Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионаловРБК вчера в 23:28
Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму. Проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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«Роснефть» помогала Венесуэле обойти санкции США
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время ежегодного послания к белорусскому народу и парламенту предложил провести досрочные выборы в парламент республики 7 ноября 2019 г. Очередные президентские выборы в стране состоятся осенью 2020 г.
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Хавбек "Зенита" Клаудио Маркизио высказался о вылете туринского "Ювентуса" из Лиги чемпионов.
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Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США
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Экспедиционный "Хантер" переплюнул в этом плане даже внедорожник комплектации "Классик", который оценен в 770 900 рублей.
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Силуанов: Решение о спецрежиме для самозанятых не принято
Власти могут расширить список регионов, где будет действовать специальный налоговый режим для самозанятых, либо распространить его на всю страну.
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Россия запретила экспорт нефти на Украину
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Кино
Рассказ Стивена Кинга «Стоянка» экранизируют
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