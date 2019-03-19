Экономика
Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиаперевозкиВедомости вчера в 11:27
Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиаперевозки, включая рейсы через Москву, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя ведомства. Соответствующее предложение направлено в Минфин.
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с чего всё началось
Минтранс РФ предложил Минфину обнулить ставку НДС на все внутренние рейсы, включая московские. Об этом ТАСС сообщили в Минтрансе РФ. Такая мера предлагается в качестве выработки мер по улучшению финансово-экономического состояния авиакомпаний.ТАССвчера в 11:13
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