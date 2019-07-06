с чего всё началось

Локального улучшения ситуации мы ожидаем к концу июля, кардинального улучшения и стабилизации — до 15 августа.

В российском Минтрансе прояснили ситуацию с выдачей багажа в московском аэропорту Шереметьево, передает РИА "Новости". В ведомстве отметили, что ситуация улучшится к концу месяца. Минтранс пообещал полностью решить проблему к 15 августа.

Минтранс прояснил проблему с выдачей багажа в Шереметьево

Происшествия Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press.

Футбол Месси удален за потасовку с игроком сборной Чили Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и защитник команды Чили Гари Медель были удалены с поля за потасовку во время матча за третье место на Кубке Америки.

Политика Украина получила первую партию нефти из США На Украину поступила первая в истории страны партия нефти из США.

Космос В Сети появилось видео летающей пирамиды-НЛО Видеоролик с полетом таинственной пирамиды набирает популярность в Сети.

Космос Заявление о возможной гибели экипажа «Федерации» раскритиковали Руководитель Института космической политики Иван Моисеев прокомментировал заявление представителя РКК «Энергия» о том, что в случае аварийного приводнения космического корабля «Федерация» в Тихом океане спасти экипаж будет невозможно.

Футбол Футболист «Локомотива» Ротенберг отметил тренерское искусство Семина Московский "Локомотив" обыграл санкт-петербургский "Зенит" в матче за Суперкубок России благодаря тренерскому искусству Юрия Семина.

Армия и оружие Авианосец «Адмирал Кузнецов» назвали бесполезным Напомним, что в прошлом году, представители 82-го судоремонтного завода, расположенного в Мурманской области, сообщили о чрезвычайной ситуации во время ремонта «Адмирала Кузнецова».

Политика Россия ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию Министерство иностранных дел России ответило на критику американского дипломата Элизабет Руд о запрете авиасообщения России с Грузией.

Политика Венгрия поставила Зеленскому ультиматум по НАТО Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна перестанет блокировать интеграцию Украины в НАТО при выполнении одного условия.

Кино Российский фильм «Бык» получил награду фестиваля в Карловых Варах Дебютный фильм молодого режиссера Бориса Акопова «Бык», произведенный Продюсерским центром «ВГИК-Дебют», получил приз 54 Международного кинофестиваля в Карловых Варах.

Общество Концерт группы «А-Студио» в Грузии перенесли на неопределённый срок Концертный директор музыкального коллектива «А-Студио» Евгений Селезнёв в беседе с РИА Новости рассказал, что выступление группы в Батуми, запланированное на конец текущего месяца, перенесли на неопределённый срок.

Политика В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».

Шоу-бизнес Алибасов в спешке покинул Россию с женой Продюсер Бари Алибасов рассказал, что он вместе с супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной уезжает в Черногорию.

Армия и оружие Новый спектакль СБУ: вскрылась «сенсация» по делу гибели «Боинга» над Донбассом После похищения украинскими силовиками экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха, Киев представил "доказательства" вины России в гибели малайзийского пассажирского лайнера МН-17 в небе над Донбассом летом 2014 года.

Политика В Италию вопреки запрету пришло еще одно судно с мигрантами Судно с мигрантами Alex, принадлежащее немецкой неправительственной организации Sea-Eye, причалило в порту итальянского острова Лампедуза вопреки запретам главы МВД страны Матео Сальвини.

Происшествия В Москве прошла акция в поддержку сестер Хачатурян В Москве задержали участницу одиночного пикета в поддержку сестер Хачатурян, а также трех участников движения «Мужское государство», которые пришли со своими плакатами против обвиненных в убийстве отца девушек.

Происшествия В аэропорту мексиканского Канкуна задержали группу россиян Семь граждан России были задержаны в аэропорту города Канкун (Мексика) из-за несоответствия цели поездки заявленной.

Политика Российских журналистов не пустили на конференцию по свободе СМИ Информационному агентству Sputnik отказали в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе СМИ в Великобритании.

Происшествия Офицеров «Альфы» и управления «К» ФСБ подозревают в организации ОПГ Ранее РБК сообщил, что в четверг, 4 июля, были задержаны три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» (банковский отдел) ФСБ России.

Шоу-бизнес 45-летняя Анна Михалкова поделилась отпускным снимком в купальнике 32-летняя Надежда Михалкова показала фигуру в бикини Сегодня же редким снимком в купальнике поделилась сама Анна.

Энергетика В России предложили распечатать Росрезерв Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша выступил с предложением воспользоваться резервными запасами топлива, чтобы нормализовать ситуацию на Дальнем Востоке.