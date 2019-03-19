Экономика

Минтранс предложил Минфину обнулить НДС на все внутренние рейсыКоммерсантъ 11:20

Минтранс предложил Минфину обнулить ставку НДС на все внутренние рейсы, включая московские, сообщает ТАСС. По мнению ведомства, это позволит улучшить финансово-экономическое состояние российских авиакомпаний, не допуская роста тарифов.
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Минтранс предложил Минфину обнулить ставку НДС на все внутренние авиарейсы

Минтранс РФ предложил Минфину обнулить ставку НДС на все внутренние рейсы, включая московские. Об этом ТАСС сообщили в Минтрансе РФ. Такая мера предлагается в качестве выработки мер по улучшению финансово-экономического состояния авиакомпаний.
ТАСС11:13

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Ростуризм поддержал обнуление ставки НДС для всех внутренних авиаперевозок

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Минтранс РФ предложил обнулить НДС на все внутренние авиаперевозки

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Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиаперевозки

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В Минтрансе предложили обнулить НДС на авиаперевозки по России

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Минтранс предложил обнулить ставку НДС на все внутренние авиарейсы

Говорит Москва11:23
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Глава Мурманской области написала заявление об отставке

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