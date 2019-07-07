Политика
Минтранс оценил потери авиакомпаний от запрета сообщения с ГрузиейLenta.ru 15:40
Российские авиакомпании потеряют около трех миллиардов рублей из-за прекращения авиасообщения с Грузией. Об этом заявил министр транспорта России Евгений Дитрих, передает ТАСС. Дитрих отметил, что сумма убытков рассчитана «очень предварительно».
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 23:15, Вашингтон
Политика
Президент Грузии осудила ругань ведущего «Рустави 2» в адрес Путина
Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила нецензурные высказывания ведущего «Рустави 2» Георгия Габунии в адрес российского президента Владимира Путина.
Обновлено в 16:24
Общество
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По оценкам исследователей, регионы из первой десятки рейтинга в 2,5 раза опережают последнюю десятку по доходам с учетом уровня цен в регионах Ранее были названы города России с самым высоким ростом зарплат.
Обновлено в 22:18
Экономика
Владелец ПИК выделяет рабочие места
В новое направление намерен инвестировать основной владелец группы ПИК Сергей Гордеев.
Обновлено в 17:59
Происшествия
В Приморье обнаружили пропавший в 1941 году бомбардировщик ДБ-3
Пропавший в 1941 году бомбардировщик ДБ-3 Морской авиации Тихоокеанского флота обнаружен в Приморье, сообщает поисковое объединение "АвиаПоиск" в своем Instagram.
Обновлено в 23:12
Экономика
Из российских банков массово увольняются специалисты по киберзащите
Специалисты по киберзащите стали массово увольняться из банковской сферы.
Обновлено в 22:26
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
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Политика
Порошенко выгнали из Хмельницкого под крики «позор»
Местные жители встретили бывшего украинского лидера криками "ганьба", что значит "позор".
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Авто
Фото BMW X6M без камуфляжа появились в Сети
Фото внедорожника BMW X6M появились в Сети. Теперь уже без камуфляжа, и потому можно считать это своего рода презентацией.
Обновлено в 21:10
Экономика
Оператор «Платона» попросил ₽22 млрд на мониторинг санкционных грузов
РТИТС является оператором работающей с 2015 года системы взимания платы с большегрузных автомобилей "Платон", а также претендует на роль единого исполнителя работ по установке и обслуживанию дорожных камер.
Обновлено в 17:03
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Стремительно растут цены на авиабилеты с пересадками в Грузию
Цены на авиабилеты с пересадками в Грузию стремительно растут.
Обновлено в 20:25
Футбол
Бразилия завоевала Кубок Америки впервые с 2007 года
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«Барселона» поборется со «Спартаком» за Хаджи
Обновлено в 23:06
Общество
В правительстве Забайкалья произошли новые назначения
Первым заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края с 8 июля утвержден Олег Кузнецов.
Обновлено в 22:57
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Берлин признал необходимость «Северного потока - 2»
Министр экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что ФРГ нуждается в газопроводе "Северный поток — 2". Об этом сообщает Bild.
Обновлено в 21:56
Армия и оружие
Погибшие на подлодке моряки «предотвратили катастрофу планетарного масштаба»
На похоронах подводников, погибших в Баренцевом море 1 июля, один из высокопоставленных военных чиновников заявил, что моряки предотвратили глобальную катастрофу.
Обновлено в 03:23
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Анна Нетребко показала фигуру на пляже
Звезда оперной сцены Анна Нетребко предпочитает жить в свое удовольствие и ни в чем себе не отказывает.
Обновлено в 20:00
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Россия и Украина проведут прямой телемост
Российский и украинский телеканалы «Россия 1» и NewsOne проведут прямой телемост.
Обновлено в 21:25
Кино
В возрасте 100 лет умер немецкий кинопродюсер Артур Браунер
В Берлине в возрасте 100 лет скончался известный кинопродюсер Артур Браунер.
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Сотрудница финансового учреждения захвачена в заложницы неизвестным злоумышленником в Одессе.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Boeing потерял контракт на покупку 30 самолетов 737 MAX
Компания Boeing лишилась контракта на поставку 30 самолетов 737 MAX. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщает BBC News.
Обновлено в 12:53
Армия и оружие
В Сомали исламисты казнили не менее десяти человек, сообщают СМИ
Сомалийские исламисты из группировки "Аш-Шабаб" казнили за прошлую неделю не менее 10 человек, обвиняемых в шпионаже, сообщает африканское отделение радиостанции RFI.
Обновлено в 20:35
Технологии
Робот Atlas научился проходить путь с препятствиями
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Общество
Гороскоп на 8 июля: у Козерогов может измениться источник доходов
Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Обновлено в 18:30
Армия и оружие
Российские журналисты попали под обстрел в Донбассе
Съемочная группа телеканала "Звезда" попала под обстрел в Донбассе.
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Политика
Комитет ПА ОБСЕ отклонил резолюцию РФ с предложением осудить неонацизм
В воскресенье, 7 июля, Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) на заседании отклонил предложенную российской делегацией резолюцию «О борьбе с ксенофобией, агрессивным национализмом и связанной с ними нетерпимостью».
Обновлено в 07:45
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Нарколог прокомментировал странное поведение Зеленского
Президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев прокомментировал поведение украинского лидера Владимира Зеленского на совещании в Ужгороде.
Обновлено в 09:09
Экономика
Россию могут обязать возобновить продажу алкоэнергетиков
Проект решения, которое обязывает Россию отказаться от ограничения уже готов, «Известия» ознакомились с документом.
Обновлено в 14:30