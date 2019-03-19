Экономика
Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиаперевозкиВедомости вчера в 11:27
Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиаперевозки, включая рейсы через Москву, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя ведомства. Соответствующее предложение направлено в Минфин.
Читать в источнике
Оценить53
с чего всё началось
Минтранс РФ предложил Минфину обнулить ставку НДС на все внутренние рейсы, включая московские. Об этом ТАСС сообщили в Минтрансе РФ. Такая мера предлагается в качестве выработки мер по улучшению финансово-экономического состояния авиакомпаний.ТАССвчера в 11:13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 00:17, Ашберн
Политика
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку
Обновлено вчера в 09:07
Общество
В Австралии рыбаки сделали фото гигантской рыбы
Рыбаки обнаружили у берегов Южной Австралии гигантскую солнечную рыбу, длина которой составила около двух с половиной метров, а вес – несколько сотен килограммов, сообщает Daily Mail.
Обновлено вчера в 18:02
Политика
Губернатор Челябинской области Дубровский ушёл в отставку
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Борис Дубровский возглавил Челябинскую область в январе 2014 года в качестве временно исполняющего обязанности, а в сентябре того же года победил на выборах.
Обновлено вчера в 11:03
Общество
В нацпарке Приморья туристам удалось сфотографировать леопарда
Особенно гостей впечатлило то, что "Земля леопарда" - единственное место в мире, где турист может увидеть дальневосточного леопарда в естественной среде обитания.
Обновлено вчера в 21:15
Здоровье
Роспотребнадзор сообщил о высокой заболеваемости гриппом в Европе
Роспотребнадзор предупредил россиян, что в европейских странах до сих пор регистрируется высокая интенсивность эпидемического процесса гриппа и ОРВИ.
Обновлено вчера в 23:44
Экономика
Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года
В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года.
Обновлено вчера в 13:00
Авто
«Яндекс» совместно с Hyundai Mobis разработают беспилотные автомобили
«Яндекс» подписал соглашение о создании программно- аппаратного комплекса для беспилотников 4 и 5 уровня автономности с производителем автомобильных компонентов Hyundai Mobis.
Обновлено вчера в 10:22
Политика
Москалькова прилетела в Киев для участия в суде по делу Вышинского
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия
В Хабаровском крае Генпрокуратура выявила коррупционера лесной отрасли
Бывший чиновник Хабаровского края стал фигурантом уголовного дела, открытого Генеральной Прокуратурой.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия
В аэропорту Тегерана загорелся пассажирский самолет
По данным СМИ, самолет Iran Air из Киша в Тегеран был вынужден совершить аварийную посадку из-за невыпуска шасси.
Обновлено вчера в 16:27
Политика
Порошенко обвинил Россию в проблемах киевского метро
Президент Украины Петр Порошенко, выступая в столице страны, обвинил Россию в торможении развития Киевского метрополитена.
Обновлено вчера в 21:29
Происшествия
Профсоюз мигрантов ответил на изнасилование россиянки в Якутске
Изнасилование местной жительницы в Якутске, о котором сообщалось 17 марта, стало причиной стихийного антимигрантского митинга.
Обновлено вчера в 07:44
Транспорт
Терминалы для бесконтактной оплаты проезда установили на всех станциях московского метро
Терминалы для бесконтактной оплаты проезда установили на всех станциях Московского метрополитена, сообщает официальный сайт мэра столицы.
Обновлено в 00:13
Хоккей
Кузнецов и Овечкин принесли «Вашингтону» победу над «Нью-Джерси»
Действующий обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз" одержал победу над "Нью-Джерси Дэвилз". Итоговый счет – 4:1 в пользу "столичных".
Обновлено вчера в 22:23
Экономика
Банк России рассказал о теневых секторах экономики
Банк России назвал секторы экономики, участники которых наиболее часто осуществляли вывод в теневую сферу средств бюджетов, государственных корпораций и предприятий реального сектора с помощью сомнительных операций.
Обновлено вчера в 14:55
Шоу-бизнес
Мать Алдонина рассказала, с кем будет жить дочь Началовой
Мать футболиста Евгения Алдонина Елена сообщила, с кем будет жить 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой Вера, пишет ФАН.
Обновлено вчера в 20:13
Политика
В Симферополе на двое суток арестовали первого президента Крыма
Первого президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток по обвинению в неподчинении законным требованиям полиции.
Обновлено вчера в 16:52
Политика
WSJ: Байден заявил о планах баллотироваться в президенты США
Бывший вице-президент США Джо Байден в ходе конфиденциальной встречи со своими сторонниками заявил, что он намерен выдвинуть свою кандидатуру для участия в президентских выборах в 2020 году.
Обновлено вчера в 20:01
Происшествия
В Приморье двух учителей уволили из-за конфликта с восьмиклассником
Второй учитель школы города Артем в Приморье уволен после инцидента с видео, на котором физрук толкнул ученика, сообщает администрация города.
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия
Оплодотворивший 48 пациенток гинеколог отделался годом тюрьмы условно
Бывший врач-репродуктолог из американского штата Индиана, оказавшийся отцом детей 48 своих пациенток, был приговорен к году условного заключения, что вызвало недовольство его многочисленных детей.
Обновлено вчера в 08:57
Общество
День весеннего равноденствия придется на 20 марта
Весеннее равноденствие, которое придется на 20 марта — сутки, когда день и ночь одинаковы по времени.
Обновлено 18 марта в 06:36
Общество
Брижит Бардо назвала жителей острова Реюньон дегенератами
Актриса и защитница животных Брижит Бардо выступила с оскорбительными нападками в адрес населения заморской территории Франции — острова Реюньон в Индийском океане, обвинив их в жестоком обращении с животными.
Обновлено вчера в 17:10
Происшествия
В США «единорог» ограбил магазин
Обновлено вчера в 17:16
Космос
Японский зонд нашел компоненты воды на астероиде Рюгу
Обновлено вчера в 23:24
Футбол
Кокорин по случаю дня рождения встретился в СИЗО с женой
19 марта нападающему «Зенита» Александру Кокорину исполнилось 28 лет. Футболист отметил свой день рождения в СИЗО.
Обновлено вчера в 13:55
Экономика
Чубайс отчитался о рекордной прибыли «Роснано» в 5,6 млрд рублей
В компании уточнили, что речь о прогнозе чистой прибыли за 2018 год по международному стандарту финансовой отчетности (МСФО).
Обновлено вчера в 14:48
Шоу-бизнес
Андрей Губин уехал из России с новой возлюбленной
Звезда 90-х Андрей Губин уехал из России.
Обновлено вчера в 03:35
Футбол
Аршавин выступил против бразильцев в сборной России
В преддверии отборочного матча на чемпионат Европы 2020 года между Россией и Казахстаном Аршавин дал прогноз на игру и оценил состав российской сборной, подчеркнув, что не понимает включение в команду натурализованных бразильцев.
Обновлено вчера в 19:01
Политика
Задержанного украинского моряка прооперировали в Москве
Украинскому моряку, раненному во время незаконного пересечения границы России, сделали операцию в Москве, сообщает RT со ссылкой на омбудсмена Украины Людмилу Денисову.
Обновлено вчера в 12:21
Гаджеты
Владельцы смартфона Nokia 5.1 стали получать обновление до Android Pie
HMD Global еще потребуется обновить до Android Pie смартфоны Nokia 3 и Nokia 1, но они по планам получат новую прошивку в следующем квартале.
Обновлено вчера в 14:02