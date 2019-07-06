с чего всё началось

Локального улучшения ситуации мы ожидаем к концу июля, кардинального улучшения и стабилизации — до 15 августа.

Ситуация с выдачей багажа в московском аэропорту Шереметьево должна быть стабилизирована к 15 августа. Об этом говорится в сообщении Минтранса со ссылкой на главу ведомства Евгения Дитриха 6 июля.

Минтранс поручил Шереметьево наладить ситуацию с багажом к 15 августа

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