино

Российский фильм «Бык» получил награду фестиваля в Карловых Варах

Дебютный фильм молодого режиссера Бориса Акопова «Бык», произведенный Продюсерским центром «ВГИК-Дебют», получил приз 54 Международного кинофестиваля в Карловых Варах.
Обновлено в 15:55
Общество

Концерт группы «А-Студио» в Грузии перенесли на неопределённый срок

Концертный директор музыкального коллектива «А-Студио» Евгений Селезнёв в беседе с РИА Новости рассказал, что выступление группы в Батуми, запланированное на конец текущего месяца, перенесли на неопределённый срок.
Обновлено в 15:16
Политика

В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников

Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:57
Шоу-бизнес

Алибасов в спешке покинул Россию с женой

Продюсер Бари Алибасов рассказал, что он вместе с супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной уезжает в Черногорию.
Обновлено в 05:59
Армия и оружие

Новый спектакль СБУ: вскрылась «сенсация» по делу гибели «Боинга» над Донбассом

После похищения украинскими силовиками экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха, Киев представил "доказательства" вины России в гибели малайзийского пассажирского лайнера МН-17 в небе над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 08:59
Общество

Во Франции прошла 34-я акция протеста «жёлтых жилетов»

Обновлено в 16:08
Политика

В Италию вопреки запрету пришло еще одно судно с мигрантами

Судно с мигрантами Alex, принадлежащее немецкой неправительственной организации Sea-Eye, причалило в порту итальянского острова Лампедуза вопреки запретам главы МВД страны Матео Сальвини.
Обновлено в 13:12
Происшествия

В Москве прошла акция в поддержку сестер Хачатурян

В Москве задержали участницу одиночного пикета в поддержку сестер Хачатурян, а также трех участников движения «Мужское государство», которые пришли со своими плакатами против обвиненных в убийстве отца девушек.
Обновлено в 09:16
Происшествия

В аэропорту мексиканского Канкуна задержали группу россиян

Семь граждан России были задержаны в аэропорту города Канкун (Мексика) из-за несоответствия цели поездки заявленной.
Обновлено в 12:44
Политика

Российских журналистов не пустили на конференцию по свободе СМИ

Информационному агентству Sputnik отказали в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе СМИ в Великобритании.
Обновлено в 15:48
Происшествия

В сети появилось видео задержания кассирши Луизы Хайруллиной

Напомним, что информация о задержании35-летней Луизы Хайруллиной появилась вчера вечером.
Обновлено вчера в 07:08
Происшествия

Офицеров «Альфы» и управления «К» ФСБ подозревают в организации ОПГ

Ранее РБК сообщил, что в четверг, 4 июля, были задержаны три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» (банковский отдел) ФСБ России.
Обновлено вчера в 08:11
Шоу-бизнес

45-летняя Анна Михалкова поделилась отпускным снимком в купальнике

32-летняя Надежда Михалкова показала фигуру в бикини Сегодня же редким снимком в купальнике поделилась сама Анна.
Обновлено в 10:27
Энергетика

В России предложили распечатать Росрезерв

Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша выступил с предложением воспользоваться резервными запасами топлива, чтобы нормализовать ситуацию на Дальнем Востоке.
Обновлено в 15:57
Происшествия

В Ингушетии жестоко избита 7-летняя девочка

Обновлено вчера в 02:27
Гаджеты

Фитнес-браслет Huawei Honor Band 5 сможет определять усталость

Фитнес-браслет Honor Band 5, разработанный Huawei, сможет определять усталость пользователя.
Обновлено в 08:22
Происшествия

В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение

Около 200 тыс. жителей Калифорнии остались без энергоснабжения и несколько человек получили ранения в результате землетрясения магнитудой 7,1, которое стало самым сильным для этого штата с 1999 года.
Обновлено в 09:19
Как работают Яндекс.Новости?
Главное