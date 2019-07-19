Общество
Минтранс предложил дать ФСБ право отменять любые международные рейсыИнтерфакс 02:10
Минтранс предложил дать ФСБ право требовать от Росавиации отмены любого международного рейса "в случае угрозы безопасности" государства. Это следует из проекта постановления правительства, который проходит публичные обсуждения, пишет "Коммерсантъ".
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с чего всё началось
Спецслужбы смогут отменять вылет любых международных авиарейсов В России может быть введен новый порядок допуска авиакомпаний к международным полетам. В частности, по требованию ФСБ Росавиация должна будет отменить любой международный рейс в случае «угрозы безопасности РФ».Коммерсантъвчера в 18:45
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