Транспорт
Минтранс предложит изменить ПДД из-за сегвеев и гироскутеровРБК 13:33
Минтранс подготовил проект изменений в Правила дорожного движения с учетом распространения электроскутеров, сегвеев, моноколес и прочих новых видов транспорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответ главы ГИБДД Михаила Черникова на соответствующий запрос депутата ЛДПР Ярослава Нилова.
Читать в источнике
Оценить11
с чего всё началось
Министерство транспорта России подготовило проект постановления, регулирующий правила дорожного движения для пользователей электромеханических транспортных средств (ЭМТС) - электробайков, электросамокатов, гироскутеров, сегвеев и моноколес.Интерфакс10:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 17:55, Ашберн
Происшествия
МЧС сообщило о 20 пострадавших в ДТП с автобусом в Ижевске
Двадцать человек пострадали, по уточненным данным, в результате ДТП с участием маршрутного автобуса в Ижевске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 12:56
Происшествия
Заблудившаяся в лесу пятилетняя Зарина рассказала, как смогла выжить
Обновлено вчера в 14:59
Общество
Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох
Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.
Обновлено в 09:19
Политика
Борис Джонсон попал на видео с лозунгом нацистов
Кроме Джонсона в видео участвуют и многие другие британские дипломаты.
Обновлено в 15:13
Футбол
Сутормин: о сумме перехода договорились клубы и мои агенты
Футболист петербургского "Зенита" Алексей Сутормин в интервью РИА Новости заявил, что деталями его переходов из "Оренбурга" в казанский "Рубин" и из "Рубина" в "Зенит" занимались клубы и его представители, о фиксированной сумме в 50 тысяч рублей договорились именно они.
Обновлено в 11:39
Экономика
Группа ГАЗ может перейти на четырехдневную рабочую неделю
Обновлено в 02:53
Финансы
Глава ЦБ Англии предложил заменить доллар новой резервной валютой
Карни заявил, что доминирование доллара в мировой финансовой системе увеличило риск ловушки ликвидности сверхнизких процентных ставок.
Обновлено в 16:20
Политика
Лукашенко представят программу интеграции с Россией
В июле Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.
Обновлено в 15:48
Экономика
Трамп повысил пошлины на товары из Китая
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу о решении повысить пошлины, которые американские власти планировали ввести осенью на товары из Китая, в рамках ответных мер на увеличение Пекином ввозных пошлин на американские автомобили и запчасти.
Обновлено в 17:40
Хоккей
Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за кокаин
Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт организации.
Обновлено в 09:50
Армия и оружие
Украинское командование выведет Нацгвардию из Донбасса
Нацгвардия начнет выводить с Донбасса подразделения по охране общественного порядка с начала 2020 года.
Обновлено в 13:14
Политика
В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
Обновлено в 15:58
Экономика
Deutsche Bank оштрафовали за прием на работу родни российских чиновников
Нарушением в SEC считают то, что банк принимал на работу родственников чиновников из России и Китая, несмотря на то что те не соответствовали его требованиям.
Обновлено в 14:09
Политика
В Кремле анонсировали встречу Путина и Эрдогана
Обновлено в 12:45
Общество
В Гонконге 135 тысяч человек выстроились в «живую цепь»
Обновлено в 15:17
Политика
МИД Чехии отреагировал на осквернение памятника маршалу Коневу в Праге
Министерство иностранных дел Чехии выразило сожаление из-за осквернения неизвестными вандалами памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
Обновлено в 15:12
Здоровье
В США зафиксировали первый случай смерти от курения вейпа
Обновлено в 17:45
Происшествия
В Турции задержаны виновные в ЧП с россиянкой сотрудники отеля
«Сотрудники отеля, вина которых в произошедшем случае установлена, были задержаны и в настоящее время отпущены под подписку о невыезде», — цитирует ее слова «РИА Новости».
Обновлено в 17:10
Общество
Чиновники подготовили для россиян очередные нововведения
Российские чиновники традиционно подготовили для жителей нашей страны очередные нововведения, которые вступят в силу с 1 сентября, сообщает News.ru.
Обновлено в 11:44
Фигурное катание
Валиева победила на первом этапе юниорского Гран-при в Куршевеле
Российская фигуристка Камила Валиева стала победительницей первого этапа юниорской серии Гран-при, который проходит во французском Куршевеле.
Обновлено в 17:04
Футбол
Шамиль Газизов: «Папа Кругового всегда мечтал видеть сына в „Зените“»
Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о трансфере защитника Данила Кругового в петербургский «Зенит».
Обновлено в 14:54
Армия и оружие
ВМФ России в 2020 году получит сразу шесть подлодок
Военно-морской флот (ВМФ) России в 2020 году, впервые за 28 лет, получит от предприятий судостроительной отрасли сразу шесть подводных лодок, в том числе четыре атомные.
Обновлено вчера в 21:21
Кино
В Петербурге пройдёт фестиваль северокорейского кино
Откроет кинофестиваль 24 сентября фильм «Молодость».
Обновлено в 11:56
Политика
СМИ сообщили о встрече Москальковой с Вышинским
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова встретилась с Кириллом Вышинским, сообщило издание "Вести" со ссылкой на представителя "Украинского правового контроля" Артура Журбина.
Обновлено в 15:55
Наука
Российские ученые предложили новый способ борьбы с раком легких
Обновлено 20 августа в 06:45
Армия и оружие
Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания
Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП на Кубани
Две машины столкнулись на трассе "Кавказ" в районе Армавира, погибли четыре человека, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 12:34
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» вышел на госиспытания в море
Фрегат "Адмирал Касатонов" вышел в море для проведения завершающего этапа государственных испытаний, по итогам которых будет принято решение о включении корабля в состав Северного флота РФ.
Обновлено в 06:43
Хоккей
Путин и Медведев поздравили россиян с первой победой на Кубке мира
Президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили ярославскую команду "Локо" с победой над молодежной командой Канады в первом матче на Кубке мира по хоккею среди юниоров.
Обновлено в 15:30