Экономика

Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиаперевозкиВедомости 11:27

Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиаперевозки, включая рейсы через Москву, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя ведомства. Соответствующее предложение направлено в Минфин.
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Минтранс предложил Минфину обнулить ставку НДС на все внутренние авиарейсы

Минтранс РФ предложил Минфину обнулить ставку НДС на все внутренние рейсы, включая московские. Об этом ТАСС сообщили в Минтрансе РФ. Такая мера предлагается в качестве выработки мер по улучшению финансово-экономического состояния авиакомпаний.
ТАСС11:13

Подробнее о событии

Ростуризм поддержал обнуление ставки НДС для всех внутренних авиаперевозок

Коммерсантъ17:34

Минтранс РФ предложил обнулить НДС на все внутренние авиаперевозки

Интерфакс10:53

В Минтрансе предложили обнулить НДС на авиаперевозки по России

RT на русском11:47

Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиаперевозки

Ведомости11:27

Минтранс предложил Минфину обнулить ставку НДС на все внутренние авиарейсы

ТАСС11:13

Минтранс предложил обнулить НДС на все авиаперевозки по стране

РБК13:45

Минтранс предложил обнулить ставку НДС на все внутренние авиарейсы

Говорит Москва11:23
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 21:05, Ашберн
Футбол

Аршавин выступил против бразильцев в сборной России

Самый именитый футболист сборной России, экс-игрок «Зенита», ныне футбольный эксперт и комментатор Андрей Аршавин высказался о появлении натурализованных иностранцев в сборной России.
Обновлено в 19:01
Армия и оружие

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили 17 мин по территории республики

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Обновлено в 12:52
Происшествия

В Якутии продолжаются акции протеста против мигрантов

Обновлено в 01:33
Происшествия

Мужчина покончил с собой на скамейке в центре Москвы

Мужчина свел счеты с жизнью в центре Москвы, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.
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Шоу-бизнес

Беременная Джессика Симпсон опубликовала фотографию в бикини

Несколько часов назад звезда поделилась с подписчиками новым снимком, на котором позирует в одном купальнике.С тех пор, как в прошлом году Джессика Симпсон сообщила поклонникам, что ждёт ребёнка от супруга Эрика Джонсона, она исправно публикует фотографии в Instagram-аккаунте и рассказывает о том, как протекает беременность.
Обновлено в 07:03
Общество

Власти Москвы объяснили появление летучих мышей в столице

Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский сообщил, что в столице из-за потепления климата начали появляться летучие мыши.
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Футбол

Йованович покинул пост главного тренера клуба «Локомотив-Кубань»

Сербский специалист Владимир Йованович покинул пост главного тренера краснодарского баскетбольного клуба "Локомотив-Кубань", сообщается в официальном микроблоге команды в Twitter.
Обновлено в 10:21
Политика

Трамп предложил включить Бразилию в состав НАТО

Президент США Дональд Трамп намерен добиваться получения Бразилией статуса важнейшего союзника США вне НАТО или даже включения этой страны в состав североатлантического альянса.
Обновлено в 15:50
Экономика

Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗС

Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС, сообщили ТАСС в министерстве.
Обновлено в 13:28
Культура

Пятый канал победил в двух номинациях премии «Событие года»

Пятый канал победил в двух номинациях премии "Событие года". Об этом сообщается на сайте телеканала.
Обновлено в 16:04
Музыка

Кончита Вурст сменила имидж в новом клипе

Эпатажная певица Кончита Вурст стала известна международной общественности после того, как выиграла «Евровидение» в 2014 году.
Обновлено вчера в 15:10
Армия и оружие

В Исландии истребители НАТО подняли по тревоге из-за российских Ту-142

Два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Италии были подняты по сигналу тревоги с аэродрома Кефлавик в Исландии из-за двух российских противолодочных самолетов Ту-142, замеченных на восточной границе воздушного сектора страны.
Обновлено в 17:12
Происшествия

Группировку по продаже БАДов под видом лекарств задержали в Петербурге

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Обновлено в 15:20
Авто

Представлен Bentley Continental GT с новым мотором V8

Пресс-служба британского ультралюксового бренда представила новую версию Bentley Continental GT и GT Convertible с бензиновым мотором V8, тем же самым, что живет под капотом кроссовера Bentayga.
Обновлено в 06:38
Гаджеты

Появилось первое фото нового российского пулемета калибра 7,62 мм

Российские оружейники создали новейший пулемет калибра 7,62 миллиметров. Его фотография уже опубликована в интернете.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Голодный мальчик пытался разбудить мертвую бабушку в Подмосковье

В Деревне Ликино Одинцовского района Подмосковья шестилетний мальчик Миша несколько дней пытался разбудить свою мертвую бабушку, чтобы она накормила его, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник.
Обновлено в 06:58
Общество

Госпрограмма «Чистая вода» не спасла сахалинцев от марганца, железа, бора и собственных жидких отходов

Об итогах реализации мероприятий госпрограммы в 2018-м депутатам доложила начальник отдела перспективного развития министерства ЖКХ Татьяна Загоровская.
Обновлено в 20:29
Общество

Очевидцы сообщили о протечке на станции метро «Беговая»

Обновлено в 14:33
Экономика

Минфин отказался финансировать международное сотрудничество РАН

Минфин отказывается финансировать программы международного научного сотрудничества Российской академии наук, сообщили руководители РАН.
Обновлено в 11:37
Политика

Назарбаев ушел в отставку, оставшись главой Казахстана

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил об отказе от полномочий главы государства.
Обновлено в 12:28
Экономика

Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года

В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года.
Обновлено в 13:00
Армия и оружие

Россия показала испытания ракетоносца типа «Борей»

Минобороны России в День моряка-подводника ВМФ показало испытания атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 955 «Борей».
Обновлено в 04:05
Космос

В Москве проводят эксперимент по имитации полета на Луну

Обновлено в 07:55
Здоровье

В Москве внедряют новый стандарт поликлиник

В прошлые годы не без участия горожан был разработан и внедрен новый стандарт в московских поликлиниках.
Обновлено в 00:42
Общество

Температура в ряде регионов в апреле опустится до –30 градусов

В некоторых российских регионах в апреле температура воздуха опустится до –30°С. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
Обновлено в 05:24
Политика

СМИ назвали дату переговоров в формате «2+2» между США и Японией

Переговоры между главами внешнеполитических ведомств и министрами обороны Японии и США состоятся 19 апреля в Вашингтоне, сообщает агентство Киодо со ссылкой на правительственные источники.
Обновлено в 20:43
Общество

«Фейсбук» пересмотрит рекламную политику из-за обвинений в дискриминации

Сообщается, что за урегулирование пяти исков компания готова заплатить около пяти миллионов долларов.
Обновлено в 20:07
Общество

ФСИН намерена обязать сотрудников извиняться перед заключенными

Ведомство намерено закрепить нормы, обязывающие сотрудников исправительных учреждений проявлять корректность, уважение, вежливость и внимательность по отношению к заключенным, а также официально приносить извинения, если были совершены противозаконные действия.
Обновлено в 18:25
Происшествия

Оплодотворивший 48 пациенток гинеколог отделался годом тюрьмы условно

Бывший врач-репродуктолог из американского штата Индиана, оказавшийся отцом детей 48 своих пациенток, был приговорен к году условного заключения, что вызвало недовольство его многочисленных детей.
Обновлено в 08:57
Культура

Наталия Орейро рассказала, что чувствует себя «почти русской»

В преддверии нового тура Орейро призналась, что чувствует себя «почти русской».
Обновлено в 09:55
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