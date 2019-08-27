Происшествия
BFM.ruМинтранс предложил увеличить расходы на подготовку пилотов вдвое
Минтранс предложил вдвое увеличить финансирование подготовки пилотов. Сейчас оно составляет около 600 тысяч рублей на одного пилота в год.
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Политика
Авиакомпании Грузии задолжали России миллион долларов
Грузинские авиаперевозчики задолжали России за аэронавигационное обслуживание около миллиона долларов.
ТК Звезда вчера в 21:26
Авто
На МАКС впервые представили вертолет в стиле Aurus
На авиасалоне МАКС впервые представили вертолет Ансат с салоном повышенной комфортности, выполненным в стилистике автомобильного бренда Aurus.
Российская газета 03:45
Экономика
Минфин и ЦБ расскажут об изменении системы пенсионных накоплений
Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости 07:12
Политика
Зеленский выбрал нового премьера Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложит парламенту кандидатуру заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука на пост премьер-министра страны.
BFM.ru 06:52
Экономика
В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян
Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 14:39
Политика
Пушков ответил на заявление сенатора США об отказе в российской визе
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова сенатора США Рона Джонсона, который заявил, что Россия отказала ему в визе.
Газета.Ru 07:08
Здоровье
В Нижнем Тагиле два хирурга передумали увольняться из больницы
Ранее заявление забрал ещё один хирург. Напомним, всего о своём решении уволиться заявили шестеро сотрудников больницы.
REGNUM 06:47
Происшествия
В Москве загорелся Рождественский монастырь
Кровля одной из построек Богородице-Рождественского женского монастыря XIV века загорелась в центре Москвы, сообщает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 12:53
Музыка
Тейлор Свифт получила главный приз премии MTV Video Music Awards
Видео года признан клип на песню You Need To Calm Down. В прошлом году главный приз получила певица Камила Кабельо за клип на песню Havana.
Говорит Москва 02:29
Политика
«Приведёт к расколу»: депутаты Татарии о дате Великого стояния на Угре
Депутаты Госсовета Татарии, обсудив на заседании двух комитетов вопрос о памятной дате 11 ноября — Дне окончания Великого стояния на реке Угре, решили не поддерживать инициативу, заявив, что её установление «приведёт к расколу многонационального общества страны».
REGNUM 01:11
Происшествия
Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки
Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки, выступающей за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе.
Газета.Ru 01:57
Политика
Строительство «Северного потока-2» закончено на 75%
Новостной фронт вчера в 05:58
Транспорт
Собянин уточнил, что метро до Троицка разгрузит оранжевую ветку
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об этом на своем сайте и отметил, что существенные изменения заметят пассажиры оранжевой ветки метро.
Национальная служба новостей 06:46
Происшествия
ЕСПЧ присудил родственникам Магнитского компенсацию от РФ
Компенсацию, решил суд, должны получить мать и вдова Магнитского. Решение суда еще не вступило в силу.
REGNUM 05:33
Происшествия
Против Абызова возбудили новое уголовное дело
В отношении бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова возбудили уголовное дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Дрозда.
РИА Новости 06:10
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов прокомментировал слухи о раке у Анастасии Заворотнюк
Анастасия пока не спешит комментировать слухи о своем смертельном заболевании, однако ее коллега и бывший любовник, актер Сергей Жигунов, согласился поговорить с журналистами на эту тему.
Bimru.ru 03:27
Армия и оружие
ВСУ обстреляли из танков село Коминтерново на юге Донбасса
Вооруженные силы Украины обстреляли из танков село Коминтерново на юге самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Известия 06:08
Происшествия
В КНР австралийскому писателю предъявили обвинения в шпионаже
Обвинения в шпионаже были официально предъявлены задержанному ранее в Китае гражданину Австралии, писателю Яну Хэнцзюню.
Известия вчера в 22:17
Политика
Испанские СМИ раскрыли секрет «вечной молодости» Путина
ФАН вчера в 18:13
Политика
Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет «Союз»
В июле глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что астронавт Лука Пармитано станет последним астронавтом агентства, который полетит на Международную космическую станцию на корабле "Союз".
РИА Новости вчера в 13:27
Политика
Меркель сообщила, что саммит «нормандского формата» пройдет в Париже
Саммит «нормандского формата» (ФРГ, Франция, РФ и Украина) состоится в Париже, сообщила на полях саммита G7 канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Аргументы и Факты 25 августа в 13:16
Политика
На Украину прибыл советник президента США Болтон
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Киев.
РБК 05:48
Музыка
Во вторник стартует фестиваль Rap Koktebel
Двухдневный фестиваль Rap Koktebel стартует во вторник, 27 августа, на берегу Черного моря.
РИА Новости вчера в 07:01
Политика
Верховную Раду заблокировали следователи ГБР и СБУ
В Верховную Раду пришли с обысками следователи Службы безопасности Украины (СБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР).
Lenta.ru 07:31
Политика
Макрон призвал думать о совместной с Россией стратегии по космосу
"Мы должны вместе думать о нашей стратегии по космосу.
РИА Новости 06:30
Здоровье
Устойчивую к антибиотикам сальмонеллу нашли в говядине и сыре
Генетический анализ бактерий, которые выделили из зараженных продуктов и больных людей, показал, что штаммы сальмонеллы в американской и мексиканской говядине и мексиканском сыре оказались похожи.
Новый День 04:32
Экономика
ФАС разрешила «Енисей капиталу» купить 50% «Трансконтейнера»
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) одобрила ходатайство о покупке пакета акций «Трансконтейнера» компанией «Енисей капитал», аффилированной с совладельцами Evraz Романом Абрамовичем и Александром Абрамовым, передает ТАСС со ссылкой на представителя службы.
Ведомости 05:09
Политика
Появилось видео нестандартной посадки Су-57
Видео необычной посадки истребителя Су-57 на аэродроме в подмосковном Жуковском появилось в Twitter.
Известия 05:50
Происшествия
Упомянутый в расследовании Голунова подполковник ФСБ лишился работы
Помощник главы управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Москве и Подмосковью подполковник Марат Медоев лишился своей должности после дела спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Lenta.ru вчера в 11:13
Происшествия
В Петербурге станцию метро закрыли из-за падения пассажира на рельсы
Российская газета 06:49