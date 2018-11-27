Транспорт
Минтранс рекомендовал регионам перекрасить разделительные полосы на автотрассах в более заметный желтый цвет, сообщили "Известиям" в ведомстве.
РИА Новости12:41
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с чего всё началось
Минтранс рекомендовал региональным властям сменить белый цвет линий, разделяющих встречные полосы движения на трассах, на более заметный желтый. Об этом «Известиям» сообщили в ведомстве 26 ноября. Замглавы Минтранса Иннокентий Алафинов направил соответствующие рекомендации губернаторам субъектов.Известия12:00
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