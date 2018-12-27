Минтранс поддержит введение штрафов за превышение скорости на десять километров в час и более, сообщил глава ведомства Евгений Дитрих.

с чего всё началось

Сейчас мы пришли к тому, что такое решение возможно, и Минтранс будет поддерживать снижение нештрафуемого порога до плюс 10 км/ч к существующему ограничению скорости.

Ранее глава ГИБДД Михаил Черников выступил за увеличение существующего штрафа за превышение скорости на 20 километров в час и более. Он пояснил, что превышение на 20-40 км/ч — одно из самых массовых нарушений ПДД с крайне небольшим наказанием.

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