Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионаловРБК вчера в 23:28
Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму. Проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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Политика
Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с Россией
В случае же отказа Зеленского сотрудничать с Москвой экономика Украины окажется в еще более тяжелом положении.
Обновлено в 01:23
Политика
Путин встретился с президентом Эстонии в Кремле
Президент России Владимир Путин встретился с главой Эстонии Керсти Кальюлайд в Кремле в четверг 18 апреля.
Обновлено вчера в 11:30
Экономика
Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России
Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 21:12
Политика
На Украине начинается операция «Бегущий кабан»
Чтобы подчеркнуть серьезность своих намерений, были резко активизированы разнообразные «агенты влияния» Коломойского в судебных и прокурорских структурах Украины.
Обновлено вчера в 07:05
Происшествия
В Севастополе рухнула парковка вместе с автомобилями
По предварительным данным, ЧП случилось из-за обрушения подпорной стены. Вместе с парковкой в обвал упали три машины.
Обновлено в 02:31
Технологии
Сбербанк представил виртуальную телеведущую Елену
Первый запред правления Сбербанка Лев Хасис заявил, что Елена "позволяет полностью автоматизировать труд телеведущей: созданный журналистом текст можно оцифровать и получить конечный продукт — новостной сюжет — для трансляции зрителям".
Обновлено вчера в 10:22
Политика
В Раде заявили о планах Порошенко стать премьер-министром Украины
Депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко заявил, что у действующего президента страны Петра Порошенко есть план занять пост премьер-министра.
Обновлено в 01:16
Армия и оружие
Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США
Россия предлагала США заключить соглашение о недопущении ядерной войны, однако не получила ответа на свою инициативу.
Обновлено вчера в 22:53
Армия и оружие
В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ
Российские военные принудительно посадили в Псковской области небольшой самолет, предположительно, залетевший в воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 02:45
Здоровье
В ВОЗ рассказали о бесполезности антибиотиков при гриппе
Антибиотики не вылечат от гриппа, но могут привести к выработке устойчивости у бактерий, заявил в интервью РИА Новости руководитель программы по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам в Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения Данило Ло Фо Вонг.
Обновлено в 02:30
Происшествия
В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост
Обновлено вчера в 22:30
Гаджеты
Samsung обещает разобраться с проблемными Galaxy Fold
Компания Samsung дала официальный комментарий на тему выхода из строя смартфонов Galaxy Fold.
Обновлено вчера в 09:34
Спорт
Авербух скоро объявит о сотрудничестве с Медведевой
Олимпийский призер по фигурному катанию, хореограф и постановщик шоу Илья Авербух рассказал о перспективах российской фигуристки Евгении Медведевой.
Обновлено в 03:20
Гаджеты
«Связной» из-за сбоя продавал айфоны по 5 тысяч рублей
Из-за сбоя в программном обеспечении цены на айфоны на сайте интернет-магазина «Связного» начали отображаться некорректно.
Обновлено вчера в 10:38
Транспорт
Режим ЧС введен в Таганроге из-за обрушения коллектора
Введен режим чрезвычайной ситуации для проведения восстановительных работ.
Обновлено в 03:01
Происшествия
В Москве неизвестные напали на главу управления ФАС
Нападение на начальника управления контроля программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере ГОЗ ФАС Илью Гришина было совершено утром 18 апреля, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:49
Политика
Россия прекращает поставки на Украину нефти и нефтепродуктов
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о запрете экспорта на Украину российской нефти и нефтепродуктов.
Обновлено вчера в 07:05
Здоровье
Пропуск завтрака и поздний ужин назвали смертельно опасными
Обновлено в 00:40
Политика
Лукашенко сделал бескомпромиссное заявление о России
Прямую трансляцию послания Александра Лукашенко народу и Национальному собранию ведет "Белта".
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина
На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено вчера в 08:32
Здоровье
Диетологи рассказали, как избавиться от жира на животе
Специалисты рассказали, что нужно делать, чтобы стать обладателем идеально плоского живота. Об этом сообщает портал Медикфорум.
Обновлено в 01:19
Гаджеты
LG выпускает колонку с «Алисой»
Обновлено в 03:59
Армия и оружие
Франция отправляет в Эстонию танки и 300 военных
Во вторник, 23 апреля, в Эстонию прибудет подразделение Вооружённых сил Франции в рамках миссии НАТО по усилению военного присутствия альянса в странах Балтии и Польше (FRA-EFP LYNX).
Обновлено в 02:33
Экономика
Россия нашла нарушения в поставках сахара в Казахстан
По ее данным, если в 2014 году Казахстан поставил на рынок ЕАЭС 12,6 тыс. т сладкой воды, то в 2018-м — уже 99,3 тыс. т. Поставки кондитерских изделий из сахара выросли в два раза, до 23,7 тыс. т. В начале этого года Минэкономразвития России повторно внесло в Европейскую экономическую комиссию предложение исключить иностранный белый сахар из режима свободной экономической зоны.
Обновлено в 00:00
Хоккей
Овечкин сравнялся с Малкиным по количеству голов в плей-офф НХЛ
Благодаря шайбе, заброшенной в ворота «Каролина Харрикейнз», форвард «Вашингтона» Александр Овечкин догнал нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в списке лучших снайперов в истории плей-офф НХЛ.
Обновлено в 02:59
Футбол
Стали известны все полуфиналисты «Лиги Европы»
В полуфинал европейского футбольного турнира «Лига Европы» вышли немецкий «Айнтрахт», английские «Арсенал» и «Челси», а также испанская «Валенсия».
Обновлено в 01:30
Транспорт
Система городского велопроката в Москве, возможно будет изменена
Велосипеды можно будет отставлять не только на станциях проката, но и на специальных парковках, сообщил Сергей Собянин.
Обновлено в 04:30
Общество
Телеведущий Норкин прервал молчание после исчезновения из эфира
Телеведущий Андрей Норкин сегодня прервал продолжительное молчание.
Обновлено вчера в 11:24