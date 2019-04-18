Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионаловВедомости 00:49
С 18 апреля по 6 мая проводится его публичное обсуждение. Главная новация проекта заключается в разделении водителей на любителей, пользующихся транспортом в личных целях, и профессионалов – тех, для кого перевозки являются средством заработка.
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Обновлено вчера в 09:34
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Forbes опубликовал рейтинг самых богатых россиян
Журнал Forbes опубликовал свежий рейтинг 200 богатейших российских бизнесменов.
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