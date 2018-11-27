Транспорт

Минтранс предложил изменить цвет дорожной разметки
РИА Новости
12:41

Минтранс рекомендовал регионам перекрасить разделительные полосы на автотрассах в более заметный желтый цвет, сообщили "Известиям" в ведомстве.
РИА Новости12:41
с чего всё началось

Минтранс предложил поменять цвет дорожной разметки на желтый

Минтранс рекомендовал региональным властям сменить белый цвет линий, разделяющих встречные полосы движения на трассах, на более заметный желтый. Об этом «Известиям» сообщили в ведомстве 26 ноября. Замглавы Минтранса Иннокентий Алафинов направил соответствующие рекомендации губернаторам субъектов.
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