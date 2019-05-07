Происшествия
Минтранс предложил наградить бортпроводников сгоревшего SSJ100РБК 10:23
К каким именно наградам предлагается представить девушек, в Минтрансе не уточнили, возможно, речь идет о медалях «За спасение погибавших». 5 мая SSJ100 совершил аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево. После посадки у самолета подломились стойки шасси, после чего он загорелся.
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Происшествия
Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета
Обновлено в 06:01
Происшествия
«Аэрофлот» начал выплаты компенсаций после катастрофы в «Шереметьево»
Авиакомпания «Аэрофлот» во вторник, 7 мая, начала выплачивать компенсации членам экипажа и пассажирам рейса SU1492 Москва – Мурманск, потерпевшего крушение при аварийной посадке в «Шереметьево».
Обновлено в 10:40
Происшествия
В Москве произошло смертельное ДТП с участием четырех автомобилей
Как отмечается, инцидент с участием двух легковым машин и двух грузовиков произошел на 43 км Калужского шоссе.
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Общество
На Красной площади пройдет Генеральная репетиция парада 9 мая
Генеральная репетиция Парада Победы пройдет сегодня на Красной площади.
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Происшествия
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Местного жителя, которого подозревают в поджоге дома, уже доставили в отдел полиции по Давлекановскому району.
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Windows 10 получит встроенное ядро Linux от Microsoft
Как отметили представители Microsoft в своём блоге, это первый случай, когда полноценное ядро Linux станет встроенным компонентом Windows.
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В Самаре арестовали четверых членов организованной преступной группы, которые совершали поставку нефти через нефтепровод "Дружба" в загрязненном виде, чтобы скрыть ее хищение.
Обновлено в 10:56
Экономика
Акции «Башнефти» упали на фоне рекомендаций компании по дивидендам
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Кириллу Вышинскому продлили арест
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Обновлено в 11:04
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Генпрокуратура: люди слабо информированы о проекте в Шиесе
Негативное отношение жителей Архангельской области к строительству технопарка в поселке Шиес Ленского района вызвано недостатком информации и работы властей с людьми, считает первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман.
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Половина россиян не считает аресты чиновников борьбой с коррупцией
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Обновлено вчера в 23:51
Кино
Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан кофе в кадре
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Игры
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Независимая студия Triternion из Словении объявила, что её онлайновый боевик про средневековых рыцарей, под названием Mordhau, за первую неделю продался тиражом в 500 тысяч копий.
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