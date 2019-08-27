Минтранс внес в правительство предложения по авиации для повышения безопасности полетов в России, они будут рассмотрены в сентябре, заявила в интервью РИА Новости директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова.

с чего всё началось

Министерство транспорта внесло в правительство предложение по повышению безопасности полетов и усовершенствованию системы подготовки пилотов. Об этом в интервью РИА Новости рассказала директор департамента госполитики в области гражданской авиации Светлана Петрова.

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