Экономика

Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиарейсыBFM.ru 10:37

Минтранс предложил Минфину обнулить НДС на все внутренние авиарейсы, включая рейсы через Москву. Предложение было представлено в рамках поручения правительства о системных мерах поддержки российских авиакомпаний. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя министерства транспорта.
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Минтранс предложил Минфину обнулить ставку НДС на все внутренние авиарейсы

Минтранс РФ предложил Минфину обнулить ставку НДС на все внутренние рейсы, включая московские. Об этом ТАСС сообщили в Минтрансе РФ. Такая мера предлагается в качестве выработки мер по улучшению финансово-экономического состояния авиакомпаний.
ТАСС11:13

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В Минтрансе предложили обнулить НДС на авиаперевозки по России

RT на русском11:47

Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиаперевозки

Ведомости11:27

Минтранс РФ предложил обнулить НДС на все внутренние авиаперевозки

Известия10:50

Минтранс предложил Минфину обнулить ставку НДС на все внутренние авиарейсы

ТАСС11:13

Минтранс предложил Минфину обнулить НДС на все внутренние рейсы

Коммерсантъ11:20

Минтранс РФ предложил обнулить НДС на все внутренние авиаперевозки

Интерфакс10:53

Минтранс предложил обнулить ставку НДС на все внутренние авиарейсы

Говорит Москва11:23
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Политика

Рябков предостерег США от реализации военного сценария в Венесуэле

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам прошедшей в Риме встречи со специальным представителем США по Венесуэле Эллиотом Абрамсом заявил, что у Вашингтона есть наработки по использованию военной силы в этой южноамериканской стране, передает ТАСС.
Обновлено в 14:43
Политика

Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана

Обновлено в 09:05
Политика

Топилин: 30 регионов намеренно занижают прожиточный минимум пенсионера

Порядка 30 субъектов РФ искусственно занизили прожиточный минимум пенсионера, чтобы получать доплаты из бюджетной системы РФ.
Обновлено в 08:47
Политика

Глава Мурманской области написала заявление об отставке

Обновлено в 11:31
Футбол

Богатейший человек Великобритании намерен купить «Челси»

Во вторник британские СМИ сообщили о том, что богатейший человек Великобритании, владелец компании Ineos (химическая промышленность) Джим Рэтклифф, состояние которого оценивается в £21 млрд, намерен предпринять еще одну попытку купить у Романа Абрамовича «Челси».
Обновлено в 12:58
Общество

Росстат подсчитал объедающихся по ночам россиян

Каждый пятый россиянин (22,6%) часто или очень часто ест на ночь, и не просто перекусывает, а принимает обильную пищу не более чем за час до сна, говорится в материалах Росстата, с которыми ознакомился РБК.
Обновлено в 10:54
Общество

Морозы до минус 30 градусов ожидаются в России в апреле

В Москве в начале апреля средняя температура составит около нуля градусов, а в конце уже до +10 градусов.
Обновлено в 01:30
Космос

Японский зонд «Хаябуса-2» возьмёт новые пробы грунта астероида Рюгу

Обновлено вчера в 09:03
Хоккей

СКА обыграл «Локомотив» и увеличил преимущество в серии плей-офф КХЛ

"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. СКА увеличил преимущество в серии до четырех побед - 3-1.
Обновлено в 14:24
Политика

Новый глава Челябинской области в первую очередь займется экологией

Назначенный исполняющим обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер в качестве одного из своих приоритетов на новом посту назвал решение экологических проблем региона.
Обновлено в 12:05
Экономика

Росстат зафиксировал рывок промышленного производства

Выпуск промышленных предприятий после трех месяцев поступательного замедления в феврале резко ускорился – на 4,1% в годовом выражении, сообщил первую оценку Росстат.
Обновлено вчера в 16:38
Армия и оружие

Atlantic Council: Франция знает, как решить проблемы НАТО

На фоне продолжающейся критики со стороны президента США Дональда Трампа по поводу низкого уровня расходов на оборону в странах НАТО министр вооружённых сил Франции Флоренс Парли заявила, что Франция «приложит все усилия вместе с европейцами, чтобы взять на себя большую долю бремени».
Обновлено в 01:05
Происшествия

Профсоюз мигрантов отреагировал на изнасилование россиянки в Якутске

История с изнасилованием жительницы Якутска приезжими из Киргизии спровоцировала бурные антимигрантские настроения.
Обновлено в 07:59
Происшествия

СК возбудил дело против крупнейшего трейдера нефтепродуктов «Солид»

СК РФ возбудил уголовное дело по факту ограничения конкуренции крупнейшим биржевым трейдером нефтепродуктов «Солид — товарные рынки».
Обновлено в 12:49
Гаджеты

В России представлен смартфон Honor 10i

Обновлено в 10:01
Транспорт

РЖД запустили первый поезд с обновленным плацкартом

Модернизированный плацкарт отправился из Ростова-на-Дону в Москву РЖД отправили поезд с первым обновленным плацкартным вагоном из Ростова-на-Дону в Москву.
Обновлено вчера в 10:28
Кино

Скончался режиссёр Марлен Хуциев

Сегодня, 19 марта, утром на 94-м году жизни скончался народный артист СССР, режиссёр Марлен Хуциев.
Обновлено в 01:54
Общество

Особняк в Тверской области попал в Топ-10 самых дорогих в России

Располагая бюджетом в 659,65 млн рублей, можно обосноваться по соседству с главой государства Особняк в селе Завидово Конаковского района Тверской области попал в Топ-10 самых дорогих в России.
Обновлено в 05:09
Наука

Биоинженеры вырастили челюстную кость из ребра пациента

Обновлено в 05:28
Экономика

Минфин анонсировал сокращения госслужащих в России

Массовые сокращения ждут чиновников. В 2020 году будут сокращены 5% госслужащих, в 2021 году - еще 10%, пообещал Минфин.
Обновлено в 09:46
Армия и оружие

Россия поставит Египту истребители Су-35

ВКС России в 2018 году получили 10 истребителей Су-35.
Обновлено вчера в 04:28
Футбол

«Реал» рассматривает Рабьо в качестве замены Модричу

Сообщается, что в клубе рассматривают кандидатуру Рабьо в качестве замены полузащитнику «Реала» Луке Модричу.
Обновлено в 13:55
Политика

AFP: зампред Бундестага потребовал выслать из Германии посла США

Вице-председатель германского Бундестага Вольфганг Кубикки подверг жесткой критике посла США в ФРГ Ричарда Гренелла и потребовал "незамедлительно объявить его персоной нон грата".
Обновлено в 08:40
Единоборства

Макгрегор рассчитывает на реванш с Хабибом

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил, что рассчитывает на еще один бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Обновлено в 12:28
Шоу-бизнес

Алена Водонаева высказалась о тех, кто мусорит на улице

На своей странице Instagram Алена Водонаева выложила видео, на котором прохожий наказал водителя машины, который выбросил мусор с окна своего автомобиля прям под ноги уборщика.
Обновлено в 14:43
Шоу-бизнес

Худеющая Регина Тодоренко нюхает шоколад

Обновлено в 03:02
Политика

Шойгу приехал в Сирию и передал Асаду послание от Путина

Российский министр обороны Сергей Шойгу во вторник, 19 марта, по поручению президента России Владимира Путина с официальным визитом посетил Сирию.
Обновлено в 13:12
Политика

Польша не позвала РФ на мероприятия в память о 80-летии начала ВМВ

Обновлено вчера в 07:38
Наука

В США придумали способ межзвездных путешествий

Обновлено в 14:32
Экономика

Банк России назвал самые теневые сектора экономики

Как сообщаетИА REGNUM, из предварительной оценки Росфинмониторинга следует, что объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны.
Обновлено в 06:57
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