Политика

Минтранс оценил потери от закрытия авиасообщения с ГрузиейRambler News Service вчера в 13:42

Авиакомпании подсчитают понесенные убытки к концу следующей недели, отметил Дитрих. 21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о запрете авиаперевозок пассажиров на территорию Грузии с 8 июля. Также туроператорам было рекомендовано приостановить продажу путевок в страну.
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Полеты в Грузию закончились: Минтранс посчитал убытки наших авиакомпаний

Комсомольская правда07:35

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Эхо Москвы01:30

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Интерфаксвчера в 13:22

Минтранс оценил потери авиакомпаний от закрытия сообщения с Грузией

ТАССвчера в 13:18

Минтранс РФ оценил потери авиакомпаний от запрета летать в Грузию в 3 млрд рублей

Говорит Москвавчера в 13:15

Минтранс оценил потери авиакомпаний от закрытия сообщения с Грузией

RT на русскомвчера в 13:13

В Минтрансе оценили потери авиакомпаний от закрытия сообщения с Грузией

РБКвчера в 13:56
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