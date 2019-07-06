Транспорт
Минтранс прояснил проблему с выдачей багажа в ШереметьевоГазета.Ru 10:31
В российском Минтрансе прояснили ситуацию с выдачей багажа в московском аэропорту Шереметьево, передает РИА "Новости". В ведомстве отметили, что ситуация улучшится к концу месяца. Минтранс пообещал полностью решить проблему к 15 августа.
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Локального улучшения ситуации мы ожидаем к концу июля, кардинального улучшения и стабилизации — до 15 августа.
— Евгений Дитрих, российский политикРБК 09:51
с чего всё началось
Ситуация с выдачей багажа в столичном аэропорту Шереметьево должна быть стабилизирована к 15 августа, к такому выводу пришли участники совещания, которое провел министр транспорта России Евгений Дитрих.Коммерсантъ09:42
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