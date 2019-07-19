Общество
Минтранс предложил дать ФСБ право отменять любые рейсы за рубежГазета.Ru 11:48
В случае отказа Росавиация будет отстранять перевозчиков от международных полетов, что грозит многим из них настоящим крахом. Министерство транспорта РФ предложило наделить ФСБ правом отменять любые международные рейсы в случаях, угрожающих безопасности страны.
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Спецслужбы смогут отменять вылет любых международных авиарейсов В России может быть введен новый порядок допуска авиакомпаний к международным полетам. В частности, по требованию ФСБ Росавиация должна будет отменить любой международный рейс в случае «угрозы безопасности РФ».Коммерсантъвчера в 18:45
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