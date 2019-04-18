Минтранс предложил разделить водителей на профессионалов и любителейРИА Новости 05:27

Министерство транспорта внесло изменения в проект поправок к закону "О безопасности дорожного движения". Основное нововведение — разделение водителей на любителей и профессионалов, работающих по найму. Согласно документу, подготовку любителей выведут за рамки законодательства об образовании.

Минтранс предложил разделить водителей на профессионалов и любителей

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