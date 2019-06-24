Экономика
Минтранс повысит тарифы системы «Платон»Вечерняя Москва вчера в 14:33
Следующее повышение тарифов системы «Платон» запланировали на 1 февраля 2020 года. После указанной даты цена за один километр пути повысится на 31 копейку. Министр транспорта уточняет, что далее индексацию будут проводить с 1 февраля каждого года в соответствии с размером годовой инфляции.
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с чего всё началось
«Размер индексации тарифа государственной системы «Платон» с 1 июля 2019 года будет снижен более чем в два раза от величины накопленной инфляции и составит 14 копеек... будет равен 2,04 рубля за километр», — приводит пресс-служба заявление главы ведомства Евгения Дитриха.RT на русскомвчера в 14:20
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