В ГИБДД проинформировали о сроках окончания пересмотра правил дорожного движения (ПДД) для сегвеев и для электробайков, передает РИА "Новости". По данным ведомства, пересмотра этих правил завершится к концу текущего года. Минтранс уже разработал соответствующий проект постановления.

Минтранс предлагает поменять ПДД для электробайков и сегвеев

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