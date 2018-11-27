Минтранс рекомендовал региональным властям сменить белый цвет линий, разделяющих встречные полосы движения на трассах, на более заметный желтый. Об этом «Известиям» сообщили в ведомстве 26 ноября. Замглавы Минтранса Иннокентий Алафинов направил соответствующие рекомендации губернаторам субъектов.

с чего всё началось

Отмечается, что это лишь рекомендации, они не носят обязательного характера. Идею изменить цвет разметки заимствовали в скандинавских странах. В министерстве пояснили, что, согласно статистике, выезд на встречную полосу является одной из основных причин аварий в России.

Транспорт Транспорт Собянин открыл первую в Москве канатную дорогу Чтобы попасть от смотровой площадки на Вороьевых горах до спорткомплекса "Лужники", на машине требовалось около 20 минут, а на канатной дороге можно доехать за пять минут У новой канатной дороги - три функции: туристическая, прогулочная и спортивная.

Транспорт Транспорт На Курском направлении МЖД допустили задержки из-за действий вандалов

Транспорт Транспорт Челябинский губернатор рассказал о подготовке к саммитам ШОС и БРИКС Губернатор Челябинской области Борис Дубровский пригласил всех, у кого есть сомнения в качестве подготовки региона к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году, посетить Челябинск и оценить ситуацию на месте.

Транспорт Транспорт Из Москвы запустили еженедельные автобусы в Луганск Еженедельные автобусные рейсы из Москвы в Луганск запустили с автостанции Теплый Стан 26 ноября, сообщает Мосгортранс.

Транспорт Транспорт Сергей Цивилев предложил увеличить количество рейсов Кузбасс-Китай Стороны обсудили возможность роста количества авиасообщений между Кузбассом и Китаем.

Транспорт Транспорт На Тюменской трассе открыли 11-километровый участок в районе Камышлова 11-километровый участок трассы Екатеринбург – Тюмень открыли после масштабного ремонта.

Транспорт Транспорт На М11 сделают бесплатный проезд для водителей с транспондерами Водители с транспондерами могут сэкономить несколько сотен рублей на проезде по М11 в ночное время.

Транспорт Транспорт «Башнефть» обязали отремонтировать дорогу в одном из районов Башкирии Прокуратура Буздякского района обязала ПАО «Башнефть» отремонтировать 13,5 километра дороги.

Транспорт Транспорт В Петербурге вернулись к идее строительства метро до Пулково В числе рассматриваемых вариантов значится строительство трамвайной линии от станции метро «Купчино» до аэропорта.

Транспорт Транспорт Омский аэропорт подарил миллионному пассажиру полет в Москву Пассажиру подарили доступ на обслуживание в бизнес-зале и бесплатный полет по маршруту Омск — Москва.

Транспорт Транспорт В Петербург до конца года доставят 10 электробусов

Транспорт Транспорт 6,5 тысяч лицензий такси аннулировал Минтранс Подмосковья за неделю Почти 6 500 лицензий такси аннулировал Минтранс Подмосковья после выявленных нарушений за минувшую рабочую неделю с 19-го по 23-е ноября, проинформировали в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Транспорт Транспорт На ремонт дорог в Челябинске в 2019 году выделят 1 млрд рублей