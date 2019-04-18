Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионаловИзвестия 03:27

Министерство транспорта России выступило с предложением изменить систему подготовки водителей. В ведомстве полагают, что необходимо ввести категории любителей и профессионалов.

Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов

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