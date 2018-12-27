Транспорт
Минтранс заявил о готовности ужесточить скоростной режим в России
Минтранс заявил о готовности ужесточить скоростной режим в РоссииРБК10:00
В России может понизиться порог допустимого превышения скорости на дорогах, заявил министр транспорта Евгений Дитрих, передает корреспондент РБК. Сейчас за превышение менее чем на 20 км/ч штрафы не выписываются.
РБК10:00
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Сейчас мы пришли к тому, что такое решение возможно, и Минтранс будет поддерживать снижение нештрафуемого порога до плюс 10 км/ч к существующему ограничению скорости.
— Евгений Дитрих, российский юристНТВ 11:56
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