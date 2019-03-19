Экономика

Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиаперевозкиВедомости вчера в 11:27

Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиаперевозки, включая рейсы через Москву, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя ведомства. Соответствующее предложение направлено в Минфин.
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Минтранс предложил Минфину обнулить ставку НДС на все внутренние авиарейсы

Минтранс РФ предложил Минфину обнулить ставку НДС на все внутренние рейсы, включая московские. Об этом ТАСС сообщили в Минтрансе РФ. Такая мера предлагается в качестве выработки мер по улучшению финансово-экономического состояния авиакомпаний.
ТАССвчера в 11:13

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Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиаперевозки

Ведомостивчера в 11:27

Минтранс предложил обнулить НДС на все авиаперевозки по стране

РБКвчера в 13:45

В Минтрансе предложили обнулить НДС на авиаперевозки по России

RT на русскомвчера в 11:47

Ростуризм поддержал обнуление ставки НДС для всех внутренних авиаперевозок

Коммерсантъвчера в 17:34

Минтранс предложил Минфину обнулить ставку НДС на все внутренние авиарейсы

ТАССвчера в 11:13

Минтранс РФ предложил обнулить НДС на все внутренние авиаперевозки

Интерфаксвчера в 10:53

Минтранс предложил обнулить ставку НДС на все внутренние авиарейсы

Говорит Москвавчера в 11:23
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Обновлено вчера в 09:07
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Особенно гостей впечатлило то, что "Земля леопарда" - единственное место в мире, где турист может увидеть дальневосточного леопарда в естественной среде обитания.
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В аэропорту Тегерана загорелся пассажирский самолет

По данным СМИ, самолет Iran Air из Киша в Тегеран был вынужден совершить аварийную посадку из-за невыпуска шасси.
Обновлено вчера в 16:27
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Терминалы для бесконтактной оплаты проезда установили на всех станциях московского метро

Терминалы для бесконтактной оплаты проезда установили на всех станциях Московского метрополитена, сообщает официальный сайт мэра столицы.
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Кузнецов и Овечкин принесли «Вашингтону» победу над «Нью-Джерси»

Действующий обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз" одержал победу над "Нью-Джерси Дэвилз". Итоговый счет – 4:1 в пользу "столичных".
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WSJ: Байден заявил о планах баллотироваться в президенты США

Бывший вице-президент США Джо Байден в ходе конфиденциальной встречи со своими сторонниками заявил, что он намерен выдвинуть свою кандидатуру для участия в президентских выборах в 2020 году.
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Происшествия

В Приморье двух учителей уволили из-за конфликта с восьмиклассником

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Обновлено вчера в 23:05
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Оплодотворивший 48 пациенток гинеколог отделался годом тюрьмы условно

Бывший врач-репродуктолог из американского штата Индиана, оказавшийся отцом детей 48 своих пациенток, был приговорен к году условного заключения, что вызвало недовольство его многочисленных детей.
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День весеннего равноденствия придется на 20 марта

Весеннее равноденствие, которое придется на 20 марта — сутки, когда день и ночь одинаковы по времени.
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Брижит Бардо назвала жителей острова Реюньон дегенератами

Актриса и защитница животных Брижит Бардо выступила с оскорбительными нападками в адрес населения заморской территории Франции — острова Реюньон в Индийском океане, обвинив их в жестоком обращении с животными.
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В преддверии отборочного матча на чемпионат Европы 2020 года между Россией и Казахстаном Аршавин дал прогноз на игру и оценил состав российской сборной, подчеркнув, что не понимает включение в команду натурализованных бразильцев.
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Политика

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Владельцы смартфона Nokia 5.1 стали получать обновление до Android Pie

HMD Global еще потребуется обновить до Android Pie смартфоны Nokia 3 и Nokia 1, но они по планам получат новую прошивку в следующем квартале.
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