Министерство транспорта России подготовило проект постановления, регулирующий правила дорожного движения для пользователей электромеханических транспортных средств (ЭМТС) - электробайков, электросамокатов, гироскутеров, сегвеев и моноколес.

с чего всё началось

Минтранс подготовил проект изменений в Правила дорожного движения с учетом распространения электроскутеров, сегвеев, моноколес и прочих новых видов транспорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответ главы ГИБДД Михаила Черникова на соответствующий запрос депутата ЛДПР Ярослава Нилова.

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