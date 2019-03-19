Экономика

Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиарейсыBFM.ru 10:37

Минтранс предложил Минфину обнулить НДС на все внутренние авиарейсы, включая рейсы через Москву. Предложение было представлено в рамках поручения правительства о системных мерах поддержки российских авиакомпаний. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя министерства транспорта.
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Минтранс предложил Минфину обнулить ставку НДС на все внутренние авиарейсы

Минтранс РФ предложил Минфину обнулить ставку НДС на все внутренние рейсы, включая московские. Об этом ТАСС сообщили в Минтрансе РФ. Такая мера предлагается в качестве выработки мер по улучшению финансово-экономического состояния авиакомпаний.
ТАСС11:13

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Минтранс предложил Минфину обнулить НДС на все внутренние рейсы

Коммерсантъ11:20

Минтранс предложил Минфину обнулить ставку НДС на все внутренние авиарейсы

ТАСС11:13

Минтранс предложил обнулить НДС на внутренние авиарейсы

News.ru10:53

Минтранс РФ предложил обнулить НДС на все внутренние авиаперевозки

Известия10:50

Минтранс РФ предложил обнулить НДС на все внутренние авиаперевозки

Интерфакс10:53

Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиаперевозки

Ведомости11:27

Минтранс предложил обнулить ставку НДС на все внутренние авиарейсы

Говорит Москва11:23
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 11:37, Ашберн
Экономика

Банк России назвал самые теневые сектора экономики

Как сообщаетИА REGNUM, из предварительной оценки Росфинмониторинга следует, что объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны.
Обновлено в 06:57
Космос

NASA: над Беринговым морем взорвался метеорит

Специалисты NASA зафиксировали мощный взрыв метеорита над Беринговым морем в нескольких сотнях километров от побережья России.
Обновлено вчера в 14:17
Политика

Губернатор Челябинской области объявил об отставке

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский направил президенту России Владимиру Путину обращение с просьбой об отставке.
Обновлено в 11:03
Происшествия

В Латвии пассажирка автобуса напала на водителя из-за русского языка

По словам пассажирки, на которую ссылается агентство, она проехала нужную остановку из-за того, что находившаяся за рулем женщина "притворялась", что не знает государственный язык.
Обновлено в 00:07
Технологии

Visa откроет криптовалютное подразделение

Платежная система Visa откроет криптовалютное подразделение, сейчас она ищет сотрудников, которые будут в нем работать.
Обновлено вчера в 14:31
Экономика

Банк России выпустил игру «Тайна потерянной копилки» для детей

Банк России сообщил о том, что вышла игра «Тайна потерянной копилки», которая, как ожидается, сможет научить детей основам финансовой грамотности.
Обновлено в 09:51
Общество

Матери-инвалиду в Магнитогорске не отдают в роддоме ребёнка

Обновлено вчера в 11:19
Политика

Матвиенко рассказала о новых отставках губернаторов

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко прокомментировала новые отставки губернаторов.
Обновлено в 10:48
Политика

Назарбаев останется главой Совета безопасности Казахстана

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, покинувший свой пост, останется главой государственного Совета безопасности.
Обновлено в 09:47
Экономика

Россия допустит нерезидентов к национальному аналогу SWIFT

Первый зампред ЦБР Ольга Скоробогатова ожидала, что иностранные банки начнут подключаться к российской системе финансовых сообщений в 2018 году, что позволит подсанкционным предприятиям, которые не могут проводить платежи через SWIFT, рассчитываться с иностранными контрагентами.
Обновлено в 06:42
Происшествия

Подростки в Воронеже избили бездомного и выложили видео в Сеть

Полиция в Воронежской области начала проверку по факту нападения подростков на бездомного человека: молодые люди и девушка засняли избиение на видео и выложили кадры в интернет.
Обновлено в 09:39
Общество

Температура в ряде регионов в апреле опустится до –30 градусов

В некоторых российских регионах в апреле температура воздуха опустится до –30°С. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
Обновлено в 05:24
Политика

В НАТО призвали вернуть Крым Украине

Обновлено вчера в 17:39
Политика

AFP: зампред Бундестага потребовал выслать из Германии посла США

Вице-председатель германского Бундестага Вольфганг Кубикки подверг жесткой критике посла США в ФРГ Ричарда Гренелла и потребовал "незамедлительно объявить его персоной нон грата".
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес

Алсу показала редкое фото с мужем в день кружевной свадьбы

Со своим супругом - бизнесменом Яном Абрамовым - Алсу отмечает кружевную свадьбу. Молодые люди поженились 18 марта 2006 года.
Обновлено в 10:39
Шоу-бизнес

Алдонин рассказал, с кем будет жить дочь Началовой

Похороны певицы пройдут 21 марта на Троекуровском кладбище. Ранее Алдонин рассказал о переживаниях дочери из-за смерти Началовой.
Обновлено в 09:39
Недвижимость

Банки начали продавать квартиры с жильцами

Речь идет о продаже приобретенной по ипотеке недвижимости с зарегистрированными или прописанными жильцами, владельцы которой не в состоянии обслуживать долги.
Обновлено в 10:16
Общество

Суд признал блокировку клипа Хаски «Иуда» законной

Суд отклонил иск рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова) к Роскомнадзору и МВД по поводу блокировки на YouTube клипа на песню «Иуда».
Обновлено в 05:39
Гаджеты

Apple представила новое поколение моноблоков iMac

Apple выпустила моноблоки iMac нового поколения.
Обновлено в 11:11
Политика

Журналистку уволили из «Коммерсанта» из-за критики Беглова

Корреспондент газеты "Коммерсант", соавтор Telegram-канала "Ротонда" Мария Карпенко потеряла работу из-за критики избирательной кампании врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
Обновлено в 04:26
Происшествия

Профсоюз мигрантов ответил на изнасилование россиянки в Якутске

Изнасилование местной жительницы в Якутске, о котором сообщалось 17 марта, стало причиной стихийного антимигрантского митинга.
Обновлено в 07:44
Экономика

Роман Абрамович продает и Evraz

Структуры совладельцев Evraz Романа Абрамовича, Александра Абрамова, Александра Фролова и Евгения Швидлера продают широкому кругу инвесторов 25,4 млн акций компании (или около 1,8% капитала компании) через процедуру ускоренного сбора заявок (accelerated book-building, ABB), следует из раскрытия Evraz на Лондонской бирже.
Обновлено вчера в 16:14
Музыка

Кончита Вурст сменила имидж в новом клипе

Обновлено вчера в 15:10
Политика

Путин примет победителей конкурса «Лидеры России»

Президент РФ Владимир Путин во вторник встретится с будущими руководителями - победителями конкурса "Лидеры России".
Обновлено вчера в 17:07
Спорт

Французские власти выдали ордер на арест экс-главы ВФЛА Балахничева

Французские власти выдали ордер на арест бывшего главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева, сообщает агентство Франс Пресс.
Обновлено в 10:19
Происшествия

Голодный мальчик пытался разбудить мертвую бабушку в Подмосковье

Полиция обнаружила нового ребенка-маугли - шестилетний мальчик из Подмосковья два дня жил в комнате с окоченевшим трупом своей бабушки.
Обновлено в 10:06
Авто

Projekt Grenadier получит двигатели BMW

По данным издания, компания Ineos Automotive представит свой автомобиль, известный пока под кодовым обозначением Projekt Grenadier, в течение 2020 года.
Обновлено вчера в 05:46
Авто

В США начали расследовать массовые возгорания Hyundai и Kia

Агентство напоминает, что в 2015 году Hyundai отозвал 470 тысяч седанов Sonata в связи с возможными проблемами с двигателями Theta II, которые использовались и на автомобилях Kia.
Обновлено вчера в 18:26
Футбол

Кокорин рассказал о подарках на свой день рождения

Отбывающий наказание в СИЗО "Бутырка" нападающий "Зенита" Александр Кокорин рассказал, как проведет свой день рождения, передают "Известия".
Обновлено вчера в 23:02
Здоровье

Налоговый вычет распространят на жизненно необходимые лекарства

«Предлагаемые законопроектом изменения позволят обеспечить преемственность проводимой терапии на стационарном и амбулаторном этапах оказания медицинской помощи, расширить возможности налогоплательщиков по частичному возмещению стоимости лекарственных препаратов для медицинского применения и повысить доступность лекарств из списка ЖНВЛП», — отмечается на сайте правительства.
Обновлено вчера в 11:06
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