Транспорт
Минтранс предлагает поменять ПДД для электробайков и сегвеевГазета.Ru вчера в 21:39
В ГИБДД проинформировали о сроках окончания пересмотра правил дорожного движения (ПДД) для сегвеев и для электробайков, передает РИА "Новости". По данным ведомства, пересмотра этих правил завершится к концу текущего года. Минтранс уже разработал соответствующий проект постановления.
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