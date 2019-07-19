Спецслужбы смогут отменять вылет любых международных авиарейсов В России может быть введен новый порядок допуска авиакомпаний к международным полетам. В частности, по требованию ФСБ Росавиация должна будет отменить любой международный рейс в случае «угрозы безопасности РФ».

с чего всё началось

В случае отказа Росавиация будет отстранять перевозчиков от международных полетов, что грозит многим из них настоящим крахом. Министерство транспорта РФ предложило наделить ФСБ правом отменять любые международные рейсы в случаях, угрожающих безопасности страны.

Кино Как интернет отреагировал на трейлер мюзикла «Кошки» В 2019 году режиссер принялся за не менее амбициозный и исторически значимый проект — экранизацию мюзикла «Кошки» английского композитора Эндрю Ллойда Уэббера.

Политика В Донбассе открестились от поддержки плана Медведчука Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) не поддерживают план лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука по созданию автономного региона.

Футбол Зидан определился с линией атаки «Реала» Главный тренер мадридского футбольного клуба «Реал» Зинедин Зидан определился с линией нападения своей команды на новый соревновательный сезон.

Происшествия Под Калининградом столкнулись микроавтобус и бензовоз Микроавтобус и бензовоз столкнулись под Калининградом на трассе Калининград - Черняховск.

Политика За работу не преследуют: в ОБСЕ призвали Киев освободить Вышинского Официальный представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал украинские власти освободить из тюрьмы руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Политика Зеленский оттолкнул министра обороны Украины Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.

Политика Премьер Косово подал в отставку Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай заявил, что он подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия В квартире геев, усыновивших детей, провели обыск Полицейские вскрыли замки и провели обыск в квартире московской однополой пары из-за дела об усыновлении детей.

Политика На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.

Политика Путин пообщался с пострадавшими от паводка жителями Иркутской области Президент России Владимир Путин вновь посетил Иркутскую область, пострадавшую от масштабного наводнения.

Происшествия Подозреваемый в загрязнении «Дружбы» попросил убежища в Литве Подозреваемый в причастности к загрязнению нефтепровода «Дружба» бывший гендиректор компании «Самаратранснефть-терминал» (СТНТ) Роман Ружечко попросил политического убежища в Литве.

Происшествия Инну Чурикову перевели в реанимацию Актриса Инна Чурикова находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, сообщает ТАСС.

Здоровье Бокал вина помог женщине обнаружить смертоносный рак 25-летняя Лорен Фиренца (Lauren Firenza) впервые почувствовала болезненный зуд в руке и шее в сентябре 2018 года, когда выпила бокал вина на ужине с друзьями.

Политика Трех генералов Росгвардии заменили сотрудниками ФСБ По указу президента в отставку были отправлены сразу три генерал-лейтенанта. Одного из них заменил сотрудник, служивший в ФСБ.

Политика Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.

Политика На Украине проходят обыски в связанных с Порошенко компаниях Детективы НАБУ проводят обыски в двух компаниях, которые связывают с Петром Порошенко.

Игры «АстроМак»: в новой игре во «ВКонтакте» можно заработать бургер McDonald’s Новая игра «АстроМак» предложит пользователям построить собственный ресторан быстрого питания, виртуальный доход с которого, в виде монет, можно будет потратить в настоящем Mc’Donald’s.

Происшествия Суд признал Нидерланды частично ответственными за резню в Сребренице Как сообщало ИА REGNUM, ранее, в июне 2017 года, апелляционный суд Гааги постановил, что «голубые каски» (солдаты ООН) из Нидерландов признаны ответственными за гибель 7,8 тыс. боснийских мусульман во время резни в Сребренице 1995 года.

Армия и оружие В сети появилось видео ракетных стрельб в Черном море В ходе учений боевые расчеты поразили морские цели условного врага Видеокадры с места учений фрегата "Адмирал Макаров" и берегового ракетного комплекса "Утес" опубликованы телеканалом "Звезда".