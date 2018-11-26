Транспорт

Минтранс предложил изменить цвет дорожной разметки
РИА Новости
вчера в 12:41

Отмечается, что это лишь рекомендации, они не носят обязательного характера. Идею изменить цвет разметки заимствовали в скандинавских странах. В министерстве пояснили, что, согласно статистике, выезд на встречную полосу является одной из основных причин аварий в России.
РИА Новостивчера в 12:41
с чего всё началось

Минтранс предложил поменять цвет дорожной разметки на желтый

Минтранс рекомендовал региональным властям сменить белый цвет линий, разделяющих встречные полосы движения на трассах, на более заметный желтый. Об этом «Известиям» сообщили в ведомстве 26 ноября. Замглавы Минтранса Иннокентий Алафинов направил соответствующие рекомендации губернаторам субъектов.
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