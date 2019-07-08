Политика
Минтранс оценил потери от закрытия авиасообщения с ГрузиейRambler News Service вчера в 13:42
Авиакомпании подсчитают понесенные убытки к концу следующей недели, отметил Дитрих. 21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о запрете авиаперевозок пассажиров на территорию Грузии с 8 июля. Также туроператорам было рекомендовано приостановить продажу путевок в страну.
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Убытки авиакомпаний от запрета авиасообщения между РФ и Грузией оценены в 3 млрд рублей
Интерфаксвчера в 13:22
Минтранс РФ оценил потери авиакомпаний от запрета летать в Грузию в 3 млрд рублей
Говорит Москвавчера в 13:15
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 08:20, Вашингтон
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