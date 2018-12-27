Транспорт
Минтранс поддержит введение штрафов за превышение скорости на десять километров в час и более, сообщил глава ведомства Евгений Дитрих.
РИА Новости10:06
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Сейчас мы пришли к тому, что такое решение возможно, и Минтранс будет поддерживать снижение нештрафуемого порога до плюс 10 км/ч к существующему ограничению скорости.
— Евгений Дитрих, российский юристНТВ 11:56
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