Минтранс рекомендовал региональным властям сменить белый цвет линий, разделяющих встречные полосы движения на трассах, на более заметный желтый. Об этом «Известиям» сообщили в ведомстве 26 ноября. Замглавы Минтранса Иннокентий Алафинов направил соответствующие рекомендации губернаторам субъектов.

с чего всё началось

Минтранс рекомендовал регионам перекрасить разделительные полосы на автотрассах в более заметный желтый цвет, сообщили "Известиям" в ведомстве.

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