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РИА НовостиМинтранс предложил усовершенствовать систему подготовки пилотов
Министерство транспорта внесло в правительство предложение по повышению безопасности полетов и усовершенствованию системы подготовки пилотов. Об этом в интервью РИА Новости рассказала директор департамента госполитики в области гражданской авиации Светлана Петрова.
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с чего всё началось
Минтранс внес в правительство предложения по авиации для повышения безопасности полетов в России, они будут рассмотрены в сентябре, заявила в интервью РИА Новости директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова.РИА Новости03:04
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