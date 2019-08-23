с чего всё началось

Минтранс подготовил проект изменений в Правила дорожного движения с учетом распространения электроскутеров, сегвеев, моноколес и прочих новых видов транспорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответ главы ГИБДД Михаила Черникова на соответствующий запрос депутата ЛДПР Ярослава Нилова.

Происшествия МЧС сообщило о 20 пострадавших в ДТП с автобусом в Ижевске Двадцать человек пострадали, по уточненным данным, в результате ДТП с участием маршрутного автобуса в Ижевске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Общество Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.

Политика Борис Джонсон попал на видео с лозунгом нацистов Кроме Джонсона в видео участвуют и многие другие британские дипломаты.

Футбол Сутормин: о сумме перехода договорились клубы и мои агенты Футболист петербургского "Зенита" Алексей Сутормин в интервью РИА Новости заявил, что деталями его переходов из "Оренбурга" в казанский "Рубин" и из "Рубина" в "Зенит" занимались клубы и его представители, о фиксированной сумме в 50 тысяч рублей договорились именно они.

Финансы Глава ЦБ Англии предложил заменить доллар новой резервной валютой Карни заявил, что доминирование доллара в мировой финансовой системе увеличило риск ловушки ликвидности сверхнизких процентных ставок.

Политика Лукашенко представят программу интеграции с Россией В июле Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.

Экономика Трамп повысил пошлины на товары из Китая Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу о решении повысить пошлины, которые американские власти планировали ввести осенью на товары из Китая, в рамках ответных мер на увеличение Пекином ввозных пошлин на американские автомобили и запчасти.

Хоккей Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за кокаин Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт организации.

Армия и оружие Украинское командование выведет Нацгвардию из Донбасса Нацгвардия начнет выводить с Донбасса подразделения по охране общественного порядка с начала 2020 года.

Политика В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Экономика Deutsche Bank оштрафовали за прием на работу родни российских чиновников Нарушением в SEC считают то, что банк принимал на работу родственников чиновников из России и Китая, несмотря на то что те не соответствовали его требованиям.

Политика МИД Чехии отреагировал на осквернение памятника маршалу Коневу в Праге Министерство иностранных дел Чехии выразило сожаление из-за осквернения неизвестными вандалами памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.

Происшествия В Турции задержаны виновные в ЧП с россиянкой сотрудники отеля «Сотрудники отеля, вина которых в произошедшем случае установлена, были задержаны и в настоящее время отпущены под подписку о невыезде», — цитирует ее слова «РИА Новости».

Общество Чиновники подготовили для россиян очередные нововведения Российские чиновники традиционно подготовили для жителей нашей страны очередные нововведения, которые вступят в силу с 1 сентября, сообщает News.ru.

Фигурное катание Валиева победила на первом этапе юниорского Гран-при в Куршевеле Российская фигуристка Камила Валиева стала победительницей первого этапа юниорской серии Гран-при, который проходит во французском Куршевеле.

Армия и оружие ВМФ России в 2020 году получит сразу шесть подлодок Военно-морской флот (ВМФ) России в 2020 году, впервые за 28 лет, получит от предприятий судостроительной отрасли сразу шесть подводных лодок, в том числе четыре атомные.

Политика СМИ сообщили о встрече Москальковой с Вышинским Российский омбудсмен Татьяна Москалькова встретилась с Кириллом Вышинским, сообщило издание "Вести" со ссылкой на представителя "Украинского правового контроля" Артура Журбина.

Армия и оружие Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП на Кубани Две машины столкнулись на трассе "Кавказ" в районе Армавира, погибли четыре человека, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Армия и оружие Фрегат «Адмирал Касатонов» вышел на госиспытания в море Фрегат "Адмирал Касатонов" вышел в море для проведения завершающего этапа государственных испытаний, по итогам которых будет принято решение о включении корабля в состав Северного флота РФ.