Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиарейсыBFM.ru 10:37

Минтранс РФ предложил Минфину обнулить ставку НДС на все внутренние рейсы, включая московские. Об этом ТАСС сообщили в Минтрансе РФ. Такая мера предлагается в качестве выработки мер по улучшению финансово-экономического состояния авиакомпаний.

с чего всё началось

Минтранс предложил Минфину обнулить НДС на все внутренние авиарейсы, включая рейсы через Москву. Предложение было представлено в рамках поручения правительства о системных мерах поддержки российских авиакомпаний. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя министерства транспорта.

Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиарейсы

Армия и оружие Atlantic Council: Франция знает, как решить проблемы НАТО На фоне продолжающейся критики со стороны президента США Дональда Трампа по поводу низкого уровня расходов на оборону в странах НАТО министр вооружённых сил Франции Флоренс Парли заявила, что Франция «приложит все усилия вместе с европейцами, чтобы взять на себя большую долю бремени».

Политика Совет ЕС утвердил ряд мер на случай Brexit без соглашения Во вторник, 19 марта, Совет Европейского Союза утвердил набор экстренных мер, которые будут регулировать отношения Евросоюза с Лондоном, если Великобритания выйдет из ЕС без соглашения.

Кино Скончался режиссёр Марлен Хуциев Сегодня, 19 марта, утром на 94-м году жизни скончался народный артист СССР, режиссёр Марлен Хуциев.

Космос Стартовал имитирующий полет на Луну четырехмесячный эксперимент Международный экипаж из шести человек начал четырехмесячный эксперимент по имитации полета на Луну в Наземном экспериментальном корпусе SIRIUS в Москве, сообщает «Интерфакс».

Политика Бразилия разрешила США использовать свой космодром Президент Бразилии Жаир Болсонару в своём Twitter сообщил, что Бразилиа и Вашингтон подписали соглашение, которое позволит США запускать спутники и ракеты с бразильского космодрома «Алкантара».

Армия и оружие Командующий Северным флотом рассказал о зарплатах командиров подлодок Зарплата командира подводной лодки на Северном флоте вдвое превышает денежное довольствие командира полка в центре России.

Политика AFP: зампред Бундестага потребовал выслать из Германии посла США Вице-председатель германского Бундестага Вольфганг Кубикки подверг жесткой критике посла США в ФРГ Ричарда Гренелла и потребовал "незамедлительно объявить его персоной нон грата".

Интернет Instagram начал тестировать покупки внутри приложения Социальная сеть Instagram запустила новую опцию. Теперь пользователи могут делать покупки, не покидая приложение.

Шоу-бизнес Отец Началовой сообщил о дальнейшей судьбе 12-летней дочери певицы 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой после смерти исполнительницы останется под опекой членов ее семьи.

Авто «Яндекс» и Hyundai Mobis разработают беспилотные автомобили "Яндекс" и Hyundai Mobis - дочерняя компания концерна Hyundai Motor Group - озвучили совместные планы по разработке прототипов беспилотных машин.

Здоровье В Москве внедряют новый стандарт поликлиник В прошлые годы не без участия горожан был разработан и внедрен новый стандарт в московских поликлиниках.

Космос NASA предупредило, что к Земле приближается крупный астероид Объект должен максимально сблизиться с планетой 22 марта Крупный астероид EA2 пролетит мимо Земли на расстоянии меньшем, чем отделяет планету от Луны, сообщает сайт NASA.

Экономика Росстат изменил методику расчета доходов россиян Малков добавил, что Росстат опубликует данные по доходам населения за I квартал 2019 года по новой методике, пересчитав данные за последние шесть лет.

Наука Главную математическую премию впервые присудили женщине Американка стала первой женщиной, удостоенной этой награды. Абелевскую премию зачастую называют Нобелевской премией по математике.

Музыка Кончита Вурст сменила имидж в новом клипе Эпатажная певица Кончита Вурст стала известна международной общественности после того, как выиграла «Евровидение» в 2014 году.

Спорт Столичный фермер выиграл в Красноярске чемпионат по пощёчинам 168-килограммовый столичный фермер Василий Камоцкий выиграл первый в истории страны чемпионат по пощёчинам среди любителей (в прошлом году в Москве соревновались спортсмены-профессионалы), а затем съел килограмм пельменей уже в другом конкурсе.

Здоровье Ряд лекарств от стенокардии признали смертельно опасными Препараты для снижения давления могут привести к внезапной остановке сердца. Речь идет о лекарствах, содержащих нифедипин.

Армия и оружие Путин назвал Су-57 лучшим военным самолетом Глава государства заявил, что считает самолет Су-57 лучшим военным самолетом в мире.

Авто В США расследуют причины массовых возгораний автомобилей Hyundai и Kia Сразу в нескольких штатах были зафиксированы случаи возгорания автомобилей Hyundai и Kia 2011-2014 годов выпуска.

Транспорт Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» введут безбагажные тарифы По просьбам пассажиров авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" со 2 апреля вводят безбагажные тарифы.

Политика В Белоруссии собирают подписи за изгнание российского посла Пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз назвал посла "счетоводом" и "подающим надежды бухгалтером", а также заявил, что за время своей работы в Белоруссии Бабич так и не понял разницы между независимым государством и федеральным округом (ранее россиянин являлся полномочным представителем Путина в Приволжском федеральном округе).

Политика Лукашенко выразил сожаление в связи с отставкой Назарбаева Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонные переговоры со своим казахским коллегой Нурсултаном Назарбаевым, который объявил о решении уйти в отставку.