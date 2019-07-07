Политика
Минтранс оценил потери авиакомпаний от закрытия сообщения с ГрузиейТАСС 13:18
Минтранс предварительно оценил потери авиакомпаний от прекращения авиасообщения с Грузией в 3 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам в воскресенье министр транспорта России Евгений Дитрих.
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Авто
В России подешевел кроссовер Hawtai Laville
В ходе мониторинга цен на российском авторынке в июле эксперты сайта «Цена Авто» зафиксировали снижение цен на китайский кроссовер Hawtai Laville.
Обновлено в 02:14
Политика
Путь в будущее: Германия объяснила потребность в «Северном потоке -2»
Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер рассказал Bild о потребности страны в реализации "Северного потока-2".
Обновлено в 22:22
Политика
«Рустави 2» остановил вещание после ругани в адрес Путина в эфире
Грузинская телекомпания "Рустави 2" временно прекратила вещание после того, как сотни жителей собрались у ее здания и выразили недовольство выступлением тележурналиста Георгия Габунии, который в воскресенье вечером начал свою авторскую программу "P.S." с ругани в адрес Владимира Путина.
Обновлено в 19:55
Общество
Жители Башкирии дополнительно отдохнут в честь праздника
Всего в этом году жители Башкирии отдохнут 121 день.
Обновлено в 21:03
Шоу-бизнес
Анна Нетребко показала фигуру на пляже
Звезда оперной сцены Анна Нетребко предпочитает жить в свое удовольствие и ни в чем себе не отказывает.
Обновлено в 20:00
Музыка
Альбом дня: «Ночные Снайперы» - «Невыносимая легкость бытия»
Что касается названия альбома "Невыносимая легкость бытия", по словам лидера "Ночных снайперов" Дианы Арбениной, оно " заставляет нас задуматься о своем месте в мире, не занимаясь привычной для музыкантов рефлексией".
Обновлено в 17:30
Политика
Авиасообщение между Россией и Грузией завершается
Уточняется, что сегодня, 7 июля, самолет MyWay Airlines совершил последний рейс в Москву из Тбилиси, а борт Georgian Airways - из Тбилиси в Санкт-Петербург.
Обновлено в 12:42
Экономика
Рынок поддельного люкса превысил по обороту легальный
По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году продажи люксовых модных брендов в России выросли на 5%, до 248 млрд руб. Таким образом, объем торговли контрафактным люксом может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%.
Обновлено в 17:59
Кино
20-летний актер Disney умер от приступа во сне
В США умер в возрасте 20 лет американский актер и танцор Камерон Бойс, снявшийся, в частности, в фильмах "Зеркала", "На крючке", "Одноклассники", "Наследники" и "Наследники 2". Большую известность ему принесло участие в сериале телеканала Disney "Джесси".
Обновлено в 05:40
Общество
Девяткин возглавил комитет культуры Читы
Вячеслав Девяткин, который длительное время работал в комитете культуры администрации Читы, назначен его председателем.
Обновлено в 21:17
Политика
Иран объявил о повышении уровня обогащения урана
Власти Ирана объявили о повышении уровня обогащения урана выше 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой.
Обновлено в 03:06
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика
Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие
День, когда Россия стала империей и военной супердержавой
Полтавская битва, произошедшая 8 июля 1709 года, стала водоразделом в истории двух стран — России и Швеции.
Обновлено в 05:50
Футбол
Дани Алвес был признан лучшим игроком на Кубке Америки
Победу в игре со счётом 3:1 одержали хозяева турнира. Защитник сборной Бразилии Дани Алвес признан лучшим игроком турнира.
Обновлено в 20:48
Общество
В России названы регионы с самыми высокими доходами населения
По оценкам исследователей, регионы из первой десятки рейтинга в 2,5 раза опережают последнюю десятку по доходам с учетом уровня цен в регионах Ранее были названы города России с самым высоким ростом зарплат.
Обновлено в 22:18
Общество
Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме
Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме После полугодового перерыва работа над законопроектом о комплексном развитии территорий возобновилась — правительство направило в Госдуму поправки ко второму чтению, хотя срок их подготовки истек более полугода назад.
Обновлено в 17:59
Политика
Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации
Парламентская ассамблея Совета Европы рассчитывает на полное и всестороннее сотрудничество с Россией по всем направлениям требований, заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье на пленарном заседании.
Обновлено в 11:00
Футбол
Женская сборная США стала чемпионом мира по футболу
Футболистки сборной США стали чемпионками мира, обыграв команду Нидерландов со счетом 2:0.
Обновлено в 13:04
Политика
В Абхазии и Южной Осетии прокомментировали резолюцию ОБСЕ
В Сухуме считают однобокой и ангажированной принятую в ОБСЕ резолюцию с призывом к России отменить своё решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено в 13:01
Происшествия
Два человека пострадали в результате ДТП в центре Москвы
Два человека получили травмы в результате столкновения автомобиля и мотоцикла в центре Москвы.
Обновлено в 21:56
Армия и оружие
Украина опубликовала интервью зенитчика, сбившего Boeing 777 над Донбассом
Обновлено в 21:25
Политика
Прямой телемост состоится между Россией и Украиной
Телеканалы России и Украины проведут двухчасовой телемост с участием граждан двух стран.
Обновлено в 18:41
Футбол
Антонио Конте: «Решение возглавить „Интер“ далось мне очень просто»
Главный тренер «Интера» Антонио Конте рассказал о целях на новый сезон чемпионата Италии, а также о том, как принял решение возглавить миланскую команду.
Обновлено в 16:53
Происшествия
Музыкант Сергей Троицкий устроил дебош в аэропорту
Известный российский рокер Сергей Троицкий устроил дебош в подмосковном аэропорту Жуковский.
Обновлено в 17:27
Экономика
Из российских банков массово увольняются специалисты по киберзащите
Специалисты по киберзащите стали массово увольняться из банковской сферы.
Обновлено в 22:26
Футбол
Месси могут на два года отстранить от выступлений за сборную
Обновлено в 15:42
Футбол
Азар может взять 7-й или 11-й номер в «Реале»
Еще один возможный вариант для Азара – номер 11, под которым играет валлийский полузащитник Гарет Бэйл.
Обновлено в 14:15
Политика
Британский МИД расследует утечку документов с критикой команды Трампа
МИД Великобритании проведет внутреннее расследование из-за утечки докладных записок своего посла в США Кима Дэррока, в которых содержалась критика администрации президента Дональда Трампа.
Обновлено в 15:28
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:45