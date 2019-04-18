Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионаловРБК вчера в 23:28

Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму. Проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов

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