Экономика
Авиакомпании могут потерять сотни миллионов пассажиров, а бюджет — свыше 100 млрд. руб. из-за повышения НДС на внутренние авиаперевозки через Москву, заявил глава Минтранспорта Евгений Дитрих в письме к премьер-министру Дмитрию Медведеву, сообщают «Ведомости».
Коммерсантъ02:17
Оценить
с чего всё началось
Министр транспорта Евгений Дитрих попросил премьер-министра Дмитрия Медведева не поднимать НДС на внутренние перелеты через Москву с 10 до 20%. Авиакомпании потеряют сотни миллионов пассажиров, а бюджет – свыше 100 млрд руб.Ведомостивчера в 16:17
Подробнее о событии
Показать все источники
Министр транспорта попросил Медведева не поднимать НДС на внутренние авиаперевозки
Ведомостивчера в 16:17
Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 03:39, Ашберн
Экономика
Кудрин заявил о попавшей в «застойную яму» экономике России
Темпы роста российской экономики в последнее десятилетие не превышали 1%. Об этом заявил глава Счетной палаты в ходе пятого Международного форума Финансового университета при правительстве «Как попасть в пятерку», передает корреспондент РБК.
Обновлено в 03:32
Экономика
СМИ сообщили о просьбах банков обосновать переводы на 1 тыс. руб
Клиент Тинькофф Банка Виталий рассказал, что кредитная организация затребовала фотографии карт, с которых на его карточку были переведены деньги (также 1 тыс. руб.).
Обновлено в 03:32
Экономика
Минюст России отказался признать решение суда по иску Ощадбанка
Россия не признает решение Арбитражного трибунала в Париже о взыскании с нее $1,3 млрд по иску украинского Ощадбанка, сообщает РБК со ссылкой на российский Минюст.
Обновлено в 03:30
Экономика
«Мегафон» выбрал кандидатов в совет директоров и правление компании
«Мегафон» выбрал кандидатов в совет директоров и правление, следует из раскрытия и сообщения оператора.
Обновлено в 03:22
Экономика
Выручка АФК «Система» в III квартале выросла на 13,6%
Консолидированная выручка АФК "Система" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в III квартале 2018 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,6% и составила 204,6 млрд рублей с учетом применения новых стандартов.
Обновлено в 03:29
Экономика
Мантуров не исключил новых механизмов поддержки промышленности
Фонд развития промышленности (ФРП) может предложить новые меры поддержки отечественной промышленности в связи с ожидаемой очередной волной санкций со стороны США.
Обновлено в 03:20
Экономика
«Лаборатория Касперского» приостановила планы по открытию офисов в США
В 2018 году компания планировала открыть три новых офиса в североамериканском регионе: в Чикаго, в Лос-Анджелесе и в Торонто.
Обновлено в 02:38
Финансы
Курс рубля снова «диктует» геополитика
В движение котировок рубля вновь резко вмешалась геополитика.
Обновлено в 01:35
Экономика
«Роснефть» предложила ЦБ меры борьбы со спекулянтами на бирже
«Совместно с биржей компания разработала ряд мер, направленных на ограничение количества спекулятивных операций в ходе биржевых торгов», — рассказали в «Роснефти», отметив, что также обратились в Центробанк с предложениями об усилении надзора над торгами.
Обновлено в 03:17
Экономика
ЦБ утвердил тарифы для банков за переводы в Системе быстрых платежей
Совет директоров ЦБ РФ утвердил тарифы для кредитных организаций за переводы, осуществляемые в Системе быстрых платежей (СБП), которая начнет действовать в начале 2019 года.
Обновлено в 03:25
Экономика
Банкам разрешили не раскрывать информацию
Российским банкам, кредитным организациям и небанковским кредитным организациям, в отношении которых действуют ограничительные меры, принятые иностранными государствами, разрешили не раскрывать информацию, подлежащую раскрытию.
Обновлено в 03:19
Экономика
Винни Лингем, Civic: цена Bitcoin будет ниже $5000 в ближайшие полгода
Bitcoin будет находиться в коридоре $3000-$5000 в ближайшие 3-6 месяцев, считает глава блокчейн-стартапа Civic Винни Лингем.
Обновлено в 02:44
Экономика
Правительство рассмотрит мораторий на закон «О торговле»
О предложении на один или два года ввести мораторий на изменение главного для розницы отраслевого закона — «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в России» («О торговле») — РБК рассказали участники состоявшегося в понедельник, 26 ноября, совещания крупнейших розничных сетей с вице-премьером Дмитрием Козаком.
Обновлено в 02:39
Экономика
В Италии допускают компромисс правительства и Еврокомиссии
Заявления итальянских министров свидетельствуют о том, что правительство готово пойти на компромисс с Еврокомиссией и несколько снизить запланированный дефицит бюджета, сообщают итальянские СМИ в понедельник, 26 ноября.
Обновлено в 03:08
Экономика
Костин не ожидает тотальных санкций против России по иранскому сценарию
Тотальных санкций по иранскому сценарию в отношении России не должно быть, а с остальным российские банки справятся, считает глава ВТБ Андрей Костин.
Обновлено в 03:30