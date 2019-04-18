Транспорт

Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионаловРБК вчера в 23:28

Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму. Проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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Как отразится на подготовке водителей разделение на любителей и профессионалов

ФАН06:41

Рулить будет проще

Российская газетавчера в 15:44

Автомобилисты отреагировали на идею разделить водителей на две категории

Взгляд.ру04:41

Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов

РБКвчера в 23:28

В Минтрансе предложили разделить водителей на любителей и профессионалов

ТАССвчера в 20:25

Минтранс меняет систему подготовки водителей

Коммерсантъвчера в 18:39

Минтранс намерен отделить водителей-профессионалов от любителей

Газета.Ru06:15
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Экономика

«Роснефть» помогала Венесуэле обойти санкции США

ИА «Ореанда-Новости» Агенство Reuters сообщило, что российская компания «Роснефть» помогала правительству Венесуэлы, в частности национальной компании PDVSA, обходить санкции США и получать прибыль от продажи нефти.
Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес

«Рыжий» из «Иванушек» прокомментировал разрыв с женой

Поп-исполнитель Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал сообщения о том, что он якобы расстался с женой Мариной Банковой после 17 лет брака.
Обновлено в 05:18
Политика

Патрушев заявил об острой ситуации с неплатежами на Северном Кавказе

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) остро стоит вопрос неплатежей.
Обновлено в 07:17
Происшествия

Следователи задержали совладельца банка «Югра» Алексея Хотина

Следователи задержали мажоритарного акционера, совладельца банка «Югра» Алексея Хотина по подозрению в хищении 7,5 млрд рублей у финансового учреждения, сообщила 10 апреля официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Обновлено в 05:37
Интернет

Instagram задумал лишить пользователей лайков

Обновлено в 07:16
Происшествия

В Москве неизвестные напали на главу управления ФАС

Сам Гришин в интервью телеканалу «360» рассказал, что неизвестные напали на него со спины возле его дома.
Обновлено в 03:49
Политика

Дебаты Порошенко и Зеленского покажут российские каналы

Российские телеканалы покажут дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского; ранее Общественная телерадиокомпания Украины отказалась вести трансляцию со стадиона «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено вчера в 09:08
Происшествия

В Татарстане при взрыве автомобиля пострадал мужчина

В городе Нижнекамск в Татарстане взорвался автомобиль, пострадал мужчина, сообщили РБК в пресс-службе совета Нижнекамского муниципального района.
Обновлено в 07:19
Шоу-бизнес

Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина

Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.
Обновлено вчера в 09:33
Общество

Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву

Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного во вторник в Уфе, перевезут в Москву.
Обновлено вчера в 08:49
Политика

Лукашенко назвал дату досрочных парламентских выборов в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время ежегодного послания к белорусскому народу и парламенту предложил провести досрочные выборы в парламент республики 7 ноября 2019 г. Очередные президентские выборы в стране состоятся осенью 2020 г.
Обновлено в 06:55
Футбол

Маркизио - о вылете «Ювентуса»: «Даже Роналду не может гарантировать трофеи»

Хавбек "Зенита" Клаудио Маркизио высказался о вылете туринского "Ювентуса" из Лиги чемпионов.
Обновлено в 06:08
Армия и оружие

Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США

Россия предлагала США заключить соглашение о недопущении ядерной войны, однако не получила ответа на свою инициативу.
Обновлено вчера в 22:53
Наука

Недостаток витамина D способствует развитию аутоиммунных заболеваний

Ученые Эдинбургского университета выяснили, как витамин D влияет на иммунную систему и может ли он изменять восприимчивость к таким заболеваниям, как рассеянный склероз.
Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес

Джейсон Момоа сбрил бороду, которую растил 7 лет

Брутальный актер в последний раз брился, как сам признался, в 2012 году.
Обновлено в 02:43
Происшествия

Сын Ужахова рассказал, как задержали отца

Обновлено в 05:55
Политика

Путина попросили подготовить поручения по созданию и развитию сетей 5G

Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с вице-премьером Максимом Акимовым.
Обновлено в 07:07
Политика

Сирия отправила в Крым первое судно с грузом

Обновлено в 04:58
Происшествия

В Дагестане вспышка кишечной инфекции: отравились почти 70 детей

Очередная вспышка острой кишечной инфекции (ОКИ) произошла в Дагестане, на сей раз в Каякентском районе.
Обновлено в 04:48
Происшествия

Полицейский устроил стрельбу в центре Москвы

Пресс-служба ГУМВД по Москве сообщила, что сотрудник полиции не находясь при исполнении обязанностей устроил на Марксистской улице в дневное время стрельбу из служебного травматического пистолета.
Обновлено в 07:05
Здоровье

Препарат на основе амиодарона поступил в российские аптеки

Препарат для борьбы с нарушениями сердечного ритма на основе действующего вещества "амиодарон" поступил в российские аптеки.
Обновлено в 06:27
Политика

Дебаты между Зеленским и Порошенко пройдут сегодня

Сегодня, 19 апреля состоятся дебаты между президентом Украины Петром Порошенко и кандидатом в президенты Украины от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский.
Обновлено в 02:19
Политика

Порошенко призвал своих сторонников собираться у «Олимпийского»

Президент Украины Петр Порошенко призвал своих сторонников собираться в фан-зоне возле стадиона «олимпийский», где сегодня вечером должны пройти дебаты кандидатов в президенты Украины Порошенко и Зеленского.
Обновлено в 07:29
Происшествия

Депутата Рады облили фекалиями в Одессе

Депутата Верховной рады Мустафу Найема облили фекалиями из ведра в Одессе. Об этом сообщает Украинская служба информации.
Обновлено в 06:36
Происшествия

Миллионы бутылок вина уничтожил пожар в Бордо

В результате пожара во французском городе Бордо оказались уничтожены не менее 2 млн бутылок вина, сообщает The Local.
Обновлено в 07:28
Авто

УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей

Экспедиционный "Хантер" переплюнул в этом плане даже внедорожник комплектации "Классик", который оценен в 770 900 рублей.
Обновлено в 05:28
Экономика

Силуанов: Решение о спецрежиме для самозанятых не принято

Власти могут расширить список регионов, где будет действовать специальный налоговый режим для самозанятых, либо распространить его на всю страну.
Обновлено в 05:33
Политика

Россия запретила экспорт нефти на Украину

Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
Обновлено вчера в 05:25
Кино

Рассказ Стивена Кинга «Стоянка» экранизируют

Впервые рассказ был опубликован в 2003 году в журнале Esquire, а затем вошел в сборник «После заката» 2008 года.
Обновлено в 04:38
Армия и оружие

Франция отправит в Эстонию около 300 военных и 25 единиц техники

Обновлено в 01:30
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