Минтранс предложил Минфину обнулить НДС на все внутренние рейсыКоммерсантъ 11:20

Минтранс РФ предложил Минфину обнулить ставку НДС на все внутренние рейсы, включая московские. Об этом ТАСС сообщили в Минтрансе РФ. Такая мера предлагается в качестве выработки мер по улучшению финансово-экономического состояния авиакомпаний.

с чего всё началось

Минтранс предложил Минфину обнулить ставку НДС на все внутренние рейсы, включая московские, сообщает ТАСС. По мнению ведомства, это позволит улучшить финансово-экономическое состояние российских авиакомпаний, не допуская роста тарифов.

Минтранс предложил Минфину обнулить НДС на все внутренние рейсы

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