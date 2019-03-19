Экономика

Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиаперевозкиВедомости вчера в 11:27

Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиаперевозки, включая рейсы через Москву, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя ведомства. Соответствующее предложение направлено в Минфин.
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Минтранс предложил Минфину обнулить ставку НДС на все внутренние авиарейсы

Минтранс РФ предложил Минфину обнулить ставку НДС на все внутренние рейсы, включая московские. Об этом ТАСС сообщили в Минтрансе РФ. Такая мера предлагается в качестве выработки мер по улучшению финансово-экономического состояния авиакомпаний.
ТАССвчера в 11:13

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Ростуризм поддержал обнуление ставки НДС для всех внутренних авиаперевозок

Коммерсантъвчера в 17:34

Минтранс предложил обнулить НДС на все авиаперевозки по стране

РБКвчера в 13:45

Минтранс РФ предложил обнулить НДС на все внутренние авиаперевозки

Интерфаксвчера в 10:53

Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиаперевозки

Ведомостивчера в 11:27

Минтранс предложил Минфину обнулить ставку НДС на все внутренние авиарейсы

ТАССвчера в 11:13

Минтранс РФ предложил обнулить НДС на все внутренние авиаперевозки

Известиявчера в 10:50

В Минтрансе предложили обнулить НДС на авиаперевозки по России

RT на русскомвчера в 11:47
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Авто

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Мединфо: Татьяна Лямзина

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В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года.
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Шоу-бизнес

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Мама Марии Порошиной попала в больницу Наталья Красноярская почувствовала себя плохо на работе.
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Складной смартфон Samsung Galaxy Fold показался на видео

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Политика

Появилось видео обращения Нурсултана Назарбаева к народу Казахстана

В своем обращении к гражданам Назарбаев напомнил об успехах, которых казахстанскому народу удалось достичь в развитии республики, а также подчеркнул, что для него стало большой честью его избрание на должность первого президента Казахстана.
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Финансы

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Bloomberg: Китай может исключить Boeing 737 из торговой сделки с США

Китай рассматривает возможность исключения Boeing 737 MAX из торговой сделки с США.
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Астронавты NASA проведут 22 и 29 марта два выхода в космос с борта Международной космической станции для замены никель-водородных аккумуляторов на более новые и мощные литий-ионные аккумуляторы.
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Экс-чиновника правительства Хабаровского края обвинили в мошенничестве

Шихалев обвиняется по статьям «Превышение служебных полномочий» и «Мошенничество». В правительстве Хабаровского края прошли обыски.
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Минфин отказался финансировать международное сотрудничество РАН

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Какие налоги платят с зарплаты работника в 2019 году Власти вводят систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК).
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Путин и Назарбаев обсуждали решение президента Казахстана об отставке

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Экономика

Disney и 21st Century Fox окончательно завершили сделку

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Происшествия

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Количество погибших в авиакатастрофах в России в 2018 году выросло более чем в два раза по сравнению с показателем 2017 года.
Обновлено вчера в 21:24
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Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Россия якобы виновата в торможении планов развития Киевского метрополитена.
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Чешский президент Милош Земан заявил, что Турция является "фактическим союзником ДАИШ" (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").
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Росстат изменит методику подсчета доходов россиян

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