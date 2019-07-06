с чего всё началось

Локального улучшения ситуации мы ожидаем к концу июля, кардинального улучшения и стабилизации — до 15 августа.

Ситуация с выдачей багажа в московском аэропорту Шереметьево должна быть стабилизирована к 15 августа. Об этом говорится в сообщении Минтранса со ссылкой на главу ведомства Евгения Дитриха 6 июля.

Минтранс поручил Шереметьево наладить ситуацию с багажом к 15 августа

Футбол Семин поделился мнением об игре Мурило Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением об игре новичка команды Серкейры Мурило.

Происшествия Полиция Турции обнаружила в машине элемент ядерного оружия Как передает ТАСС, элемент калифорний применяется в изготовлении боеголовок ядерного оружия и в АЭС.

Происшествия Один человек погиб и пятеро пострадали из-за ЧП на шахтах Польши Ранее сообщалось, что в китайской провинции Цзилинь в результате обвала на шахте погибли по меньшей мере девять человек, ещё десять пострадали.

Наука В Китае найдены древние деформированные черепа Археологами было найдено 25 скелетов, у каждого из которых был деформирован череп.

Общество ШПЛС проводит сомнительный опрос о рабочем климате в «Аэрофлоте» Шереметьевский профсоюз летного состава (ШПЛС) проводит опрос, в котором у пилотов "Аэрофлота" интересуются о наличии в авиакомпании "карательной среды".

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.

Происшествия Пропавшую с миллионами кассиршу Луизу Хайруллину из Башкирии задержали Напомним, что 35-летняя сотрудница банка из башкирского города Салавата Луиза Хайруллина вынесла оттуда огромную сумму – в общей сложности около 23 миллионов рублей.

Музыка «Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала более 3 млн просмотров за сутки В подписи к видео отмечается, что в детстве любимыми сказками Пирожкова были «Дюймовочка», «Русалочка» и «Снегурочка».

Политика Россия ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию Министерство иностранных дел России ответило на критику американского дипломата Элизабет Руд о запрете авиасообщения России с Грузией.

Шоу-бизнес Дочка Алсу Микелла Абрамова поменяла имидж Преображение юной певицы оценили ее поклонники. Дочь Алсу, Микелла Абрамова, решила сменить имидж.

Авто УАЗ вспомнил про нестандартную санитарную УАЗ «Буханку» В группе УАЗ "Вконтакте" рассказали про нестандартную модификацию санитарной «Буханки».

Происшествия В ЕС нашли еще одну проблему Boeing 737 MAX Европейский авиарегулятор EASA потребовал, чтобы Boeing исполнить пять требований, прежде чем самолет 737 MAX сможет возобновить полеты.

Происшествия Телеведущие в Калифорнии спрятались от землетрясения под стол В Калифорнии произошло новое мощное землетрясение, второе за последние двое суток.

Футбол «Спартак» объявил об уходе Боккетти «Спартак» официально объявил об уходе защитника Сальваторе Боккетти.

Политика Демонстранты вновь устроили шествие в Тбилиси Несколько сотен человек отправились к зданию парламента Грузии и дому основателя правящей партии «Грузинская мечта».

Политика Концерт «А-Студио» в Грузии перенесли на неопределенный срок Выступление группы "А-Студио" в грузинском городе Батуми, запланированное на конец июля, перенесли на неопределенный срок, сообщил РИА Новости концертный директор коллектива Евгений Селезнев.

Армия и оружие Код доступа: Юлия Латынина Напомню, что первая из них была в 2001 году, когда во время совместных российско-украинских учений украинцы подбили самолет Ту-154 над Черным морем.

Музыка Новый клип «На-На» сняли в бассейне 5 июля на официальном YouTube-канале Продюсерского центра поэта Михаила Гуцериева GutserievMedia вышел новый клип группы «На-На» на песню под названием «Считаю медленно до ста».

Культура Умер режиссер Владимир Двинский Российский режиссер-документалист Владимир Двинский умер вечером 5 июля.

Космос В Сети появилось видео летающей пирамиды-НЛО Видеоролик с полетом таинственной пирамиды набирает популярность в Сети.

Политика Пушков отреагировал на предложение Столтенберга «спасти» ДРСМД Ранее Столтенберг призвал Россию «спасти» Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).