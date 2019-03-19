Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиарейсыBFM.ru 10:37

Минтранс РФ предложил Минфину обнулить ставку НДС на все внутренние рейсы, включая московские. Об этом ТАСС сообщили в Минтрансе РФ. Такая мера предлагается в качестве выработки мер по улучшению финансово-экономического состояния авиакомпаний.

с чего всё началось

Минтранс предложил Минфину обнулить НДС на все внутренние авиарейсы, включая рейсы через Москву. Предложение было представлено в рамках поручения правительства о системных мерах поддержки российских авиакомпаний. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя министерства транспорта.

Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиарейсы

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