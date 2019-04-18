Транспорт

Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионаловИзвестия 03:27

Министерство транспорта России выступило с предложением изменить систему подготовки водителей. В ведомстве полагают, что необходимо ввести категории любителей и профессионалов.
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Минтранс меняет систему подготовки водителей

Коммерсантъвчера в 18:39

Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов

РБКвчера в 23:28

Российских водителей могут разделить на любителей и профессионалов

Газета.Ruвчера в 21:10

В Минтрансе предложили разделить водителей на любителей и профессионалов

ТАССвчера в 20:25

В Минтрансе предложили разделить водителей на любителей и профессионалов

РИА Новости05:27

Водителей могут поделить на любителей и профи

News.ruвчера в 16:22

Рулить будет проще

Российская газетавчера в 15:44
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Происшествия

В Москве неизвестные напали на главу управления ФАС

Нападение на начальника управления контроля программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере ГОЗ ФАС Илью Гришина было совершено утром 18 апреля, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес

«Рыжий» из «Иванушек» прокомментировал разрыв с женой

Поп-исполнитель Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал сообщения о том, что он якобы расстался с женой Мариной Банковой после 17 лет брака.
Обновлено в 05:18
Общество

Крупные города Южного Урала переведут на чистый общественный транспорт

Крупные города Южного Урала — Челябинск и Магнитогорск — будут переведены на экологически чистый общественный транспорт.
Обновлено в 05:04
Происшествия

В Москве загорелся жилой комплекс «Зиларт»

В Москве загорелся жилой комплекс «Зиларт». В сети появилось несколько видео пожара.
Обновлено в 05:38
Политика

Россия запретила экспортировать нефть на Украину

Ранее глава кабмина на заседании правительства сообщил об ответных мерах в отношении Украины, которая пошла на очередные запреты для российских товаров.
Обновлено вчера в 06:52
Технологии

Игорь Ротенберг и «Ростех» займутся интернетом вещей

«Глонасс-ТМ» намерена к 2024 г. построить по всей России более 34 000 базовых станций беспроводного доступа стандарта LPWAN (специализированная технология передачи данных от и к автоматическим устройствам).
Обновлено в 05:42
Хоккей

Овечкин сравнялся с Малкиным по количеству голов в плей-офф НХЛ

Благодаря шайбе, заброшенной в ворота «Каролина Харрикейнз», форвард «Вашингтона» Александр Овечкин догнал нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в списке лучших снайперов в истории плей-офф НХЛ.
Обновлено в 02:59
Политика

Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с Россией

В случае же отказа Зеленского сотрудничать с Москвой экономика Украины окажется в еще более тяжелом положении.
Обновлено в 01:23
Авто

УАЗ выпустил экспедиционный УАЗ «Хантер» за 1 млн рублей

Ульяновский автозавод выпустил экспедиционную версию внедорожника УАЗ «Хантер».
Обновлено в 04:19
Происшествия

Адвокат утверждает, что Мамаев «просто хотел защитить подругу»

Обновлено в 05:54
Политика

Робот с голосом Порошенко дозвонился до Юлии Тимошенко

Обновлено вчера в 13:08
Происшествия

Следователи задержали совладельца банка «Югра» Алексея Хотина

Следователи задержали мажоритарного акционера, совладельца банка «Югра» Алексея Хотина по подозрению в хищении 7,5 млрд рублей у финансового учреждения, сообщила 10 апреля официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Обновлено в 05:37
Экономика

Лукашенко не хочет «ходить с протянутой рукой»

Глава Белоруссии дал поручение кабмину ускорить модернизацию двух нефтеперерабатывающих заводов.
Обновлено в 04:58
Происшествия

Мужчину, гревшего воду на Вечном огне в Волгограде, отправили лечиться

Жителя Свердловской области, который подогрел воду на Вечном огне в Волгограде, отправили на лечение, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Волгоградской области.
Обновлено в 03:35
Происшествия

Наезд иномарки на пешеходов в Петербурге попал на видео

Момент наезда иномарки на пешеходов в центре Петербурга зафиксировали видеокамеры. В результате происшествия пострадали шесть человек.
Обновлено в 02:23
Общество

Мединский: проверка безопасности российских музеев завершится до 1 июля

Завершить проверку безопасности российских музеев планируется до 1 июля, сообщил журналистам в пятницу министр культуры РФ Владимир Мединский.
Обновлено в 05:47
Авто

Renault сертифицировал Arkana для России

Компания Renault сертифицировала новый кроссовер Arkana для российского рынка, получив на него одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Обновлено в 03:02
Финансы

Денежная база в России за неделю выросла на 110 млрд руб

На 5 апреля денежная база в России равнялась 10 трлн 161,1 млрд рублей.
Обновлено в 04:23
Авто

Новый Subaru Outback стал ближе к «Форестеру»

Обещано, что в США продажи нового Subaru Outback стартуют нынешней осенью.
Обновлено вчера в 04:53
Армия и оружие

В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ

Российские военные принудительно посадили в Псковской области небольшой самолет, предположительно, залетевший в воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 02:45
Политика

На Сербию оказывают давление за отказ вводить санкции против России

Дачич отметил, что поэтому Белград никогда не вводил и не будет вводить санкции или ограничительные меры против РФ.
Обновлено в 01:40
Происшествия

В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост

Обновлено вчера в 22:30
Шоу-бизнес

Умерла вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина

Заслуженная артистка России, вдова актера Евгения Евстигнеева Ирина Цывина скончалась в Москве.
Обновлено вчера в 06:55
Происшествия

В Севастополе рухнула парковка вместе с автомобилями

По предварительным данным, ЧП случилось из-за обрушения подпорной стены. Вместе с парковкой в обвал упали три машины.
Обновлено в 02:31
Шоу-бизнес

Телеведущий Норкин прервал молчание после исчезновения из эфира

Телеведущий Андрей Норкин сегодня прервал продолжительное молчание.
Обновлено вчера в 11:24
Общество

Жители КНДР полюбили российскую сметану, черный хлеб и пиво

Отмечается, что корейцы полюбили российское пиво, а не китайское. Особое внимание они уделяют черному хлебу и сметане.
Обновлено в 05:13
Политика

В Кремле прокомментировали публикацию доклада Мюллера

В четверг был опубликован доклад Мюллера о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году, "сговоре" команды Трампа с властями РФ, а также о том, препятствовал ли президент США правосудию.
Обновлено в 05:31
Авто

На автосалон в Нью-Йорке привезли новый Mercedes-Benz GLS

На недавно распахнувшее двери моторшоу в Нью-Йорке штутгартцы привезли Mercedes-Benz GLS нового поколения.
Обновлено в 04:08
Гаджеты

Новые модели iPhone получат скрытую фронтальную камеру

Новые модели смртфонов получат скрытую фронтальную камеру хорошего качества.
Обновлено в 01:56
Общество

Дмитрия Быкова доставят на лечение в Москву из Уфы

Медики транспортируют писателя и публициста Дмитрия Быкова, который был госпитализирован в Уфе, в федеральную клинику Москвы самолетом до конца 18 апреля.
Обновлено вчера в 09:30
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