Общество

Минтранс предложил дать ФСБ право отменять любые международные рейсыИнтерфакс 02:10

Минтранс предложил дать ФСБ право требовать от Росавиации отмены любого международного рейса "в случае угрозы безопасности" государства. Это следует из проекта постановления правительства, который проходит публичные обсуждения, пишет "Коммерсантъ".
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В сложных погонных условиях

Спецслужбы смогут отменять вылет любых международных авиарейсов В России может быть введен новый порядок допуска авиакомпаний к международным полетам. В частности, по требованию ФСБ Росавиация должна будет отменить любой международный рейс в случае «угрозы безопасности РФ».
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 07:42, Вашингтон
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