Транспорт

Минтранс поручил Шереметьево наладить ситуацию с багажом к 15 августаИзвестия 09:50

Ситуация с выдачей багажа в московском аэропорту Шереметьево должна быть стабилизирована к 15 августа. Об этом говорится в сообщении Минтранса со ссылкой на главу ведомства Евгения Дитриха 6 июля.
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Евгений Дитрих
Локального улучшения ситуации мы ожидаем к концу июля, кардинального улучшения и стабилизации — до 15 августа.
— Евгений Дитрих, российский политикРБК 09:51
с чего всё началось
Ситуация с выдачей багажа в столичном аэропорту Шереметьево должна быть стабилизирована к 15 августа, к такому выводу пришли участники совещания
, которое провел министр транспорта России Евгений Дитрих.
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