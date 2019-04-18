Транспорт

Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионаловРБК вчера в 23:28

Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму. Проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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В Минтрансе предложили разделить водителей на любителей и профессионалов

ТАССвчера в 20:25

В Минтрансе предложили разделить водителей на любителей и профессионалов

Вести.Ruвчера в 23:16

Российских водителей могут разделить на любителей и профессионалов

Газета.Ruвчера в 21:10

Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов

РБКвчера в 23:28

Минтранс меняет систему подготовки водителей

Коммерсантъвчера в 18:39

Водителей могут поделить на любителей и профи

News.ruвчера в 16:22

Рулить будет проще

Российская газетавчера в 15:44
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Политика

Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с Россией

В случае же отказа Зеленского сотрудничать с Москвой экономика Украины окажется в еще более тяжелом положении.
Обновлено в 01:23
Политика

Путин встретился с президентом Эстонии в Кремле

Президент России Владимир Путин встретился с главой Эстонии Керсти Кальюлайд в Кремле в четверг 18 апреля.
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия

Мужчину, гревшего воду на Вечном огне в Волгограде, отправили лечиться

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Экономика

Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России

Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 21:12
Политика

На Украине начинается операция «Бегущий кабан»

Чтобы подчеркнуть серьезность своих намерений, были резко активизированы разнообразные «агенты влияния» Коломойского в судебных и прокурорских структурах Украины.
Обновлено вчера в 07:05
Происшествия

В Севастополе рухнула парковка вместе с автомобилями

По предварительным данным, ЧП случилось из-за обрушения подпорной стены. Вместе с парковкой в обвал упали три машины.
Обновлено в 02:31
Технологии

Сбербанк представил виртуальную телеведущую Елену

Первый запред правления Сбербанка Лев Хасис заявил, что Елена "позволяет полностью автоматизировать труд телеведущей: созданный журналистом текст можно оцифровать и получить конечный продукт — новостной сюжет — для трансляции зрителям".
Обновлено вчера в 10:22
Политика

В Раде заявили о планах Порошенко стать премьер-министром Украины

Депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко заявил, что у действующего президента страны Петра Порошенко есть план занять пост премьер-министра.
Обновлено в 01:16
Армия и оружие

Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США

Россия предлагала США заключить соглашение о недопущении ядерной войны, однако не получила ответа на свою инициативу.
Обновлено вчера в 22:53
Армия и оружие

В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ

Российские военные принудительно посадили в Псковской области небольшой самолет, предположительно, залетевший в воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 02:45
Здоровье

В ВОЗ рассказали о бесполезности антибиотиков при гриппе

Антибиотики не вылечат от гриппа, но могут привести к выработке устойчивости у бактерий, заявил в интервью РИА Новости руководитель программы по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам в Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения Данило Ло Фо Вонг.
Обновлено в 02:30
Происшествия

В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост

Обновлено вчера в 22:30
Гаджеты

Samsung обещает разобраться с проблемными Galaxy Fold

Компания Samsung дала официальный комментарий на тему выхода из строя смартфонов Galaxy Fold.
Обновлено вчера в 09:34
Спорт

Авербух скоро объявит о сотрудничестве с Медведевой

Олимпийский призер по фигурному катанию, хореограф и постановщик шоу Илья Авербух рассказал о перспективах российской фигуристки Евгении Медведевой.
Обновлено в 03:20
Гаджеты

«Связной» из-за сбоя продавал айфоны по 5 тысяч рублей

Из-за сбоя в программном обеспечении цены на айфоны на сайте интернет-магазина «Связного» начали отображаться некорректно.
Обновлено вчера в 10:38
Транспорт

Режим ЧС введен в Таганроге из-за обрушения коллектора

Введен режим чрезвычайной ситуации для проведения восстановительных работ.
Обновлено в 03:01
Происшествия

В Москве неизвестные напали на главу управления ФАС

Нападение на начальника управления контроля программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере ГОЗ ФАС Илью Гришина было совершено утром 18 апреля, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:49
Происшествия

В Югре проверят игровые площадки после гибели ребенка в детсаду

Обновлено в 04:13
Политика

Россия прекращает поставки на Украину нефти и нефтепродуктов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о запрете экспорта на Украину российской нефти и нефтепродуктов.
Обновлено вчера в 07:05
Здоровье

Пропуск завтрака и поздний ужин назвали смертельно опасными

Обновлено в 00:40
Политика

Лукашенко сделал бескомпромиссное заявление о России

Прямую трансляцию послания Александра Лукашенко народу и Национальному собранию ведет "Белта".
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес

Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина

На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено вчера в 08:32
Здоровье

Диетологи рассказали, как избавиться от жира на животе

Специалисты рассказали, что нужно делать, чтобы стать обладателем идеально плоского живота. Об этом сообщает портал Медикфорум.
Обновлено в 01:19
Гаджеты

LG выпускает колонку с «Алисой»

Обновлено в 03:59
Армия и оружие

Франция отправляет в Эстонию танки и 300 военных

Во вторник, 23 апреля, в Эстонию прибудет подразделение Вооружённых сил Франции в рамках миссии НАТО по усилению военного присутствия альянса в странах Балтии и Польше (FRA-EFP LYNX).
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Экономика

Россия нашла нарушения в поставках сахара в Казахстан

По ее данным, если в 2014 году Казахстан поставил на рынок ЕАЭС 12,6 тыс. т сладкой воды, то в 2018-м — уже 99,3 тыс. т. Поставки кондитерских изделий из сахара выросли в два раза, до 23,7 тыс. т. В начале этого года Минэкономразвития России повторно внесло в Европейскую экономическую комиссию предложение исключить иностранный белый сахар из режима свободной экономической зоны.
Обновлено в 00:00
Хоккей

Овечкин сравнялся с Малкиным по количеству голов в плей-офф НХЛ

Благодаря шайбе, заброшенной в ворота «Каролина Харрикейнз», форвард «Вашингтона» Александр Овечкин догнал нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в списке лучших снайперов в истории плей-офф НХЛ.
Обновлено в 02:59
Футбол

Стали известны все полуфиналисты «Лиги Европы»

В полуфинал европейского футбольного турнира «Лига Европы» вышли немецкий «Айнтрахт», английские «Арсенал» и «Челси», а также испанская «Валенсия».
Обновлено в 01:30
Транспорт

Система городского велопроката в Москве, возможно будет изменена

Велосипеды можно будет отставлять не только на станциях проката, но и на специальных парковках, сообщил Сергей Собянин.
Обновлено в 04:30
Общество

Телеведущий Норкин прервал молчание после исчезновения из эфира

Телеведущий Андрей Норкин сегодня прервал продолжительное молчание.
Обновлено вчера в 11:24
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