Экономика

Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиарейсыBFM.ru 10:37

Минтранс предложил Минфину обнулить НДС на все внутренние авиарейсы, включая рейсы через Москву. Предложение было представлено в рамках поручения правительства о системных мерах поддержки российских авиакомпаний. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя министерства транспорта.
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Минтранс предложил Минфину обнулить ставку НДС на все внутренние авиарейсы

Минтранс РФ предложил Минфину обнулить ставку НДС на все внутренние рейсы, включая московские. Об этом ТАСС сообщили в Минтрансе РФ. Такая мера предлагается в качестве выработки мер по улучшению финансово-экономического состояния авиакомпаний.
ТАСС11:13

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В Минтрансе предложили обнулить НДС на авиаперевозки по России

RT на русском11:47

Минтранс РФ предложил обнулить НДС на все внутренние авиаперевозки

Интерфакс10:53

Минтранс предложил Минфину обнулить НДС на все внутренние рейсы

Коммерсантъ11:20

Минтранс предложил Минфину обнулить ставку НДС на все внутренние авиарейсы

ТАСС11:13

Минтранс РФ предложил обнулить НДС на все внутренние авиаперевозки

Известия10:50

Минтранс предложил обнулить НДС на все авиарейсы по России

Российская газета11:33

Минтранс предложил обнулить ставку НДС на все внутренние авиарейсы

Говорит Москва11:23
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 13:14, Ашберн
Происшествия

В Якутске на фоне межнациональных волнений мигранты не вышли на работу

Обновлено в 12:27
Спорт

Бейсболист Майк Траут подписал рекордный контракт в истории спорта

Обновлено в 12:06
Происшествия

Голодный мальчик пытался разбудить мертвую бабушку в Подмосковье

В Деревне Ликино Одинцовского района Подмосковья шестилетний мальчик Миша несколько дней пытался разбудить свою мертвую бабушку, чтобы она накормила его, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник.
Обновлено в 06:58
Политика

Путин провел телефонный разговор с Назарбаевым

«Днем сегодня был телефонный разговор президента Путина с президентом Назарбаевым, но мы не располагаем информацией о содержании этого разговора», - цитирует ТАСС Дмитрия Пескова.
Обновлено в 10:16
Армия и оружие

Шаманов опроверг сообщения СМИ о наличии ТУ-22М3 в Крыму

Напомним, 19 марта в СМИ появилась информация о том, что в Крыму размещены ракетоносцы ТУ-22М3.
Обновлено в 05:27
Авто

Водители России получат 27 тысяч рублей за установку ГБО

Всего за пять лет на все направления программы будет потрачено 187 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 11:02
Политика

Марина Ковтун покидает пост губернатора Мурманской области

Обновлено в 12:14
Шоу-бизнес

Вышедшая из декрета Елизавета Боярская устала от работы

Набравшаяся сил во время декретного отпуска Лиза Боярская не смогла долго работать в высоком темпе без последствий – накануне актриса призналась, что очень устала.
Обновлено в 10:34
Происшествия

50 случаев инцеста: в Испании задержан преступник

В Испании задержали британца, которого разыскивали за 50 с лишним преступлений сексуального характера.
Обновлено в 12:46
Космос

Российские школьники создали установку для исследования грунта Луны

Изначально перед школьниками стояла задача разработать ультразвуковое сверло для неземного грунта, но команда учеников 8 и 9 классов из Бийска пошла дальше и в финале конкурса представила прототип установки, которая позволяет не только "забуриться", но и взять пробу грунта.
Обновлено в 09:42
Политика

Биография первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева

Назарбаев стал первым президентом Казахстана 24 апреля 1990 года. 19 марта 2019-го он сложил с себя полномочия главы государства.
Обновлено в 09:44
Технологии

Во Франции испытали летающий четырехколесный мотоцикл

Во Франции испытали летающий четрехколесный мотоцикл LMV 496.
Обновлено вчера в 19:01
Происшествия

В Утрехте у стрелка нашли указывающую на террористический акт записку

В Утрехте сотрудники правоохранительных органов обнаружили в машине мужчины, обстрелявшего людей в трамвае, записку, указывающую на террористический мотив преступления.
Обновлено в 10:41
Политика

МИД России вернул Украине ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

МИД России возвращает Украине ноту протеста в связи с поездкой российского лидера Владимира Путина в Крым без рассмотрения.
Обновлено в 11:35
Экономика

Один из контрагентов подал иск о банкротстве авиакомпании UTair

Финансовая компания "Флеш лайт капитал" подала иск о банкротстве авиакомпании UTair, следует из картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 12:16
Общество

В Мексике активизировался вулкан Попокатепетль

В 1996 году сразу пятеро молодых людей погибли в результате своего похода на Попокатепетль, проигнорировав запретную зону вокруг вулкана.
Обновлено в 10:35
Футбол

«Хоффенхайм» назвал имя следующего главного тренера

В сезоне 2014-2015 Шредер был главным тренером «Твенте».
Обновлено в 10:59
Экономика

Росстат приостановит ежемесячную публикацию о доходах населения

Росстат рассмотрит переход на квартальный график публикации данных о доходах россиян, объявил руководитель ведомства Павел Малков по итогам заседания научно-методологического совета Росстата, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 12:46
Общество

В Госдуме оценили законопроект о возврате сезонного перевода времени

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал внесение законопроекта, предлагающего вернуть в России сезонный перевод времени.
Обновлено в 06:43
Наука

В Новгороде археологи обнаружили под водой тысячелетний мост

В Великом Новгороде археологи нашли на дне реки Волхов мост, построенный в период с 932 по 946-й годы.
Обновлено в 09:11
Общество

Росреестр оценил участок Шувалова в Сколково как iPhone

Журналисты проекта Baza выяснили, что подмосковный участок в 7,6 гектара рядом с МКАД, принадлежащий Игорю Шувалову, Росреестр оценил в 107,5 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 10:30
Наука

Аналог Нобелевской премии по математике впервые присудили женщине

Обновлено в 12:41
Шоу-бизнес

Алдонин рассказал, с кем будет жить дочь Началовой

Похороны певицы пройдут 21 марта на Троекуровском кладбище. Ранее Алдонин рассказал о переживаниях дочери из-за смерти Началовой.
Обновлено в 09:39
Политика

Более 1300 дагестанцев воюют на территории Сирии

Плюс, более 1300 жителей республики воюют на территории Сирийской Арабской республики.
Обновлено в 12:16
Энергетика

«Газпром»: долги за газ в России в 2018 году выросли на 6,6%

Общий объем просроченной задолженности за поставленный газ в России в 2018 году вырос на 6,6%, до 180,9 млрд рублей.
Обновлено в 13:07
Космос

OneWeb привлекла 1,25 млрд долларов на производство спутников

Обновлено вчера в 17:21
Религия

«День православной книги» прошел в Храме Христа Спасителя

Обновлено в 09:10
Гаджеты

Xiaomi увеличит стоимость следующих смартфонов Redmi

Во время вчерашней конференции в Пекине, где Xiaomi анонсировала смартфоны Redmi 7 и беспроводные наушники Redmi AirDots, вице-президент компании и глава бренда Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibing) подтвердил, что в будущем китайский производитель будет выпускать дорогие мобильные устройства.
Обновлено в 08:10
Технологии

«Яндекс» запустит приложение для покупок в обычных магазинах

«Яндекс.Маркет» готовит к запуску приложение «Суперчек», через которое пользователи смогут совершать покупки в обычных офлайн-магазинах, рассказал РБК Антон Пахомов, директор по развитию бизнеса и взаимодействию с сетями «Яндекс.Маркет».
Обновлено в 11:08
Армия и оружие

Первую лодку-носитель «Посейдонов» спустят на воду весной

"Действительно, первая лодка будет спущена на воду весной этого года", - сказал Рахманов, отвечая на вопрос, когда будет спущен на воду первый носитель "Посейдона".
Обновлено в 05:17
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