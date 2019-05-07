Происшествия

Минтранс предложил наградить бортпроводников сгоревшего SSJ100РБК 10:23

К каким именно наградам предлагается представить девушек, в Минтрансе не уточнили, возможно, речь идет о медалях «За спасение погибавших». 5 мая SSJ100 совершил аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево. После посадки у самолета подломились стойки шасси, после чего он загорелся.
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Минтранс попросит Путина наградить спасавших людей бортпроводников SSJ 100

Коммерсантъ11:24

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Эхо Москвы11:14

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Интерфакс10:04

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RT на русском10:01

Минтранс хочет наградить бортпроводников сгоревшего SSJ100

Газета.Ru09:59
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