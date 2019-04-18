Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на профессионалов и любителейРИА Новости 05:27
Министерство транспорта внесло изменения в проект поправок к закону "О безопасности дорожного движения". Основное нововведение — разделение водителей на любителей и профессионалов, работающих по найму. Согласно документу, подготовку любителей выведут за рамки законодательства об образовании.
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Бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин задержан в рамках дела, возбужденного по факту хищения денежных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ) банка на 7,5 млрд руб. Как сообщил Следственный комитет, операцию проводили совместно СКР, МВД и ФСБ.
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На Северном Кавказе в 2018 году ликвидировали 64 боевика
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Ранее глава кабмина на заседании правительства сообщил об ответных мерах в отношении Украины, которая пошла на очередные запреты для российских товаров.
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