Происшествия
Российская газетаМинтранс предложил улучшить систему подготовки пилотов
При подготовке пилотов будут лучше учитывать факторы опасности и риска, а расходы бюджета на обучение летчиков могут увеличить вдвое. Министерство транспорта совместно с другими ведомствами разработало предложения по совершенствованию системы подготовки пилотов.
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Политика
Путин и Эрдоган осмотрели новый истребитель Су-57
Газета.Ru 08:45
Политика
ГИБДД не стала штрафовать Путина за езду без шлема
Поездка президента РФ на байке прошла во время посещения Севастополя, где Путин пообщался с крымскими властями и членами мотоклуба «Ночные волки».
BFM.ru 06:40
Происшествия
Названы имена полицейских, принудивших к сексу 17-летнюю волейболистку
В Анапе была изнасилована 17-летняя волейболистка. В надругательствах над несовершеннолетней девушкой подозреваются двое полицейских.
Газета.Ru 06:38
Шоу-бизнес
Певец Юлиан прокомментировал сообщения о госпитализации
Как сообщает РИА "Новости", таким образом Юлиан Васин опроверг сообщения, поступившие ранее.
РЕН ТВ 04:30
Происшествия
Пенсионерка умерла у больницы Севастополя, не дождавшись помощи врачей
В Севастополе пожилая женщина скончалась на скамейке, которая находилась недалеко от больницы, не дождавшись помощи врачей.
Газета.Ru вчера в 17:14
Шоу-бизнес
Алла Пугачева назвала Светлану Лободу своей преемницей
Алла Пугачева назвала Светлану Лободу своей преемницей Сама Светлана с благодарностью высказалась и в адрес Аллы Борисовны, и в сторону Игоря Крутого.
Вокруг ТВ 02:58
Общество
Москвичам пообещали летнюю погоду осенью
Синоптики пообещали москвичам теплую погоду без осадков в начале осени, передает агентство городских новостей "Москва" .
Газета.Ru 07:17
Политика
Сотрудники СБУ заблокировали Верховную раду
Спикер добавил, что следователи заблокировали работу компьютерного центра и запретили входить в помещение, а также заблокировали систему сенсорных кнопок для голосования.
Газета.Ru 08:24
Происшествия
Первый зампред Хабаровского края попал в видеодорожное происшествие
Странный инцидент с участием новоиспеченного первого зампреда — руководителя аппарата губернатора и правительства края Владимира Хлапова произошел сегодня неподалеку от села "Дружба" в Хабаровском районе.
AmurMedia.ru 06:46
Политика
Трамп и Зеленский могут встретиться в Варшаве — Болтон
Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский могут встретиться в Польше, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве, сообщило 27 августа издание «Украинская правда».
REGNUM 08:44
Политика
Зеленский предложит на пост премьера замглавы офиса президента
Президент Украины Владимир Зеленский предложит парламенту заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука на пост премьер-министра, сообщило местное издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 08:25
Армия и оружие
Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео
Российская газета 04:08
Футбол
Назван состав сборной Шотландии на матч отбора Евро-2020 с Россией
Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон и полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей вызваны в сборную Шотландии по футболу на матчи отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года против команд России и Бельгии, сообщается на официальном сайте шотландской национальной команды.
РИА Новости 07:30
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов прокомментировал новости о болезни Анастасии Заворотнюк
Актёр Сергей Жигунов, с которым Анастасию Заворотнюк связывали романтические отношения в период 2004-2008 годы, выразил уверенность, что она не имеет привычек шутить на такие темы.
OAnews 05:18
Политика
Макрон объявил о конце эпохи доминирования Запада
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается в силу геополитических изменений.
Известия 06:28
Игры
Состоялся запуск World of Warcraft Classic
Компания Blizzard Entertainment запустила World of Warcraft Classic. За процессом запуска в пике наблюдало более 1,1 миллиона зрителей.
Матч ТВ 02:58
Происшествия
Против Абызова возбудили новое уголовное дело
В отношении бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова возбудили уголовное дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Дрозда.
РИА Новости 06:10
Технологии
Обнаружена масштабная утечка данных россиян из-за оборудования СОРМ
Обнаружена утечка данных сотен россиян, включая номера телефонов, IMEI и ICQ, адреса и GPS-координаты.
Ferra 08:46
Здоровье
Песков прокомментировал увольнение хирургов в Нижнем Тагиле
Ранее шесть хирургов ЦГБ №1 Нижнего Тагила написали заявления на увольнение из-за низкой зарплаты и высокой нагрузки.
Московский Комсомолец Екатеринбург вчера в 09:43
Происшествия
Состояние пострадавшей на курорте в Турции девочки ухудшилось
Доктора констатируют: их участие в лечении пострадавшей девочки будет ограничено, это предусмотрено медицинскими протоколами Турции, тем не менее, специалисты готовы проводить регулярные консультации по вопросам состояния ребенка.
Российская газета 01:19
Политика
Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки над его женой
Президент Франции Эммануэль Макрон ответил на оскорбления его супруги, к которым присоединился президент Бразилии Жаир Болсонару.
ФАН вчера в 09:35
Общество
РЖД подтвердили утечку данных более 700 тыс. сотрудников
Российские железные дороги (РЖД) проводят расследование в связи с сообщениями об утечке персональных данных сотрудников компании, в дальнейшем материалы внутренней проверки будут переданы в правоохранительные органы.
Коммерсантъ 09:02
Экономика
Россия получила право на поставку говядины в Бразилию
Пока право поставлять говядину в Бразилию получило одно российское предприятие - ООО "Брянская мясная компания".
ТАСС 08:18
Здоровье
Укус комара обернулся для британки остановкой сердца и комой
Во время операции состояние легкого девушки ухудшилось, что обернулось остановкой сердца.
ФАН 06:24
Фигурное катание
Евгения Медведева стала послом сборной России на Олимпиаде в Токио
Двукратная чемпионка мира и обладательница двух серебряных олимпийских наград — 19-летняя фигуристка Евгения Медведева приехала из Канады в Москву и приняла предложение президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова стать официальным послом сборной России на Олимпийский играх — 2020 в Токио.
Вечерняя Москва 07:03
Авто
Renault снизила цены на кузовные запчасти Duster
Компания Renault снизила цены на ключевые кузовные детали для кроссовера Renault Duster первого поколения.
Тавто.Ру 07:29
Общество
Минпромторг предложил начать маркировку воды с октября
Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке питьевой и минеральной воды с 1 октября 2019 года по 30 сентября 2020 года.
Интерфакс 08:20
Спорт
Логинов подпишет контракт с Союзом биатлонистов России
Трехкратный призер чемпионатов мира Александр Логинов заявил, что подпишет контракт с Союзом биатлонистов России (СБР).
Sportbox.RU 06:59
Общество
Российские автомобилисты смогут обжаловать штрафы онлайн
Российские автомобилисты получат возможность обжаловать штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД) онлайн — без визита в Госавтоинспекцию.
Известия вчера в 15:39
Экономика
В ПФР подготовились к работе с электронными трудовыми книжками
Пенсионный фонд России (ПФР) готов работать с электронными трудовыми книжками с января 2020 года, проблем с переходом не ожидается.
REGNUM 03:10